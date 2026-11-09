Expertos en coloración confirman: “Quienes tienen canas no necesitan retocar todo el color, sino solamente las raíces”

Descubrir la llegada de las canas motiva a gran parte de la población a recurrir a la coloración capilar de manera frecuente. Sin embargo, los profesionales detectan un error recurrente en los rituales de belleza domésticos: la aplicación de producto sobre la totalidad del cabello en cada retoque. Los coloristas de Madison Reed y Wella Professionals insisten en que esta práctica innecesaria sobrecarga la fibra capilar y altera los resultados finales.

El problema central reside en la acumulación de pigmento: según los expertos de Madison Reed, los medios y las puntas ya poseen un tratamiento previo y exhiben mayor porosidad que las raíces. Al aplicar el tinte nuevamente en estas zonas, el cabello absorbe el color de manera desigual. Este fenómeno suele derivar en tonos oscuros o apagados que no coinciden con el color deseado. La recomendación técnica resulta clara: el usuario debe limitar el uso del tinte a las raíces y al crecimiento nuevo.

Según expertos, se debe limitar el uso del tinte a las raíces y al crecimiento nuevo Freepik

Esta estrategia de mantenimiento ofrece beneficios sustanciales para la integridad del pelo. Primero, evita el exceso de pigmentación en sectores ya coloreados. Segundo, permite una cobertura pareja de las canas. Tercero, reduce la exposición de la fibra a químicos agresivos de forma innecesaria. Tal como señala Wella Professionals, el retoque en salón asegura una aplicación precisa, aunque existen métodos para gestionar la coloración con éxito entre visitas.

El intervalo recomendado para estas aplicaciones oscila entre las cuatro y las seis semanas. No obstante, el periodo exacto depende de la velocidad de crecimiento de cada persona y del contraste entre el tono natural y el tinte. Aquellos cabellos con técnicas como balayage o foilyage requieren intervalos más extensos, a veces de diez a 14 semanas, debido a la integración más natural del color. En cambio, quienes eligen colores oscuros suelen notar el crecimiento de las canas con mayor premura por el contraste visual.

La aparición de canas hace que muchas personas quieran teñirse rápido Magnific

Para quienes buscan soluciones caseras temporales entre visitas al salón, el mercado ofrece diversas opciones. Los kits específicos de retoque sirven para cubrir la raya y la línea del frente, áreas visibles donde las canas resaltan más. Los correctores temporales, por su parte, representan una alternativa útil ante compromisos sociales de último momento. Algunas personas optan por técnicas sencillas como cambiar la raya del peinado para disimular el crecimiento mientras esperan su turno con el colorista profesional.

El cuidado post-coloración resulta vital para mantener el tono: Wella Professionals sugiere el uso de shampoos suaves sin sulfatos para limpiar el cabello sin barrer el pigmento depositado. Asimismo, la aplicación de mascarillas hidratantes o tratamientos sin enjuague ayuda a sellar la cutícula y a evitar que el largo luzca opaco. La salud del cabello garantiza que el color mantenga su brillo original durante más tiempo.

Si se desconoce cómo hacerlo correctamente, se debe visitar una peluquería para no generar todavía más problemas Foto: Pexels

En resumen, la clave del éxito radica en la precisión, donde la aplicación repetida de químicos en todo el largo del cabello daña la estructura capilar, mientras que el enfoque localizado permite conservar un aspecto impecable, brillante y saludable sin la necesidad de someter toda la melena a procesos innecesarios de coloración permanente cada mes.