Elegidos. 5 libros con consejos, recetas y reflexiones para comer casero y mejor

La tendencia sigue en alza. La comida casera, de preparación simple y que aprovecha los alimentos de estación es lo que manda. Estos son cinco elegidos escritos por expertos en diferentes áreas que contribuyen a mejorar, cada vez más, lo que llevamos a nuestra boca.

“Bon Appétit”, de Karina Gao

(Editorial Planeta)

Bon appétit

La reconocida instagramer especializada en batch cooking, autora del blog Mon Petit Glouton y, desde hace poco, cocinera en TV acaba de lanzar su libro con más de 200 recetas, tips y consejos para que comer rico y casero todos los días sea fácil y divertido. “Mi idea es que, aunque tengamos poco tiempo, nunca dejemos de lado la cocina casera y sus platos sabrosos y reconfortantes. Por eso hice Bon appétit, este libro que recopila consejos, muchísimos tips y mis mejores recetas testeadas y probadas: funcionan seguro. Un salvavidas para todos los que quieran comer rico y casero y no morir en el intento. ¡Buen provecho!”, cierra Karina Gao.

“Más allá de la nutrición”, de Emmanuel Cestaro

(Editorial Vergara)

Más allá de la nutrición

“Este es un libro que está basado en ayudar de una forma simple y didáctica mostrándote la conexión entre la alimentación, el entrenamiento y la motivación. ¿Desde cuándo avanzar y encontrar los resultados tiene que ser algo complejo que te haga mal, te canse y te frustre? Basta de pensar que todo es difícil y complejo, se pueden hacer las cosas mejor y a su vez disfrutar muchísimo más, te lo puedo asegurar. No digo que es fácil cambiar el chip, pero sí te digo que una vez que lo cambies va a ser todo más simple y divertido. Estoy muy contento por tener la oportunidad de transmitir esto”, resume el Lic. en Nutrición Emmanuel Cestaro sobre su libro.

Alimentación consciente según las estaciones del año”, de Susana Zurschmitten

(Editorial Albatros)

Alimentación Consciente

La Lic. en Nutrición lanzó su libro en el que propone detenernos a pensar en que aquello que comemos es un acto de conocimiento, valoración y elección consciente de acuerdo a nuestros principios, a quiénes somos, a qué queremos lograr y a la forma de relacionarnos con los alimentos. Es decir, acercarnos a los alimentos naturales con el sostén de tradiciones filosóficas y sistemas terapéuticos, que los enarbolan como herramienta para propiciar salud y mitigar sufrimientos. Una guía para comprender lo que nos ofrece la naturaleza en cada temporada y cómo aprovecharlo.

201 tips para no comer como el or** de Narda Lepes

(Editorial Planeta)

Narda Lepes

“Comer bien es mucho más que preparar grandes recetas o saber un montón de técnicas. Comer bien, y no como el or**, es algo de todos los días, todo el día, 24/7”, resume sobre su nuevo libro la cocinera recientemente reconocida como la mejor chef femenina de América Latina por el prestigioso ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2020. Después de una serie de tuits sobre el tema, que propuso casi como un juego, trasformó la idea en este libro donde junta todos los tips e ideas para que logremos comer mejor.

“Fácil y nutritivo. Cocina para humanos de todas las edades”, de Luisina Troncoso

(Editorial Planeta)

Fácil y Nutritivo

Para la autora, cocinar es un acto natural y vital, y una de las mejores herramientas que les podemos dejar a las próximas generaciones. En su libro, nos invita a pensar la comida casera como una muestra de amor y una manera de cuidar de nuestra salud y la de la gente que nos rodea.

Fácil y nutritivo contiene los mejores consejos de esta puericultora y cocinera saludable para mostrarnos cómo equipar y mantener en orden nuestra cocina; cómo hacer las compras priorizando la comida real; cuáles son las técnicas esenciales de cocción; cómo potenciar sabores u organizar el freezer, entre tantas otras cosas, y nos ofrece más de cien recetas fáciles y nutritivas, y sobre todo sabrosas, para que podamos hacernos de los beneficios de la comida casera, sin límites de edad.