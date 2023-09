escuchar

Nunzia Locatelli de Bulgheroni, presidente de a Fundación Policía Federal Argentina, con un modelo de Jenny Packham. Desde 1988 la institución se ocupa de donar equipamiento médico de última generación para el Hospital Churruca Visca donde se atienden la Policía Federal y sus familias FABIAN MALAVOLTA

Amalia Amoedo, con un diseño de Stella McCartney y sandalias Prada. La nieta de Amalia Lacroze de Fortabat continúa la labora que comenzó su abuela y que también siguió su madre, Inés Lafuente. Fundación Policía Federal Argentina colabora con el Hospital Churruca Visca consiguiendo equipos de alta tecnología que les permite tratar a los pacientes con mayor eficiencia e inmediatez FABIAN MALAVOLTA

Bárbara Bengolea, de la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, y María Elena Aldaya FABIAN MALAVOLTA

Roxana Zarecki y Sebastián Bagó en Colección Amalita - Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat FABIAN MALAVOLTA

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, presente en el evento de su esposa, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, junto a Mónica Gancia de Erize y Martín Etchevers FABIAN MALAVOLTA

El Dr. Pablo Farina, director médico del Hospital Churruca Visca FABIAN MALAVOLTA

la artista Nicola Costantino, quien colaboró en la subasta a beneficio de la Fundación Policía Federal Argentina FABIAN MALAVOLTA

Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni, presidente de Fundación Malba, y suegra de Nunzia Locatelli, y Luis Alberto Erize FABIAN MALAVOLTA

Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Mirtha Legrand y Amalia Amoedo en el festejo por los 35 años de Fundación Policía Federal Argentina. La celebración se realizó en Colección Amalita FABIAN MALAVOLTA

Sofía y Fabián Perechodnik junto a Enrique Antonini, director de Banco Mariva, y Martín Redrado FABIAN MALAVOLTA

Patricio Bulgheroni FABIAN MALAVOLTA

Los arquitectos y coleccionistas Javier Iturrioz y Leopoldo Montes FABIAN MALAVOLTA

Marcos Bulgheroni en la noche de la Fundación Policía Federal Argentina que preside su esposa, Nunzia Locatelli de Bulheroni FABIAN MALAVOLTA

Gonzalo Guerrieri y las hermanas Barbara Bengolea y Amalia Amoedo, nietas de Amalita Lacroze de Fortabat, cofundadora de Fundación Policía Federal Argentina FABIAN MALAVOLTA

Nunzia Locatelli recibió personalmente a cada uno de sus invitados. Junto a Javier Iturrioz, su suegra, Teresa Bulgheroni y Leopoldo Montes FABIAN MALAVOLTA

Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de la Fundación Policía Federal Argentina, junto a su presidenta. El empresario Martín Cabrales, vicepresidente de la institución, y en camino desde Mar del Plata debió ausentarse por el estado del tránsito FABIAN MALAVOLTA

La nieta de Amalita Fortabat, Bárbara Bengolea, y Mirtha Legrand. FABIAN MALAVOLTA

La periodista y escritora Cintia Suárez, coautora con Nunzia Locatelli de libros como “Mama Antula. Una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial”, “Mama Antula, la Fede di una donna indomita” y “Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo” FABIAN MALAVOLTA

Sebastián Bagó, Roxana Zarecki y Juan Martín Bulgheroni FABIAN MALAVOLTA

La noche del 35 aniversario de la Fundación Policía Federal Argentina contó con música en vivo FABIAN MALAVOLTA

Osvaldo Matto, subjefe de la Policía Federal Argentina, Lilia Rossbach, embajadora de México en Argentina y su hija, Mariana Pérez Gay Rossbach, junto al embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, y su esposa Claudia María De Rossi FABIAN MALAVOLTA

Las anfitrionas junto a Mirtha Legrand y Alejandro Veroutis FABIAN MALAVOLTA

La embajadora Rossbach se acercó a felicitar a la presidenta de la institución FABIAN MALAVOLTA

