El truco casero para recuperar el blanco de tu ropa sin dañarla

Una camiseta blanca puede salir limpia del lavarropas y, aun así, dejar de verse realmente blanca con el paso del tiempo. Sobre sus fibras se acumulan sustancias que modifican la manera en que la tela absorbe la luz, por lo que el tejido puede adquirir un tono opaco o amarillento.

Una de las alternativas para recuperar su apariencia es el percarbonato de sodio, un compuesto utilizado en productos de limpieza que puede actuar como blanqueador a base de oxígeno. Su efecto no depende únicamente de añadirlo al agua, la temperatura, la forma de incorporarlo y el tipo de tejido también importan.

La explicación está en la química. Al entrar en contacto con el agua, el percarbonato se disuelve y libera carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. El primero vuelve la solución más alcalina, mientras que el segundo puede generar especies químicas capaces de reaccionar con los llamados cromóforos, las estructuras responsables de absorber determinadas longitudes de onda de la luz.

Para un tratamiento de blanqueamiento, una de las formas indicadas en la información de uso del producto es disolver una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en unos tres litros de agua caliente

Cuando esas estructuras cambian, la tela deja de absorber la luz de la misma manera. El resultado visible es una prenda que recupera parte de su apariencia blanca.

Así se puede utilizar en las prendas

Para un tratamiento de blanqueamiento, una de las formas indicadas en la información de uso del producto es disolver una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en unos tres litros de agua caliente. La prenda debe introducirse en la solución y permanecer allí aproximadamente una hora antes de continuar con el lavado habitual.

El orden también puede ser relevante. Una recomendación difundida por especialistas en contenido sobre química doméstica consiste en colocar primero la prenda en el agua caliente y después incorporar el percarbonato, de modo que el compuesto entre en contacto con el tejido desde el comienzo de la reacción.

La temperatura favorece la acción del producto. Para un lavado convencional en lavarropas, también se plantea añadir alrededor de una o dos cucharadas junto con el detergente y realizar un ciclo entre 30 y 40 grados centígrados. En determinados tratamientos, temperaturas superiores pueden potenciar la acción del compuesto, siempre que sean compatibles con las indicaciones de cuidado de la prenda.

El percarbonato resulta especialmente apropiado para tejidos resistentes como el algodón y también puede utilizarse en algunos textiles como el lino

No todas las prendas admiten el mismo tratamiento

Antes de utilizarlo, la etiqueta de la ropa es la primera referencia que se debe consultar. El percarbonato resulta especialmente apropiado para tejidos resistentes como el algodón y también puede utilizarse en algunos textiles como el lino. En prendas sintéticas, la recomendación es actuar con mayor precaución, especialmente cuando tienen color.

En cambio, tejidos delicados como la lana y la seda no son una buena opción para este tipo de blanqueamiento. Sus fibras pueden verse afectadas por tratamientos que no están diseñados para ellas.

También hay que tener cuidado durante la preparación. El uso de guantes ayuda a evitar el contacto prolongado con una sustancia alcalina que puede irritar o resecar la piel. El polvo tampoco debe inhalarse y es conveniente manipularlo en un lugar ventilado.

Más cantidad no equivale necesariamente a mejores resultados. El objetivo es utilizar el producto de acuerdo con las indicaciones del fabricante, respetar el tiempo de exposición y, sobre todo, comprobar primero que el tratamiento sea compatible con la prenda

Otro detalle que suele generar confusión son las burbujas que aparecen durante el proceso. No significan necesariamente que el producto esté ‘activándose’ en ese momento. Una parte del peróxido de hidrógeno liberado puede descomponerse en agua y oxígeno, mientras otra parte participa en las reacciones que contribuyen al efecto blanqueador.

Por eso, más cantidad no equivale necesariamente a mejores resultados. El objetivo es utilizar el producto de acuerdo con las indicaciones del fabricante, respetar el tiempo de exposición y, sobre todo, comprobar primero que el tratamiento sea compatible con la prenda.

El percarbonato puede ser una herramienta útil para devolver luminosidad a determinadas prendas blancas y tratar algunos tipos de suciedad, pero no reemplaza todos los procesos de lavado ni funciona de la misma manera frente a cada mancha. La clave está en entender qué producto necesita cada tejido y cada tipo de suciedad.

Por María Paula Lozano Moreno