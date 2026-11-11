Oscar D’Olivo, jubilado de 105 años: “Desayuno cacao amargo con leche y como ajo negro desde hace 60 años”

Oscar D’Olivo, vecino de Colonia Caroya, Córdoba, cumplió 105 años el pasado 18 de enero de 2026. Su longevidad atrae el interés público por su estado de salud y su capacidad para mantener una rutina activa sin necesidad de asistencia médica. Según registros del RENAPER e INDEC de 2025, D’Olivo integra el grupo de las 8000 personas mayores de 100 años censadas en el país. El protagonista atribuye su vitalidad a hábitos alimenticios consolidados hace seis décadas.

Oscar D´Olivo cumplió 105 años el pasado 18 de enero y habló con LN+

“Siete de la mañana me hago todo el desayuno, cacao amargo con leche, bien, adobadito, descanso un ratito más, una media hora, una hora”, relató D’Olivo a LA NACION. El consumo de ajo negro representa otro pilar fundamental en su dieta. Sobre este hábito, el hombre explicó en declaraciones a LN+: “El ajo, por ejemplo, se cortaba en la pepita de ajo, se le sacaba el cheto, que era dañino, pero actualmente eso ya se superó”. Su hija, Adriana D’Olivo, añadió que este alimento combate los radicales libres del organismo.

La dieta del centenario también incluye productos típicos de la región de Colonia Caroya como el salame, la bondiola y el vino blanco. El propio D’Olivo define su entorno como un paraíso terrenal donde la paz predomina. Su hija Adriana destaca la intensa vida social de su padre, quien frecuenta bares para tomar café, realiza sus propias compras y participa en partidas de truco durante las noches. Estos encuentros incluyen reuniones con amigos y asados familiares constantes, elementos que complementan su bienestar integral.

Cumplió 105 años, recibió un regalo muy especial y reveló el secreto de la longevidad

Un dato llamativo en el historial médico de D’Olivo es que nunca utilizó el servicio de ambulancia de su prepaga durante 30 años. AMI, su prestadora de salud, otorgó un reconocimiento al respecto. “Yo estoy muy lujito. Es cuestión de cuidarse un poco uno ese cuerpo que te ha regalado la vida”, afirmó el jubilado en diálogo con LN+. Este estilo de vida disciplinado se combina con una actitud mental positiva, dado que el hombre asegura que evita el enojo y mantiene buen humor de manera permanente.

La historia personal de D’Olivo también vincula al futbolista Paulo Dybala, ya que el deportista cordobés mantiene un vínculo estrecho con el jubilado tras conocerlo en reuniones sociales años atrás. Esta relación se traduce en un presente anual ininterrumpido: Dybala envía una camiseta personalizada de su equipo con el número de edad que cumple D’Olivo. El abuelo conserva estas prendas como parte de una tradición que comenzó cuando alcanzó los 98 años. Ambos también comparten partidas de cartas en los encuentros que logran concretar.

Dybala le envía anualmente una camiseta con el número de su edad

En cuanto a su visión sobre el contexto nacional, el entrevistado enfatizó la importancia del trabajo frente a la cultura del ocio constante. “Que todo sea un poco más bueno, que no pensemos tanto en pasear, pasear y pasear porque primero es el sacrificio”, declaró ante la consulta sobre sus deseos para el país. D’Olivo, quien superó una cirugía de amígdalas en su juventud y padeció tifus de niño, asegura hoy que mantiene su forma física sin necesidad de elementos externos como anteojos o audífonos.