El truco del vinagre en la sartén: cómo lograr que la pechuga de pollo quede tierna y jugosa
La colocación directa de este ingrediente ácido sobre el recipiente de cocción modifica la estructura proteica del alimento; esto permite evitar la sequedad característica de las piezas magras
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La pechuga de pollo es uno de los insumos más versátiles y consumidos en la cocina cotidiana, aunque su preparación suele presentar un desafío técnico constante: debido a su bajo contenido graso, tiende a endurecerse o secarse fácilmente al ser sometida al calor directo. Ante esta problemática, diversos especialistas en gastronomía y nutrición señalaron que el uso de vinagre, específicamente el de manzana, se presenta como un recurso efectivo para optimizar la textura final del producto.
La dietista y nutricionista Cristina Burgos, integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre posee ácido acético, un componente con múltiples funciones culinarias. En el caso particular del de manzana, se destaca por ser rico en enzimas, minerales como sodio y potasio, antioxidantes y otros ácidos orgánicos que intervienen directamente en la fibra de la carne. Al respecto, el U.S. Department of Agriculture de Estados Unidos detalla que los ácidos contenidos en este producto tienen la capacidad de modificar la estructura de ciertos compuestos, puntualmente de las proteínas, logrando una mejora significativa en la textura y jugosidad al finalizar la cocción.
Si bien la técnica más difundida consiste en integrar el vinagre a una marinada con aceite de oliva, ajo y especias durante varias horas, existe una alternativa para quienes disponen de menos tiempo. Según el blog gastronómico Börekdys, añadir una pequeña cantidad de este líquido directamente sobre la sartén caliente al momento de freír permite que sus propiedades actúen de manera casi instantánea sobre la carne. Este procedimiento, además de ablandar la pieza, facilitaría la digestión, un factor que representa un beneficio adicional para la salud digestiva. En este sentido, la utilización del vinagre funciona tanto como una herramienta técnica para mejorar la experiencia sensorial al comer como un método para simplificar el proceso de cocción sin sacrificar la calidad nutricional de un corte magro. Así, la incorporación de este insumo doméstico en la sartén se convierte en un aliado clave para evitar que el pollo pierda su humedad, garantizando resultados profesionales incluso en preparaciones rápidas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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