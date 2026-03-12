Manuel Viso, doctor: “Comer pollo hervido, arroz blanco y lechuga todos los días no es saludable, es un castigo”

La clave para tener una buena salud reside en hacer ejercicio y tener una alimentación equilibrada. Además de otros factores que influyen como el medio ambinete, lo que se ingiere tiene un rol preponderante en el desarrollo y mantenimiento del organismo. Puede que sean populares ciertas dietas restrictivas, que solo incluyen algunos tipos de frutas, verduras y carnes, pero el famoso experto en nutrición Manuel Viso señaló que la norma principal es expandir el menú diario y adoptar una comida variada.

Para el especialista español, un orden alimentario no puede convertirse en un sufrimiento, sino que debe disfrutarse. Cada porción que elegimos para el almuerzo o la cena debe agradar y no producir cansancio. De allí que expresó contundente una frase contundente. “Comer pollo hervido, arroz blanco y lechuga todos los días no es comer saludable, es un castigo”, sentenció, según lo citado por el sitio Menshealth.

La dieta no debe ser un sufrimiento con comida repetitiva, debe incluir una amplia variedad de alimentos (Fuente: Instagram/@manuelvisothedoc)

Una dieta repetitiva contribuye a la falta de otros nutrientes esenciales, por lo que decanta en un desgaste físico a largo plazo y en muchas ocasiones no sacia lo suficiente al estómago.

En su cuenta de Instagram, Viso remarcó que “comer sano es balance, es equilibrio, es variedad, pero no es sufrimiento”. El experto hizo alusión a los hábitos que las personas adoptan cuando deciden emprender un camino alimenticio bajo en exceso de calorías, con una rutina descontrolada y sin sentido, por lo que habló de la necesidad de consultar con un nutricionista para organizar un programa adaptado a cada organismo y que incorpore frutas, verduras, carne blanca, legumbres y frutos secos.

La dieta mediterránea es un ejemplo de lo que Manuel Viso recomienda adoptar para incorporar todos los nutrientes (Fuente: Pexels)

“Incluí en tu dieta carne, pescado, huevos, legumbres, frutas, hortalizas, frutos secos, semillas o cereales integrales, pero con orden. Es importante que te guste. Y evitá principalmente los ultraprocesados y los panificados”, describió el nutricionistnoa.

De esta manera, Viso hizo hincapié en que necesitamos grasas, proteínas y carbohidratos, pero también minerales y vitaminas. Y esos macronutrientes y micronutrientes se encuentran principalmente en los alimentos naturales y de temporada. Un ejemplo para poner en práctica, puede ser la dieta mediterránea, que ahonda en una variedad rica y amplia, que tiene incidencia en una mejor salud y una reducción del tejido adiposo.