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En fotos. Todos los invitados al desfile de Puli Demaría en Pilar

Con un show en Pilar, la diseñadora y DJ presentó su colección de calzado otoño-invierno

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Puli Demaría, Pampita y Sabrina Garciarena
Puli Demaría, Pampita y Sabrina Garciarena
En una semana con agenda completa, incluido el Martín Fierro de la Moda, Carolina "Pampita" Ardohain dijo presente en el desfile de su amiga Puli
En una semana con agenda completa, incluido el Martín Fierro de la Moda, Carolina "Pampita" Ardohain dijo presente en el desfile de su amiga PuliPuli D
La diseñadora y DJ, Puli Demaría, en la presentación de su nueva colección en Pilar
La diseñadora y DJ, Puli Demaría, en la presentación de su nueva colección en PilarPuli D
En el nuevo local de Puli Demaría en La Aldea, la modelo Lara Bernasconi, quien hoy se dedica a la indumentaria para niños
En el nuevo local de Puli Demaría en La Aldea, la modelo Lara Bernasconi, quien hoy se dedica a la indumentaria para niñosPuli D
La artista y directora creativa Anita Gil en el lanzamiento de la nueva colección de Puli D.
La artista y directora creativa Anita Gil en el lanzamiento de la nueva colección de Puli D.Puli D
La anfitriona, Puli, y su amiga Pampita
La anfitriona, Puli, y su amiga PampitaPuli D
Barbie Simons, quien esta semana declaró que está saliendo con un consultor mendocino
Barbie Simons, quien esta semana declaró que está saliendo con un consultor mendocinoPuli D
Puli junto a Geraldine "Gege" Conti Neumann
Puli junto a Geraldine "Gege" Conti Neumann Puli D
Sabrina Garciarena
Sabrina GarciarenaPuli D
En primera fila: la estilista Mechi Ugarte, Barbie Simons, Carolina "Pampita" Ardohain y Lara Bernasconi
En primera fila: la estilista Mechi Ugarte, Barbie Simons, Carolina "Pampita" Ardohain y Lara BernasconiPuli D
Grace Gold, sobre la pasarela
Grace Gold, sobre la pasarela Puli D
Las modelos Florencia Fabiano, Geraldine "Gege" Conti Neumann y Kayla Acuña en el lanzamiento de "Ride Free–Fly High", la nueva colección
Las modelos Florencia Fabiano, Geraldine "Gege" Conti Neumann y Kayla Acuña en el lanzamiento de "Ride Free–Fly High", la nueva colecciónPuli D
María Anchorena, Abril Pereyra Lucena y Juan Parodi
María Anchorena, Abril Pereyra Lucena y Juan ParodiPuli D
Carolina "Pampita" Ardohain, en primera fila junto a Lara Bernasconi
Carolina "Pampita" Ardohain, en primera fila junto a Lara Bernasconi Puli D
Sobre la pasarela, la colección "Ride Free–Fly High", con botas y tacos como protagonistas
Sobre la pasarela, la colección "Ride Free–Fly High", con botas y tacos como protagonistasPuli D
Mariana Genesio Peña, Fabián Zitta, Charly Fonseca y Sabrina Garciarena
Mariana Genesio Peña, Fabián Zitta, Charly Fonseca y Sabrina GarciarenaPuli D
Puli Demaría junto a su novio, Federico Deis, y sus dos hijos, Félix y Floro
Puli Demaría junto a su novio, Federico Deis, y sus dos hijos, Félix y FloroPuli D
La pastelera Maru Botana junto a la diseñadora Cynthia Kern
La pastelera Maru Botana junto a la diseñadora Cynthia KernPuli D
Grace Gold, Agustina Caradonti y "Lola" Caradonti felicitaron a Puli Demaría
Grace Gold, Agustina Caradonti y "Lola" Caradonti felicitaron a Puli Demaría Puli D
A una semana de la presentación de su propia colección, el diseñador Fabián Zitta junto a Charly Fonseca
A una semana de la presentación de su propia colección, el diseñador Fabián Zitta junto a Charly FonsecaPuli D
Anita Bereciartua, Cala Petracchi, Anita Perez Bustos
Anita Bereciartua, Cala Petracchi, Anita Perez BustosPuli D
El cierre: Puli Demaría y su nueva propuesta de invierno
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Por Paula Ikeda
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