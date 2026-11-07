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LA NACION

El secreto mejor guardado: cómo transformar unas simples papas en un plato gourmet, crujiente y lleno de sabor

Felisa, una mujer española, compartió a través de su nieta en TikTok el secreto para preparar unas papas diferentes, con pocos ingredientes y una técnica sencilla

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LA NACION
Con dos huevos, ajo y perejil: la receta de una abuela para llevar las papas a otro nivel
Con dos huevos, ajo y perejil: la receta de una abuela para llevar las papas a otro nivel

Las papas son uno de los alimentos más utilizados en la cocina por su versatilidad y facilidad de preparación. Aunque las versiones fritas, al horno o en puré suelen ser las más populares, existe un truco que permite transformarlas en un plato completamente diferente, con una textura crocante por fuera y un interior suave y cremoso. Lo mejor es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir y se puede preparar en casa.

Esta técnica forma parte de una receta tradicional conocida como “papas a la importancia”, que se hizo popular gracias a Felisa, una mujer española cuya nieta, conocida en TikTok como It’s Elvira (@elvirapadeal), compartió el procedimiento en las redes sociales. El secreto consiste en rebozar las papas, freírlas y luego cocinarlas lentamente en una salsa, un paso que permite intensificar su sabor y conseguir una textura diferente.

La nieta de Felisa publicó en TikTok el paso a paso de una preparación familiar (Captura: TikTok @elvirapadeal)
La nieta de Felisa publicó en TikTok el paso a paso de una preparación familiar (Captura: TikTok @elvirapadeal)

A diferencia de las papas fritas tradicionales, esta preparación no termina cuando salen del aceite. La primera cocción permite formar una capa dorada que ayuda a mantener su estructura, mientras que la segunda, realizada a fuego bajo durante unos 20 minutos, consigue que el interior quede tierno y absorba los sabores de la salsa.

Cómo preparar las papas, paso a paso

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas.
  • 2 huevos.
  • 100 gramos de harina.
  • 3 dientes de ajo.
  • 1 puñado de perejil fresco.
  • 1 rodaja de pan.
  • ½ cebolla.
  • ½ vaso de coñac.
  • 2 hojas de laurel.
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria.
  • Agua, cantidad necesaria.
  • Sal, a gusto.
La primera cocción permite conseguir una capa dorada en la superficie de las papas (Captura: TikTok @elvirapadeal)
La primera cocción permite conseguir una capa dorada en la superficie de las papas (Captura: TikTok @elvirapadeal)

Paso a paso:

  • Preparar las papas: pelarlas, cortarlas en rodajas de aproximadamente dos centímetros, agregarles sal y dejarlas reposar cinco minutos. Secarlas con papel de cocina.
  • Rebozar y freír: pasar cada rodaja por harina y huevo batido. Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas por fuera, sin necesidad de que se cocinen completamente por dentro.
  • Preparar la mezcla de condimentos: triturar los ajos, el perejil y el pan previamente frito hasta formar una pasta. Agregar un poco de agua.
  • Hacer la salsa: cocinar la cebolla picada con un poco del aceite utilizado anteriormente. Incorporar el coñac, medio vaso de agua y el huevo batido sobrante, mezclado con un poco más de agua.
  • Agregar los sabores: incorporar la pasta de ajo y perejil junto con las hojas de laurel. Dejar hervir unos minutos y sumar otro vaso de agua.
  • Completar la cocción: colocar las papas en una olla, cubrirlas con la salsa, tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén tiernas.
Las papas a la importancia se caracterizan por su exterior dorado y su interior tierno (Captura: TikTok @elvirapadeal)
Las papas a la importancia se caracterizan por su exterior dorado y su interior tierno (Captura: TikTok @elvirapadeal)

El resultado son unas papas doradas, cremosas por dentro y llenas de sabor, ideales para servir como plato principal o acompañar distintas comidas.

LA NACION
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