El galerista Gabriel Cott, de Cott Gallery, los artistas Andrés Paredes y Nicola Costantino y Carlos Calvaresi, de la galería Calvaresi FABIAN MALAVOLTA

Verónica Díaz Ortiz, con un diseño de Desigual, y Raúl González Llamazares FABIAN MALAVOLTA

La diseñadora de joyas y exmodelo Roxana Zarecki se acercó a saludar a Mirtha Legrand FABIAN MALAVOLTA

Desde que llegó a Colección Amalita, los invitados fueron acercándose a conversar con Mirtha Legrand. Así lo hizo Teresa Bulgheroni, presidente de Fundacíón Malba FABIAN MALAVOLTA

Alfredo Staudt, Sofía Pinto y Federico Braun, director general de Malba, en la noche de celebración de la institución colabora en la adquisición de equipos de alta complejidad para el hospital Churruca Visca FABIAN MALAVOLTA

El show de tango en la noche de la Fundación Policía Federal Argentina FABIAN MALAVOLTA

La soprano Sara Fleming en la noche del 35 aniversario de Fundación FABIAN MALAVOLTA

Hubo show en el cóctel en Colección Amalita FABIAN MALAVOLTA

Los artistas le dedicaron su performance a Mitha Legrand FABIAN MALAVOLTA

El trabajo de la Fundación

Presidenta honoraria del Hospital Fernández, Mirtha Legrand reconoció el gran trabajo que lleva adelante Fundación Policía Federal al colaborar con el Hospital Churruca Visca FABIAN MALAVOLTA

“Muchas gracias por haberme invitado. Yo no conocía el Churruca, yo soy presidente honoraria del Hospital Fernández, y le preguntaba a la presidenta cómo era la recaudación de los hospitales, porque nos interesaba muchísimo. Y me decían ‘mirá, a la cabeza siempre está el Churruca, lejos el Churruca’, por la obra de Amalita Fortabat. Y yo no sabía dónde estaba el Churruca. Y hace poco con a un amigo le dije ‘llevame a ver dónde está', qué gran hospital es. Por eso los felicito a la comisión directiva, y a los policías -porque vivo cerca de donde mataron al ingeniero en Avenida del Libertador-, cuidenlos, porque son todos simpáticos y encantadores, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto.

Felicito a Amalita Amoedo y a todos acá. Martín Cabrales que no llegó, el tránsito pero a todos les pasó lo mismo. Muchas gracias por venir a este hermoso museo que lo hizo Amalita”, declaró Mirtha Legrand

La presidenta de la entidad, Nunzia Locatelli agradeció labor de todos los miembros de la Fundación que lleva adelante distintas actvidades para recaudar fondos que ayuden a equipar el Hospital Churruca Visca. El equipamiento que la fundación provee es clave para el lugar, que se especializa en heridas ocasionadas por balas FABIAN MALAVOLTA

Durante la noche, Nunzia Locatelli destacó los resultados de la subasta de arte realizada en agosto a beneficio de la Fundación. Durante su trayectoria, la Fundación Policía Federal Argentina donó más de 500 equipos al Hospital, que cuenta con 175.000 afiliados en todo el país. Con lo recaudado de este año, la Fundación ya logró donar: un ecógrafo con doppler con 3 transductores para el Servicio de diagnóstico por imágenes, una centrífuga de mesa para el laboratorio central, un microscopio doble cabezal, tres monitores multiparamétricos para el Departamento materno infantil y un monitor multiparamétrico para medicina critica y terapia intensiva. Entre otras cosas, también se donaron inscripciones para cursos de salud y posgrados del más alto nivel.

El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Juan Carlos Hernández, recordó la iniciativa de Amalita Lacroze de Fortabat y de Carlos Bulgheroni, creadores de la Fundación. El equipamiento que donan permite tratar al personal en servicio, a los policías de todo el país y así como a sus familias FABIAN MALAVOLTA

El brindis por los 35 años de Fundación Policía Federal Argentina FABIAN MALAVOLTA

Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo junto a la plana mayor de Policía Federal Argentina FABIAN MALAVOLTA