Elecciones 2021: Paulina Cocina sorprendió con un unboxing de la caja de comida que le dieron por ser autoridad de mesa

“Vengan a votar que por ahí les toco de autoridad de mesa”. De esta manera, con lapicera en mano y barbijo, arrancó ayer su día electoral la popular gastronómica Paulina Cocina. A través de su cuenta de Instagram, la influencer fue relatando, paso a paso y fiel a su estilo humorístico, su paso como presidente de mesa durante toda la jornada.

Unboxing electoral de Paulina Cocina instagram/@paulinacocina

Minutos más tarde, Paulina mostró cómo hacía el “unboxing” de la vianda electoral que le es entregada a las autoridades de mesa en cada elección. “Mire qué lindo es mi país, paisano”, sonaba una melodía en el video.

Pero esos alfajores y galletitas no serían el único alimento de la influencer culinaria. Una mujer que fue a votar les llevó sándwiches para todos “en nombre de la democracia”. “El pan es rico. No escatimó en fiambre. La señora es lo mejor que me pasó en el día. Postúlese porque la voto”, decía Paulina antes de darle un mordisco al apetecible sándwich de jamón y queso.

Una señora le llevó una bolsa de sandwiches a Paulina Cocina mienrtas oficiaba de autoridad de mesa instagram/@paulinacocina

“Estoy alucinada porque podría haber traído unas galletitas, un budincito; pero no, la señora es sensible y te da de comer bien, ¿entendés? Eso es lo que necesitamos los argentinos”, agregó la joven, sonriente.

Al parecer, la jornada electoral transcurría con tranquilidad para la influencer porque no dejaba de subir historias con cara de aburrida o la espera de vaya a saber quién. “Y al resto les digo, no hay nadie acá. No me vengan todos a las 17.55 porque te cierro la puerta y no entras”, dijo Paulina en otra historia, con el humor que la caracteriza.

El paso de la cocinera como autoridad de mesa incluyó recibir a un joven que votaba por primera vez, y que reflejó grabando los aplausos que acompañaron al hombre, y hasta recibió el regalo de unos niños que cuando la reconocieron volvieron a la escuela para llevarle una bolsa con golosinas.

Entre humoradas, Paulina fue relatando cómo la mayor parte del domingo se la pasó comiendo en publicaciones que, aclaró, las hacía cuando la urna de su mesa era llevada a la planta baja si algún votante estaba impedido de subir.