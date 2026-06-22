El único vino argentino entre los 50 mejores del mundo es un Malbec de Gualtallary

En un escenario cada vez más competitivo para la vitivinicultura global, un vino argentino volvió a destacarse entre las etiquetas más prestigiosas del planeta. Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023, de Rutini Wines, fue reconocido con la distinción Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2026, el máximo galardón que entrega el certamen británico y uno de los más codiciados de la industria.

La etiqueta obtuvo además 97 puntos y logró un lugar de privilegio al convertirse en el único vino argentino incluido entre los 50 mejores vinos del mundo seleccionados por la prestigiosa competencia internacional.

El reconocimiento adquiere una dimensión especial porque no se trata de un éxito aislado. Para la histórica bodega mendocina representa la segunda consagración consecutiva con un Best in Show, una distinción que premia no solo la calidad de una cosecha determinada, sino también la consistencia de un proyecto enológico construido a lo largo de más de un siglo.

Considerados entre los premios más influyentes del mundo del vino, los Decanter World Wine Awards reúnen cada año a Masters of Wine, sommeliers y especialistas internacionales que evalúan miles de etiquetas provenientes de las principales regiones vitivinícolas del planeta. Alcanzar la categoría Best in Show implica ingresar a un grupo extremadamente reducido de vinos considerados la máxima expresión de excelencia dentro del certamen.

Un Malbec que expresa el carácter de la montaña

En su evaluación, los jueces destacaron la capacidad del vino para reflejar la identidad de Gualtallary, uno de los terroirs más reconocidos de Mendoza y de la Argentina.

Según el informe de cata, el vino expresa “la naturaleza salvaje de Guallta” a través de una combinación de frescura, equilibrio y profundidad. Los expertos resaltaron sus aromas intensos de grosella negra y mora, acompañados por notas florales y recuerdos de cáscara de cacao triturada. En boca se presenta concentrado, pero sin excesos, con una marcada impronta mineral, taninos abundantes y de grano fino, además de una acidez precisa que aporta tensión y elegancia.

Para Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines, el premio es el resultado de una filosofía de trabajo sostenida en el tiempo.

“Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años. Este reconocimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de una trayectoria construida con consistencia, convicción y una búsqueda permanente de excelencia. Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, señaló.

El valor de un origen

Valle de Uco

El vino premiado nace en Gualtallary, una de las zonas más estudiadas y prestigiosas del Valle de Uco. Ubicado al pie de la Cordillera de los Andes, este terroir se ha convertido en un emblema de los vinos de montaña gracias a su combinación de altitud, amplitud térmica y complejos suelos calcáreos, capaces de aportar identidad y precisión a cada cosecha.

La nueva distinción internacional vuelve a poner en evidencia el potencial de esta región mendocina para producir vinos de clase mundial y consolida el posicionamiento del Malbec argentino entre las variedades más valoradas del mercado global.

Más allá de la medalla obtenida, el resultado refleja algunos de los atributos que Rutini Wines busca transmitir desde sus orígenes: trayectoria, consistencia, excelencia y legado. Con más de cien años de historia, la bodega ha logrado mantenerse entre las referencias de la vitivinicultura nacional combinando experiencia, innovación y una interpretación cada vez más precisa de los grandes terroirs argentinos.

La destacada actuación en los Decanter World Wine Awards 2026 se completó con otros reconocimientos para la bodega. Apartado Gran Malbec 2023 y Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2023 obtuvieron 96 puntos, mientras que Apartado Gran Merlot 2023 alcanzó los 95 puntos, reafirmando la calidad y diversidad de su portfolio.

En tiempos en los que la competencia entre regiones productoras es cada vez más intensa, la nueva consagración de Rutini Wines fortalece su presencia internacional y, al mismo tiempo, aporta visibilidad a una de las grandes fortalezas de la vitivinicultura argentina: la capacidad de producir vinos que compiten de igual a igual con las mejores etiquetas del mundo.

Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años.

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