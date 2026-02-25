Revelador hallazgo: un fósil patagónico cambia la perspectiva sobre un enigmático grupo de pequeños dinosaurios carnívoros

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Un equipo internacional, del que participaron expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), hallaron en La Buitrera –un área paleontológica del norte de la provincia de Río Negro, cerca de Cerro Policía– un fósil de unos 95 millones de años, excepcionalmente bien preservado y completo. Según explicaron, los restos permiten “reescribir la historia de los alvarezsaurios, un enigmático grupo de pequeños dinosaurios carnívoros”. Se trata del alvarezsaurio de menor tamaño descubierto hasta ahora en América del Sur.

El espécimen, encontrado por el paleontólogo Sebastián Apesteguía, corresponde a la especie Alnashetri cerropoliciensis, un dinosaurio carnívoro del tamaño de un gallo: el primer ejemplar conocido, mucho más incompleto, fue descubierto en 2004 en la misma formación rocosa por parte del equipo que también realizó el hallazgo actual. Los restos provienen de la Formación Candeleros, la misma capa geológica donde se han encontrado gigantes como el Giganotosaurus carolinii.

Restos de Alnashetri hallados en Río Negro

Los alvarezsaurios, nombrados así en homenaje al médico e historiador neuquino Gregorio Álvarez, son un grupo de dinosaurios carnívoros surgido hace unos 150 millones de años. Se caracterizaban por sus cuerpos livianos, cabezas pequeñas y dientes diminutos y numerosos. La mayor parte de sus representantes conocidos fueron encontrados en Mongolia, China y la Argentina, aunque también han aparecido en otros lugares del mundo.

Los expertos explicaron que, entre las características que los diferencian de otros carnívoros, se destacan los brazos pequeños, que en las especies más tardías alcanzaron un grado tal de reducción que solo tenían un único dedo en la mano, con una garra robusta, mientras que los demás dedos eran mucho más pequeños o casi inexistentes. “Estas adaptaciones llevaron a muchos paleontólogos a considerar que excavaban los termiteros y usaban una larga lengua para alimentarse como osos hormigueros. Por este motivo, se propuso que estos dinosaurios se hicieron pequeños debido a su especialización en comer insectos. Sin embargo, el hallazgo de Alnashetri, un diminuto alvarezsaurio basal, viene a demostrar que esto no fue así”, advirtieron.

Sebastián Apesteguía, investigador del Conicet en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (que funciona en la Universidad Maimónides), uno de los autores del trabajo y responsable directo del hallazgo, señaló: “Hasta ahora se pensaba que el grupo se había ido especializando en la mirmecofagia, es decir, en comer hormigas y termitas, y se consideraba que esta era la razón de que se hubieran vuelto pequeños. En Alnashetri vemos que su mano sigue siendo todavía la mano de un dinosaurio carnívoro relativamente típico y que sus dientes son los de un predador normal que no se alimenta de hormigas. Sin embargo, era también un dinosaurio diminuto, del tamaño de una gallina aproximadamente. Esto nos muestra que estos dinosaurios no se hicieron pequeños en relación al cambio de dieta, sino que siempre fueron de escaso tamaño”.

Recreación de Alnashetri arriba de un Priosphenodon (gentileza Gabriel Díaz Yantén)

El esqueleto hallado en Río Negro está casi completo. Con apenas 70 centímetros de largo y unos 2 kilos de peso, el Alnashetri habitó un antiguo desierto llamado Kokorkom hace 95 millones de años. Los científicos pudieron confirmar que el grupo se originó en el Jurásico, hace 150 millones de años, antes de que el supercontinente Pangea se fragmentara, lo que explica su presencia tanto en Asia como en América del Sur.

Por otra parte, en contraposición a lo que se suponía, el estudio sugiere que el tamaño pequeño del Alnashetri no fue una consecuencia directa de su dieta insectívora, sino que ya eran pequeños antes de desarrollar esa especialización. Además, gracias a los datos de este fósil, se identificaron otros alvarezsaurios que estaban mal clasificados en museos de Estados Unidos (Wyoming) y el Reino Unido (Isla de Wight).

La descripción anatómica del nuevo ejemplar y el análisis filogenético muestran que Alnashetri ocupa una posición bastante primitiva dentro de la evolución del grupo de los alvarezsaurios. Para los especialistas, eso demuestra que en la Sudamérica del Cretácico convivieron múltiples ramas evolutivas de alvarezsaurios. “Esto responde a que el grupo surgió antes de la separación de Pangea (el supercontinente único) y llegó a desarrollar diferentes líneas evolutivas que se expandieron hacia diferentes regiones del mundo antes de que se produjera la fragmentación de los continentes”, indicaron.

Apesteguía y otros miembros del equipo mueven el fósil

Jorge Meso, becario posdoctoral del Conicet en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) y uno de los autores del estudio, sumó: “Las hipótesis filogenéticas recuperan a Alnashetri como uno de los alvarezsaurios más basales, incluso más basal que algunas formas conocidas del Jurásico Superior. Esto implica que, apenas se origina el grupo en Pangea se dispersó a través del supercontinente”.

Uno de los grandes enigmas sobre los alvarezsaurios era que la mayor parte de sus especies conocidas eran de fines del Cretácico Superior (70 millones de años) y de sitios que estaban muy distantes entre sí aun en aquel momento. Mientras tanto, se conocían muy pocos ejemplares del grupo de mediados o inicios del Cretácico: ese es el “hueco” que viene a llenar Alnashetri, al permitir no solo el estudio detallado de una especie basal sudamericana que vivió a inicios del Cretácico Superior, sino también identificar como parte del grupo de los alvarezsaurios a especímenes de edades más tempranas provenientes de América del Norte y el Reino Unido.