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El secreto mejor guardado: cómo transformar unas simples papas en un plato gourmet, crujiente y lleno de sabor
Felisa, una mujer española, compartió a través de su nieta en TikTok el secreto para preparar unas papas diferentes, con pocos ingredientes y una técnica sencilla
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Las papas son uno de los alimentos más utilizados en la cocina por su versatilidad y facilidad de preparación. Aunque las versiones fritas, al horno o en puré suelen ser las más populares, existe un truco que permite transformarlas en un plato completamente diferente, con una textura crocante por fuera y un interior suave y cremoso. Lo mejor es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir y se puede preparar en casa.
Esta técnica forma parte de una receta tradicional conocida como “papas a la importancia”, que se hizo popular gracias a Felisa, una mujer española cuya nieta, conocida en TikTok como It’s Elvira (@elvirapadeal), compartió el procedimiento en las redes sociales. El secreto consiste en rebozar las papas, freírlas y luego cocinarlas lentamente en una salsa, un paso que permite intensificar su sabor y conseguir una textura diferente.
A diferencia de las papas fritas tradicionales, esta preparación no termina cuando salen del aceite. La primera cocción permite formar una capa dorada que ayuda a mantener su estructura, mientras que la segunda, realizada a fuego bajo durante unos 20 minutos, consigue que el interior quede tierno y absorba los sabores de la salsa.
Cómo preparar las papas, paso a paso
Ingredientes:
- 1 kilo de papas.
- 2 huevos.
- 100 gramos de harina.
- 3 dientes de ajo.
- 1 puñado de perejil fresco.
- 1 rodaja de pan.
- ½ cebolla.
- ½ vaso de coñac.
- 2 hojas de laurel.
- Aceite de oliva, cantidad necesaria.
- Agua, cantidad necesaria.
- Sal, a gusto.
Paso a paso:
- Preparar las papas: pelarlas, cortarlas en rodajas de aproximadamente dos centímetros, agregarles sal y dejarlas reposar cinco minutos. Secarlas con papel de cocina.
- Rebozar y freír: pasar cada rodaja por harina y huevo batido. Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas por fuera, sin necesidad de que se cocinen completamente por dentro.
- Preparar la mezcla de condimentos: triturar los ajos, el perejil y el pan previamente frito hasta formar una pasta. Agregar un poco de agua.
- Hacer la salsa: cocinar la cebolla picada con un poco del aceite utilizado anteriormente. Incorporar el coñac, medio vaso de agua y el huevo batido sobrante, mezclado con un poco más de agua.
- Agregar los sabores: incorporar la pasta de ajo y perejil junto con las hojas de laurel. Dejar hervir unos minutos y sumar otro vaso de agua.
- Completar la cocción: colocar las papas en una olla, cubrirlas con la salsa, tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén tiernas.
El resultado son unas papas doradas, cremosas por dentro y llenas de sabor, ideales para servir como plato principal o acompañar distintas comidas.