El sexo casual pasó de "moda"

No podía ser de otra manera: tiene efemérides. El "Día Mundial del Sexo" se celebrará este 6 de septiembre próximo. La fecha parece ser caprichosa, pues no hace referencia a una cuestión clínica o histórica sino que alude a una de las posturas más famosas del Kamasutra (el 69), el milenario libro del amor.

Desde que explotaron las redes sociales hasta hoy en día, la forma de relacionarnos ha cambiado sin pausa ni piedad, al punto, dice la encuesta de una aplicación de citas, que el sexo casual ya pasó "de moda".. Fué. Los seres humanos ahora buscan conectar espiritualmente antes de pasar a la acción. Según un relevamiento realizado entre los usuarios de Latinoamérica, 8 de cada 10 prefieren conocerse de a poco y concretar después de al menos tres semanas de conversación virtual, tiempo mínimo que dedican a buscar afinidad. La razón de tanta cautela es evitar la frustración y asegurarse de que estando cara a cara esa conexión emocional previa ayude a reforzar el posible contacto físico. "El erotismo también surge a través de las palabras. Este encuentro emocional permitiría algo más profundo, no necesariamente sexual, en un inicio. Si esta relación llegara a ese ámbito, probablemente esa sintonía previa podría favorecer el encuentro de los cuerpos" sostiene Melina Hoijemberg, psicóloga consultada por el sitio.

De ser cierto, la buena noticia es que la seducción y la conquista vuelven a tener valor, algo que creíamos perdido para siempre culpa del touch and go, el cáncer de los vínculos contemporáneos. Aunque ese juego suceda en la instancia virtual, puede sentar la bases del largo plazo, de hecho, el 60% de los encuestados considera que etiquetas negativas como el "sexo casual" son cosa del pasado. La mayoría confesó utilizar las dating apps para conocer gente con intereses en común, más allá de lo que pase después. "El sexo es mejor cuando hay un mínimo de afinidad emocional", coinciden. Puedo dar fe de esta feliz tendencia a partir de la experiencia reciente de una amiga, que pensó que todo iba a quedar en la histeria cuando al cabo de casi un mes tuvo un encuentro real con un candidato. La pasaron muy bien y siguen viéndose, pese a que pertenecen a círculos muy diferentes. Es que hay respeto, me explica, lo que ya es un gran punto de partida. "En los tiempos vertiginosos que vivimos conocer gente a veces se transforma en un tarea titánica que lleva frustraciones" explica Federico Volinsky, director de esta aplicación en la que las imágenes del perfil recién empiezan a develarse cuando las personas se comunican entre sí, llevándolas a decidir si se gustan en función de quiénes son realmente. "Ofrecemos la posibilidad de conectar en un marco emocional. Después, si eso deriva en un encuentro sexual o no, dependerá de los usuarios".