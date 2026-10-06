En la década de 1970, la llegada del sacerdote italiano Giovanni Gallo a la parroquia de Santa Cruz do Arari, en la remota isla de Marajó, Brasil, cambió el destino de una comunidad aislada. Ante la falta de recursos y las dificultades geográficas de la selva, Gallo ideó un modelo socioeconómico basado en el aprovechamiento de un recurso local que los pescadores descartaban: la piraña. El religioso convirtió un pez sin valor comercial en la fuente principal de financiamiento para el desarrollo estructural de la zona.

El sacerdote instaló un laboratorio en el pueblo de Janipapo y capacitó a los vecinos en técnicas de taxidermia. La dinámica comunitaria funcionó con precisión: los pescadores retiraban las pirañas de sus redes y las entregaban al laboratorio, donde las mujeres locales las embalsamaban para su exportación al mercado europeo. Este circuito comercial permitió la venta de unas 12.000 piezas, cifra que se tradujo en ingresos directos para las familias y fondos para obras públicas de vital importancia.

Giovanni Gallo capacitó a los vecinos en técnicas de taxidermia de pirañas Ejército brasileño

Los beneficios de este proyecto permitieron la construcción de 350 metros de puentes de madera, un embarcadero, un cementerio y una pista de aterrizaje de 800 metros. Esta infraestructura rompió el aislamiento histórico de la región y facilitó el progreso de sus habitantes. La iniciativa no buscó imponer una industria ajena, sino potenciar una actividad cotidiana y darle valor agregado a un producto descartado por el sector pesquero tradicional.

La visión de Gallo trascendió la obra civil, ya que el sacerdote impulsó la creación del Museo del Marajó, espacio destinado a la preservación de la identidad y la memoria territorial. El museo albergó piezas arqueológicas, fragmentos de cerámica y objetos culturales aportados por los propios vecinos. Según registros del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, la institución enfrentó dificultades políticas en Santa Cruz do Arari y finalmente se trasladó a Cachoeira do Arari en la década de 1980, donde mantiene su relevancia cultural hasta hoy.

El sacerdote impulsó la creación del Museo del Marajó Tripadvisor

La experiencia de Gallo demostró que la integración de la cultura con el desarrollo económico sostenible logra efectos positivos a largo plazo. La investigación de la Universidad de San Pablo destaca que el religioso entendió el crecimiento de la región como un proceso multidimensional, donde la participación de los ciudadanos resultó clave para la consolidación de los proyectos. A más de 55 años de aquel inicio, el legado de las 12.000 pirañas persiste no solo en las estructuras físicas que aún utiliza la población local, sino también en el fortalecimiento del patrimonio arqueológico e histórico que resguarda la comunidad amazónica.

Gallo evitó la dependencia externa mediante el uso inteligente de los recursos disponibles. Su obra sigue vigente como un caso de éxito sobre la gestión comunitaria en entornos complejos, donde la innovación artesanal abrió caminos hacia el desarrollo sostenible en el corazón mismo del Amazonas brasileño, lo que consolidó así una historia singular que combina técnica, fe y visión social en un modelo perdurable.