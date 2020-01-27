El verano de 1963: retener licencias de conducir, cantidad de faltas y el día que las “zorritas grises” salieron a multar peatones

PARA LA NACION Daniel Balmaceda

Durante 1962 se debatió en la ciudad de Buenos Aires si estaba bien que la policía de tránsito (que por el color de su uniforme eran llamados “zorros grises” no solo en la jerga popular sino también en los medios de comunicación) podía retener la licencia del conductor.

En el ámbito de la justicia, hubo quienes consideraron inconstitucional apropiarse de un documento, mientras que otros sostuvieron que el carnet que habilitaba a manejar no alcanzaba la categoría de identificación imprescindible para el ciudadano.

La polémica puso en el tapete la cantidad de faltas que cometían los conductores en las calles de Buenos Aires y también las transgresiones de los peatones. Así fue como, en el verano de 1963 (en tiempos del intendente Alberto Prebisch quien, además, había sido autor de la obra del obelisco porteño) se resolvió crear en el ámbito de la Capital Federal el Cuerpo Femenino de Tránsito. El anuncio planteaba los requisitos para las aspirantes. Debían tener entre 18 y 30 años, con altura entre 1,60 y 1,80 metros. Además, conocimientos de Historia Argentina, Educación Cívica, buen manejo del idioma escrito y oral, más cultura general.

Una convocatoria que supero expectativas

La convocatoria estuvo por encima de las expectativas. En las oficinas del Palacio Municipal de la Avenida de Mayo y Perú se registró a cada una de las candidatas y en los días posteriores se llevó a cabo la selección del futuro personal.

La capacitación de las elegidas tuvo lugar en el Automóvil Club Argentino y demandó sesenta días. Allí se les inculcó la importancia del poder de persuasión por sobre el poder físico. Además, se moldearon las tres cualidades que debían exhibir: corrección, cordialidad y seriedad. Por último, siempre en el marco de la instrucción, recibieron lecciones de Derecho Penal y normativa municipal.

Santiago Filipuzzi

El lunes 26 de agosto se puso en funciones a las primeras cuarenta y ocho inspectoras de tránsito. Su tarea consistía en fiscalizar los parquímetros, ofrecer conceptos de educación vial y, sobre todo, prevenir las incorrecciones del peatón al cruzar y, de ser necesario, labrar el acta y cobrar una multa.

Su uniforme era: zapatos negros, falda entubada gris, corbata del mismo color, camisa blanca, saco verde y birrete –gorra del tipo que usaban las azafatas de aquel tiempo– también gris. Fueron llamadas “zorritas grises” en los medios periodísticos. Su campo de acción se concentró en las esquinas de las avenidas céntricas y actuaban en turnos de seis horas, con treinta minutos de descanso.

Al borde del obelisco, una de la inspectoras de tránsito colabora con señas para los peatones. Archivo General de la Nación

Acorde con los tiempos, el diario La Razón se refirió a “Las cuarenta y ocho bonitas inspectoras” en el título de la nota que las presentaba en sociedad. Los piropos de peatones y conductores (ellas reconocían que el más trillado era: “¡Qué bien que está!”) estaban a la orden del día. Sorteando los comentarios, llevaron adelante una loable tarea de educación reconviniendo a quienes cruzaban por fuera de la senda peatonal o lo hacían en momentos en que el semáforo daba paso a los autos.

“Operativo tranquilidad”

Si bien la tarea preventiva era el objetivo, se labraron multas. Un hombre con portafolios que atravesó Diagonal Norte rumbo a Florida por la mitad de la calle no tomó a bien la paciente explicación de la inspectora Rosa Zabala y reaccionó sugiriéndole que se dedicara a actividades caseras en el ámbito de la cocina. Sin perder su gracia natural, Rosa tomó el talonario de boletas y le aplicó una multa de veinte pesos, acción que fue aplaudida por los curiosos que asistían a la escena.

Los buenos resultados entusiasmaron a las autoridades. Se resolvió llevar adelante el “Operativo Tranquilidad” que comenzó su actividad en enero de 1964. Formando equipos con el grupo masculino, más una grúa, un jeep y dos motocicletas, se distribuyeron en cuarenta y cuatro esquinas del radio céntrico (que comprende unas doscientas setenta manzanas) para prevenir o multar a los peatones que cruzaran mal, a los pasajeros que se bajaran del colectivo en movimiento y a los choferes del transporte público que subieran y bajaran a los usuarios en medio de la calle. También a los conductores que marcharan a contramano, violaran la luz roja del semáforo, a los que usaran la bocina y a quienes, en las bocacalles, no respetaran el paso del peatón. Las inspectoras también estaban capacitadas para dirigir el tránsito en caso de un congestionamiento.

El “Operativo Tranquilidad” dio sus frutos y, sobre todo, una muy buena recaudación. Las boletas a los transeúntes eran de veinte pesos y la mayoría la pagaba en el momento, como fue el caso de un sacerdote multado por cruzar en forma incorrecta la Diagonal Norte a la altura de Suipacha. Las de los conductores, en cambio, tenían diversas escalas, la más económica era de ochocientos pesos.

Como es de suponer, la cantidad de multas fue mermando con el correr de las semanas, a cambio de un ordenamiento del tránsito que mejoró las condiciones de los habitantes de Buenos Aires. El final de la brigada femenina fue abrupto. Los sucesores de Prebisch, que habían heredado a las zorras grises y las habían incorporado al “Operativo Tranquilidad”, dieron de baja a las agentes, alegando que estaban siendo afectadas por perturbaciones psíquicas.

A más de seis décadas (62 años) de aquel experimento, todos los cuerpos policiales del país cuentan con personal femenino.