El súper limpiante casero que se hace con dos elementos naturales y desengrasa de todo

Durante años, la cáscara de la palta fue considerada un residuo sin utilidad que terminaba en los tachos de basura. Sin embargo, en un contexto donde crece el interés por alternativas más naturales y sustentables, este desecho comenzó a ganar protagonismo dentro del hogar.

En redes sociales, expertos en limpieza compartieron un truco sencillo y económico en el que solo se debe mezclar cáscara de palta y vinagre. El mismo sirve para limpiar espacios como la cocina, donde las superficies están en contacto directo con los alimentos, y suele haber acumulación de grasa y olores.

Cada vez más personas optan por utilizar productos naturales para limpiar, ya que no afectan la salud de los humanos ni la de los animales (Foto: FreeP¡CK)

¿Cómo hacer un limpiador natural con cáscaras de palta y vinagre?

Preparar esta mezcla es sencillo y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Solo se necesita tiempo de reposo para que los componentes se integren correctamente.

Lavar ligeramente las cáscaras de palta para retirar restos de pulpa

Colocarlas dentro de un frasco limpio

Cubrirlas completamente con vinagre

Dejar reposar durante 10 días en un lugar fresco y seco

Colar la mezcla y pasar el líquido a un recipiente o rociador

Este limpiador casero resulta ideal para superficies de uso cotidiano, como la cocina y el baño. Puede aplicarse sin problemas en mesadas de cerámica, acero inoxidable, azulejos, griferías y electrodomésticos con terminaciones resistentes. También es útil para limpiar tablas de corte (no porosas), piletas y hornallas, donde suele acumularse grasa.

Sin embargo, no es recomendable utilizarlo en materiales sensibles a la acidez del vinagre. Entre ellos se encuentran el mármol, el granito sin sellar, la madera natural sin tratamiento y algunas superficies de piedra, ya que podrían deteriorarse, perder brillo o mancharse con el tiempo. Tampoco se aconseja en pantallas o superficies delicadas.

Antes de utilizar los productos sobre una superficie sensible, se recomienda probarlo en una pequeña parte para ver su reacción (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Como regla general, antes de usarlo por primera vez, se sugiere probar la mezcla en un área pequeña y poco visible para verificar que no genere daños. De esta manera, se pueden aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo los materiales del hogar más delicados.

Los beneficios de este limpiador casero