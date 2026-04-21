El súper limpiante casero que se hace con dos elementos naturales y desengrasa de todo
Un truco casero cada vez más popular permite transformar un residuo en un limpiador ecológico, ideal para desengrasar y eliminar olores sin químicos
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Durante años, la cáscara de la palta fue considerada un residuo sin utilidad que terminaba en los tachos de basura. Sin embargo, en un contexto donde crece el interés por alternativas más naturales y sustentables, este desecho comenzó a ganar protagonismo dentro del hogar.
En redes sociales, expertos en limpieza compartieron un truco sencillo y económico en el que solo se debe mezclar cáscara de palta y vinagre. El mismo sirve para limpiar espacios como la cocina, donde las superficies están en contacto directo con los alimentos, y suele haber acumulación de grasa y olores.
¿Cómo hacer un limpiador natural con cáscaras de palta y vinagre?
Preparar esta mezcla es sencillo y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Solo se necesita tiempo de reposo para que los componentes se integren correctamente.
- Lavar ligeramente las cáscaras de palta para retirar restos de pulpa
- Colocarlas dentro de un frasco limpio
- Cubrirlas completamente con vinagre
- Dejar reposar durante 10 días en un lugar fresco y seco
- Colar la mezcla y pasar el líquido a un recipiente o rociador
Este limpiador casero resulta ideal para superficies de uso cotidiano, como la cocina y el baño. Puede aplicarse sin problemas en mesadas de cerámica, acero inoxidable, azulejos, griferías y electrodomésticos con terminaciones resistentes. También es útil para limpiar tablas de corte (no porosas), piletas y hornallas, donde suele acumularse grasa.
Sin embargo, no es recomendable utilizarlo en materiales sensibles a la acidez del vinagre. Entre ellos se encuentran el mármol, el granito sin sellar, la madera natural sin tratamiento y algunas superficies de piedra, ya que podrían deteriorarse, perder brillo o mancharse con el tiempo. Tampoco se aconseja en pantallas o superficies delicadas.
Como regla general, antes de usarlo por primera vez, se sugiere probar la mezcla en un área pequeña y poco visible para verificar que no genere daños. De esta manera, se pueden aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo los materiales del hogar más delicados.
Los beneficios de este limpiador casero
- Ayuda a desengrasar superficies de la cocina
- Elimina malos olores de forma natural
- Tiene un leve efecto antibacteriano
- Es una opción ecológica y sustentable
- Permite reutilizar residuos orgánicos
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