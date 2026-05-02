Cómo reconocer a un psicópata con solo mirarlo, según una psicóloga

Cuando se conoce a alguien seguro, carismático y que parece tener todo bajo control, lo último que se piensa es que podría tener rasgos psicópatas. Sin embargo, algunos especialistas aseguran que hay detalles en el lenguaje corporal que pueden delatarlos, incluso sin que digan una sola palabra.

Según el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS), la psicopatía forma parte del trastorno de personalidad antisocial, un perfil que suele estar vinculado a la falta de empatía, la manipulación y la dificultad para asumir consecuencias de sus actos. “Las personas con personalidad antisocial a veces pueden representar una amenaza para los demás debido a su tendencia a la violencia”, alertó el organismo sobre la importancia de poder tener un buen diagnóstico a tiempo.

Pero a simple vista, los individuos que padecen este trastorno llevan una vida normal como la de cualquier otra persona. Sin embargo, la psicóloga Susan Krauss Whitbourne, profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst, declaró en diálogo con el diario inglés Daily Mail que es posible detectarlos con solo mirarlos. “Las personas que adoptan posturas corporales amplias, abiertas y dominantes tienen más probabilidades de mostrar rasgos asociados con la manipulación”, remarcó la especialista.

La forma en la que una persona se para puede decir mucho sobre su personalidad (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Susan basó sus argumentos en una serie de cinco estudios realizados por investigadores de la Universidad McGill, en los que formaron parte 608 adultos jóvenes. Los participantes debieron enviar para la investigación una serie de fotos de sí mismos en posiciones naturales de pie y luego fueron llamados a un laboratorio para realizarles mediciones físicas.

Como observación principal del estudio, los individuos que adoptaron de forma natural posturas más dominantes y abiertas obtuvieron sistemáticamente puntuaciones más altas en rasgos vinculados a la psicopatía, como la manipulación, la competitividad y la creencia en jerarquías sociales rígidas. “Una serie de señales importantes que pueden delatar la intención de alguien de darte órdenes es una postura abierta, erguida y expandida”, dijo Whitbourne.

En cambio, aquellas personas más flexibles en su forma de pararse o moverse solían adaptarse mejor a cada situación y no buscaban imponerse todo el tiempo. Pero según detallaron los expertos, esto no significa que alguien sea un psicópata solo por cómo se para. Sino que hay muchas razones por las que una persona puede tener buena postura: hacer deporte, haber tomado clases de danza o simplemente tener ese hábito desde chico. Por lo que cada caso particular debe ser analizado según su historial clínico.

¿Cómo detectar a un psicópata por sus gestos?

Además, la psicopatía no se puede diagnosticar “a simple vista”. Se trata de algo mucho más complejo que involucra comportamientos, decisiones y la forma en que alguien se relaciona con los demás. Por eso, ante cualquier duda o preocupación, es fundamental consultar a un profesional de la salud mental, que es quien puede llevar a cabo una evaluación adecuada y brindar un diagnóstico preciso.

Lo que remarcó Susan Whitbourne en esta charla es que este tipo de investigaciones ayudan a demostrar lo importante que es ver la comunicación del cuerpo humano y que a veces, sin darnos cuenta, transmitimos mucho más de lo que decimos.