Se trata del conjunto de sucesos, experiencias, personas que se acercan a nuestra vida (o nosotros a ellas) en el momento justo para transmitirnos un mensaje y guiarnos hacia donde tenemos que ir.

A Diego le faltan pocos meses para terminar la secundaria, pero todavía no sabe si seguirá estudiando Física o Matemática. En medio de esa duda, una tarde pinchó una goma de su auto en la ruta. En la gomería de auxilio conoció a Damián, el hijo del gomero, se pusieron a conversar y le comentó que justamente estaba promediando la carrera de Física en la UBA. Como pegaron buena onda, Damián invitó a Diego a una reunión de estudio que se iba a llevar a cabo justo ese mismo día. Diego fue expectante al encuentro y quedó fascinado con el tema de la física cuántica, motivo por el cual se decidió por comenzar esa carrera.

Este encuentro, que podría haber sido casual, se enmarca en lo que se denomina sincro-destino que suele presentarse de modo repentino y sorprendente, no puede ser calculado con anterioridad, es un salto cuántico sin lógica secuencial previa y se da de esa forma porque está destinado para que así suceda.

Coincidencias causales

“Es el lugar donde puedo ver, escuchar, leer o percibir aquello que está en función de mi vida y circunstancia, y que se presenta allí para señalarme el camino o me ayuda a tomar una decisión. Este fenómeno, ley del universo o milagro, como quiera llamársele, se encuentra a disposición de todos”, expresa Gustavo Quezada, licenciado en Psicología.

“Entiendo este concepto como el conjunto de ´aparentes coincidencias´ que se van dando a lo largo de nuestra vida y que están en sintonía con nuestro propósito, nuestro destino en esta experiencia física y terrenal. Si tengo que pensar en sus características pienso en el conjunto de sucesos, experiencias, personas que se acercan a nuestra vida (o nosotros a ellas) en el momento justo para transmitirnos un mensaje y guiarnos hacia donde tenemos que ir. Quizás, no lo entendamos en el mismo momento que ocurren, pero en algún momento, si aprendemos a observar, le encontramos un sentido. Si creemos en el sincro-destino, entendemos que las coincidencias no son casuales sino causales”, dice Verónica Spilman, Psicóloga Social.

Sincronicidad y destino

El concepto de sincro-destino fue promovido por Deepak Chopra, escritor y conferencista indio de temática Nueva Era y promotor de terapias pseudocientíficas, y conjuga los términos de sincronicidad y destino para brindarnos una comprensión profunda de los hechos que vivimos día a día.

El destino es entendido como un hecho o sucesión de hechos inevitables, fatales, algo dado y predeterminado. Por su parte, la sincronicidad es una coincidencia o simultaneidad de hechos con aparente desconexión, pero que en realidad tiene conexiones más allá de lo visible.

“Este concepto nos enseña que las casualidades no existen”

“Chopra señala que las casualidades en verdad no existen, solo existen alineaciones de causa y efecto, donde podemos ver los efectos, pero desconocemos las causas. Es decir, allí donde en un simple hecho vemos una casualidad o coincidencia, en realidad estamos observando los resultados o efectos de causas que son invisibles (al menos a simple vista, ya que nuestros sentidos tienen limitaciones). Este concepto nos enseña que las casualidades no existen. Todo es causalidad, es decir, todo tiene una causa, sea ésta visible y comprensible o no. Aquello que acostumbramos a llamar casualidades, son en verdad, causalidades. Y esto es la sincronicidad”, afirma Bárbara Natrone, Psicóloga y Sexóloga.

Quezada explica que el sincro-destino suele presentarse de modo repentino y sorprendente, no puede ser calculado con anterioridad, es un salto cuántico sin lógica secuencial previa y se da de esa forma porque está destinado así para uno. “La relación entre este término y las coincidencias de la vida se articula dado que el sincro-destino funciona en un plano de sincronicidad, es decir, donde todo sucede al mismo tiempo en diferentes planos. No hay una ley secuencial de causa y efecto, sino que se manifiesta en un ámbito multicausal donde depende de mi conciencia poder registrar el hecho (señal) que debo asimilar. Sin la conciencia como observadora e intérprete todo existiría solo como potencial puro. Es la conciencia (despierta) la que materializa a un hecho como tal, es la que le da entidad”, sostiene Quezada.

Beneficios del sincro-destino

Miles de personas pueden dar fe de cómo se cruzaron con un amigo o conocido, luego de haber estado pensando en él. También alguien puede estar pensando en llamar por teléfono a un familiar y al poco rato recibir una llamada de esa persona. Esos son ejemplos de sincro-destino.

Parafraseando a Ernesto Sábato, “No hay casualidad sino destino, no se encuentra sino lo que se busca y se busca lo que está escondido en lo más profundo de nuestro corazón”.

“Si tengo que pensar en los beneficios de practicar el sincro-destino creo que nos invita a vivir más atentos, despabilados y con mayor conciencia. Porque las señales están, siempre, pero no todos y no siempre estamos listos para observarlas o identificarlas como tales. Vivir con mayor conciencia nos hace ser más tolerantes y comprensivos ante las cosas que nos pasan, entender que sucede lo que tiene que suceder, que las personas que se alejan de nuestra vida y las que se acercan son parte de nuestra evolución, que las situaciones sociales, laborales, personales que se nos dan o dejan de darse son las que tienen que suceder”, afirma Spilman.

“Es aprender a vivir en coherencia y congruencia en nuestra verdad”

Además, existe una importante relación entre el sincro-destino y nuestros sueños o misión de vida. “Cuando aprendemos a dominar el sincro-destino, a manejarnos de esa forma, sincronizamos nuestra vida con el universo, ahí celebramos el deseo cumplido. Es aprender a vivir en coherencia y congruencia en nuestra verdad. Es descubrir quién soy y hacia dónde voy, para moverme al mismo ritmo de los impulsos de un universo consciente. Ahí descubrimos el deleite armonioso de la transformación donde todos los sueños son posibles, tus talentos aparecen y tu vida se llena de experiencias intensas y de un profundo sentido”, explica Silvina Viollaz, Coach Ontológico Social.

Los siete principios que propone Chopra para alinearnos al sincro-destino son:

-Tu eres una ola en la estructura del cosmos.

-Descubro mi yo no circunscrito a través del espejo de relaciones.

-Domina tu diálogo interno.

_La intención pone en movimiento la red del universo.

-Aprovecha las turbulencias emocionales.

-Celebra la danza del cosmos.

-Cómo tener acceso a la conspiración de improbabilidades.

“Lo bello de vivir en el sincro-destino es saber que el mundo en el que estamos inmersos nos comprende en su todo y que más allá de tener experiencias placenteras o displacenteras en la vida, el hecho de saber que puedo aprender de cada circunstancia porque cada experiencia, situación o persona tiene algo para decirme, y que lo que voy comprendiendo y eligiendo que hacer y qué no hacer con eso me convierte de algún modo en el protagonista y director de mi película en la vida. El universo nos tira notas musicales y queda en uno ver cuáles siento que debo tocar para hacer sonar mi propia melodía”, finaliza Quesada.