El siamés “más viejo del mundo” reveló cómo logra llevar una vida amorosa independiente de su gemelo

escuchar

Los hermanos estadounidenses Lori y George Schappell son conocidos por ser los gemelos siameses más longevos del mundo. Su historia es reconocida a nivel mundial porque, a pesar de estar unidos físicamente, cada uno logra llevar una vida separada del otro.

De hecho, Lori lleva una vida amorosa y sexual independientemente de su hermano sin ningún tipo de problemas. “Pueden hacer lo que sea que hagan y actuaré como si ni siquiera estuviera allí. Bloquearía”, afirmó George con respecto a esto.

Con 61 años, los gemelos siameses han logrado llevar vidas independientes

Los siameses nacieron en 1961 con el treinta por ciento del lóbulo frontal de la cabeza compartido, así también como los vasos sanguíneos, algo que hacía inviable la opción de realizar una cirugía para que fueran separados.

Por este motivo, una corte de los Estados Unidos determinó que los gemelos no podían ser cuidados por sus padres, por los que fueron recluidos en un establecimiento para personas con discapacidades mentales, a pesar de que ellos no tenían ningún problema más allá de lo físico.

No obstante, a sus 21 años, los hermanos ganaron una demanda contra dicha institución para que Lori asistiera a un curso para secretaria y, de esta manera, lograron independizarse, momento desde el que llevan una vida muy interesante.

Cabe destacar que los gemelos Schappell nacieron con los nombres de Lori y Dori, pero fue en el 2007 cuando Dori comenzó a identificarse como hombre y cambiar su nombre a George, como es conocido en la actualidad.

En tanto a su vida amorosa, Lori manifestó que tiene grandes deseos de encontrar un marido y George no es un impedimento para esto. De hecho, Lori perdió su virginidad a los 23 con su segundo novio y su hermano no tuvo problemas para respetar su intimidad.

“Cuando tenía citas, George traía libros para leer y como no nos enfrentamos podía ignorar cualquier beso. No veo por qué ser un gemelo unido debería impedirme tener una vida amorosa y sentirme como una mujer”, aseguró Lori sobre esta situación.

Los siameses nacieron con el treinta por ciento del lóbulo frontal de la cabeza compartido

Lori se había comprometido con una de sus primeras parejas en 2006, pero su prometido falleció a los cuatro meses tras ser atropellado por un conductor que manejaba ebrio. “Fue devastador y mi corazón se rompió”, confesó.

Como todo hermano, Lori señaló que, si no hubiese sido por la ayuda de George, aún no podría haber superado este trauma: “George me cuidó. Si no fuera por él, no sé si podría haber sobrevivido a la angustia”.

Sin embargo, Lori señaló que hace poco volvió a rehacer su vida amorosa, asegurando que recientemente comenzó a salir con alguien de nuevo. “Bueno, él sería como un cuñado para mí, eso es todo”, apuntó George sobre la nueva pareja de su hermana.

Sus vidas personales

Luego de la universidad, Lori comenzó a trabajar en la lavandería de un hospital, mientras que, al mismo tiempo, George leía o escuchaba música. Ambos comparten algunos gustos, pero también disienten en otros, aunque esto no les afecta para nada.

“Yo no bebo, pero a Lori le encanta el vodka y la naranja de vez en cuando. Puede sentirse terrible con resaca y yo me sentiré absolutamente bien ya que nuestros cuerpos están completamente separados”, explicó George.

Los siameses aseguraron que la mejor manera para pasar tiempo juntos es hacer distintas actividades al mismo tiempo que su hermano realiza otras: “Somos capaces de divertirnos a nuestra manera, mientras que el otro lee un libro o hace un rompecabezas. Es la mejor manera que hemos encontrado para hacer frente a estar unidos”, apuntó Lori.

Superando las adversidades y rompiendo con todos los pronósticos, los siameses han logrado vivir una vida a pleno sin inconvenientes. “Cuando nacimos, los médicos no pensaron que llegaríamos a los 30, pero les demostramos que estaban equivocados. Hemos aprendido mucho en los últimos cincuenta años y continuaremos viviendo la vida al máximo”, aseguró Lori.

LA NACION