El sugestivo mensaje de Nicole Neumann luego de que saliera a la luz que su hija Indiana la habría denunciado

En medio de lo que se supone que debería ser uno de los momentos más felices para Nicole Neumann, una nube gris tiñe los preparativos de su casamiento con Manu Urcera. La relación con su hija mayor, Indiana, es un tema del que se habla hace muchos meses. Según confirmó Fabián Cubero, ella decidió vivir con él y Mica Viciconte, y de esta manera se desató un nuevo round en la interminable batalla judicial entre los ex. En las últimas horas, trascendió que la adolescente habría denunciado a su madre por violencia. Luego de que se conociera la noticia, la modelo se pronunció en las redes y si bien no habló directamente del tema, están quienes dicen que una imagen vale más que mil palabras.

El lunes en Intrusos (América), Marcela Tauro dio detalles de las presuntas acciones legales que habría tomado la hija de Neumann y Cubero. “La denuncia habría sido hecha por Indiana en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre. Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”, mencionó la panelista. De esta manera, dio entender en el audio que habría más implicados: “Alguien que también la destrata”. Guido Záffora en tanto, le preguntó si Indiana grabó a Nicole y su colega le respondió contundentes: “Tengo entendido que sí”.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana Instagram / @nikitaneumannoficial

Aunque la mala relación entre madre e hija no es ninguna novedad e incluso hace varias semanas que ya no se muestran justas, la supuesta denuncia, que se hizo pública el lunes, sí marcaría un quiebre aún mayor entre ellas. Luego de que Tauro hablara de tema e indicara que los motivos habrían sido violencia física, verbal y emocional, Nicole, fiel a su estilo, no se quedó callada. Aunque de momento no dio ninguna nota, sí utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

Lo primero que hizo fue subir un video de sus dos hijas menores, Allegra y Sienna, con quienes vive. Las niñas modelaron distintos outfits de una marca de ropa, posaron para la cámara y bailaron al ritmo de “Los del espacio”, en nuevo tema de Rusherking, María Becerra, Emilia Mernes, Tiago PZK, Duki, FMK, Lit Killah y Big One. “Ellas y sus looks”, escribió la modelo y dio cuenta de que sus hijas heredaron el gusto por la moda.

Tras la presunta denuncia que habría hecho Indiana, Nicole compartió un video de Allegra y Sienna

Acto seguido, compartió un video que subió Milagros Brito - expareja de Roberto García Moritán. Allí se pudo ver a Nicole mientras maquillaba a una niña en el backstage de una producción teatral escolar de la que participó Delfina, la hija mayor del actual marido de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y la empresaria.

Posteriormente, la hermana de Geraldine Neumann, compartió una publicación de la cuenta de Instagram Escorpio Horóscopo Negro, correspondiente al 24 de junio: “Tus palabras nunca son un balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”.

Los posteos de Nicole Neumann luego de que se hiciera pública la presunta denuncia que le habría hecho su hija mayor (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

Acto seguido, subió un posteo con una frase en inglés: “When people can’t control you, they try to control how people view you”. Esto, traducido, quiere decir: “Cuando las personas no pueden controlarte, intentan controlar cómo te ven las personas”. Si bien no hizo comentarios, varios especularon en que podría estar refiriéndose a la situación que involucra a su ex y a su hija mayor.

Mica Viciconte habló luego de que trascendiera la supuesta denuncia de Indiana contra Nicole Neumann

Luego de dar la noticia de la supuesta denuncia, en Intrusos compartieron una entrevista que le hicieron a Micaela Viciconte, pareja de Fabián Cubero, sobre el momento familiar que atraviesan. Ella se mantuvo firme en su postura y limitó sus comentarios: “Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás ni mucho menos. Estamos bien como familia, creando un chiquitito divino”.

Si bien evitó referirse al caso, sí dijo que está todo judicializado: “Por respeto y por cuidar a algunas personas, prefiero no hablar”. En cuanto a si le gustaría poder hacerlo, destacó: “Hay tiempo para todo y a veces el tiempo acomoda las cosas. No es necesario a veces hablar o explicar”. Asimismo, advirtió que los temas delicados, cuando se tratan de la familia, se tienen que hablar “muy adentro”.

Mica Viciconte habló luego de que trascendiera la supuesta demanda de Indiana a Nicole

En este sentido, no quiso pronunciarse sobre la demanda ni opinar al respecto y aseguró que Fabián se ocupa con los abogados de eso. En cuanto a su rol, sostuvo que es el mismo que ocupó siempre, “de pareja, de contención y amor”. Aunque destacó que no es la madre biológica de las tres hijas de Cubero, remarcó que las quiere mucho: “Son parte de mi familia y las cuido nada más, pero no ocupo nada más y todas las cosas se tratan con amor”.

Viciconte no respondió si Indiana aún vive en su casa y antes de terminar la nota, volvió a destacar que “la justicia es lenta en este país”, aunque tiene “fe de que las cosas se arreglen”. En cuanto a cómo atraviesa Cubero este momento, precisó: “Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo, porque si no, no aguantás. Si el equipo no funciona correctamente es muy difícil llevar todo adelante”.

