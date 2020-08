Los científicos no pudieron distinguir si se trata de un ejemplar de perro o de lobo, pero sí lograron conocer cuál fue el último animal que este cánido devoró antes de encontrar su muerte Crédito: Centre of Paleogenetic

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 18:27

Un cachorro de perro o de lobo de la era del hielo fue hallado congelado y en perfecto estado de conservación en Siberia en 2011. Ahora, casi una década después, los científicos descubrieron con asombro que este animal tenía en su estómago los restos de un rinoceronte lanudo, una especie que se extinguió en la misma época en la que vivió el cánido encontrado, hace unos 14.000 años.

En un principio, los hombres de ciencia creyeron que el animal que había sido comido era un león cavernario, pero gracias a un análisis genético se comprobó que se trataba de uno de los últimos ejemplares de rinoceronte lanudo. Los especialistas señalaron que, probablemente, haya sido el último alimento que consumió el cachorro antes de morir.

El cachorro fue encontrado en Tumat, Siberia, en 2011 y su estado de conservación era casi perfecto Crédito: Centre of Paleogenetic

Los estudios para saber qué animal yacía en el interior del estómago del cánido congelado se realizaron en el Museo de Historia Natural de Estocolmo. Originalmente, surgieron dudas porque el pedazo que encontraron era un tejido peludo, que podía pertenecer tanto a un león cavernario como al citado rinoceronte.

El doctor Sergey Fedorov, de la Universidad Federal del Nordeste de Rusia, dijo a la CNN:"Estoy muy feliz de que el análisis de ADN haya confirmado que se trata de un rinoceronte lanudo".

Características del trozo de rinoceronte hallado

En cuanto a las particularidades del tejido hallado dentro del cánido, el especialista señaló: "Noté que la forma de la piel era bastante extraña. Era rectangular. Mi experiencia con la taxidermia muestra que la piel no se puede rasgar así de forma natural si, por ejemplo, la muerde un animal".

"Parece probable que este trozo de piel con bordes tan uniformes haya sido cortado artificialmente por un humano antiguo -agregó-. El cachorro quizás encontró los desechos del cadáver de la cacería. Me asombró encontrar ese trozo y pensé que podía ser un rastro de actividad humana".

Así era el rinoceronte lanudo, un animal extinguido hace 14.000 años Crédito: Centre of Paleogenetic

También se encontró una rama diminuta en el estómago del animal localizado en Tumat, Siberia, en 2011. Tiempo después, en la misma zona los investigadores dieron con otro cachorro congelado, que se encuentra en examinación.

La última comida del cachorro

El profesor Love Dalen, experto en genética evolutiva del Centro de Paleogenética, una entidad conformada por la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de Historia Natural, explicó cómo los científicos revelaron que la última comida del cachorro había sido el rinoceronte.

"Tenemos una base de datos de referencia y ADN mitocondrial de todos los mamíferos, por lo que comparamos los datos de la secuencia con eso y los resultados que obtuvimos; era una combinación casi perfecta para el rinoceronte lanudo", dijo a la CNN.

El trozo de animal devorado tenía pelos amarillos, por lo que podía tratarse de tejido de un león cavernario o de un rinoceronte lanudo. Los últimos estudios confirmaron que fue este último Crédito: Centre of Paleogenetic

"Es completamente inaudito. No tengo conocimiento de ningún carnívoro congelado de la Edad de Hielo en el que hayan encontrado trozos de tejido en su interior", expresó Dalen.

"Este cachorro, ya lo sabemos, data de hace aproximadamente 14.000 años. También sabemos que el rinoceronte lanudo se extinguió para esa época. Entonces, potencialmente, este cachorro se ha comido uno de los últimos rinocerontes lanudos que quedaban", señaló el profesor.

En cuanto a las causas de la muerte del animal cuando todavía no había digerido a su presa, el doctor Federov se atrevió a especular: "Este cachorro debe haber muerto poco después de comerse el rinoceronte, porque no está digerido. No sabemos si era un lobo, pero si lo era, tal vez se encontró con un bebé rinoceronte que estaba muerto, o el lobo se comió al bebé rinoceronte".

Los científicos se asombraron al hallar dentro del estómago del cánido un trozo de tejido tan bien conservado de quien fuera su última presa Crédito: Centre of Paleogenetic

"Tal vez, mientras lo comía, la madre rinoceronte apareció y se vengó", concluyó el científico.