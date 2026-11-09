Toño Escrig, ferretero, sobre el frío en casa: “Recomiendo abrir el cajón de la persiana y pegar una tira de aislamiento térmico”

Muchas viviendas sufren una pérdida considerable de calor durante los meses de invierno sin que los propietarios logren identificar el foco real de la fuga. Aunque la inversión en cerramientos de alta gama aparece como la opción principal para mejorar la eficiencia energética del hogar, existe un puente térmico crítico que pasa inadvertido en la mayoría de los casos: el hueco superior donde se enrollan las lamas de las persianas. Este espacio conecta de manera directa el interior de la estancia con las corrientes de aire del exterior si carece de una barrera adecuada.

Las opciones para que tu persiana no filtre frío

El divulgador y profesional Toño Escrig advirtió sobre este error extendido en la climatización doméstica mediante sus canales digitales. Según señaló el especialista, “da igual lo buena que sea tu ventana, que por el cajón de la persiana os va a seguir entrando fresco”. Esta filtración constante obliga a los sistemas de calefacción a trabajar con mayor intensidad, lo cual eleva el consumo energético innecesariamente. Sin embargo, solucionar este inconveniente resulta sencillo y no requiere obras costosas ni la contratación de técnicos especializados.

“Con esto hoy lo vamos a solucionar”, recalca el ferretero al proponer una intervención de bricolaje técnico. El procedimiento comienza con el desmontaje de la estructura que protege el mecanismo de la persiana. Escrig explica que la maniobra es accesible para cualquier usuario, ya que “lo único que tenéis que hacer es quitar la tapa de la persiana, la mía es con clecs, se quita haciendo presión, hay otras que van con tornillos”.

Aislar las ventanas es fundamental (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Una vez expuesto el hueco, la higiene de la superficie interna adquiere un rol fundamental para garantizar la durabilidad de la reforma casera. El experto subraya la importancia de este paso previo: “Quitamos la tapa, ahora antes de poner la solución limpiamos un poquito”. La eliminación del polvo y los restos de suciedad permite que el adhesivo del material aislante se fije con garantías de éxito. Posteriormente, el usuario debe medir el espacio disponible para cortar el elemento protector a medida con unas tijeras comunes.

El material recomendado consiste en paneles flexibles de polietileno o espumas técnicas diseñadas para frenar la transmitancia térmica y acústica sin interferir en el giro del eje. Sobre el montaje, Escrig detalla: “Una vez lo tengamos limpio vamos a montar el aislamiento térmico para cajón de persianas, lo medimos y lo cortaremos”. El proceso final resulta ágil. “Y ahora es tan fácil como quitar esto y pegarlo dentro del cajón”, explica mientras adhiere la lámina sobre el panel posterior del tambor. Antes de sellar el registro, el creador de contenido aconseja realizar una prueba funcional: “Una vez puesto el aislamiento, comprueba que la persiana funciona correctamente y por último ponemos la tapa otra vez”. Esta mejora optimiza el confort térmico del hogar con una inversión mínima y un esfuerzo técnico muy reducido para el usuario promedio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.