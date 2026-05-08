Gisela Gilges, life coach: “El amigo real está cuando brillás, cuando te rompes y cuando lo necesitás”

Hay personas que aparecen cuando todo va bien, cuando hay alegría, planes y energía positiva. Otras, en cambio, se acercan únicamente en los momentos difíciles, cuando alguien necesita contención o ayuda. Para la life coach Gisela Gilges, ninguna de esas situaciones por sí sola alcanza para definir una amistad real.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Gilges propuso imaginar “tres círculos” para identificar cómo funcionan los vínculos y entender quiénes permanecen de verdad a lo largo del tiempo. “El amigo real está justo acá, en el centro, donde se cruzan los tres círculos”, sostuvo.

Los tres círculos para entender las amistades

Según explicó, el primer círculo representa a las personas que acompañan “cuando todo sale bien, cuando estás arriba, cuando irradiás buena energía”. El segundo incluye a quienes están presentes “cuando tocás fondo, cuando estás triste, cuando necesitás que alguien te levante”.

El tercero, en tanto, reúne a quienes tienen tiempo para escuchar, atender y dedicar un momento porque consideran importante al otro. Sin embargo, Gilges remarcó que cada una de esas conductas por separado puede esconder otros intereses.

“Ahora mirá bien, el que está solo cuando brillás, quizás no te quiera a vos, quizás le gusta tu momento, tu alegría, tu plan, tu brillo”, explicó. Y agregó: “El que está solo cuando te rompés, quizás tampoco te quiera a vos. A veces hay personas que necesitan sentirse salvadoras para verse importantes”.

Según Gilges, los amigos verdaderos reúnen las características de los tres grupos Shutterstock

“El amigo real no cambia de lugar cuando tu vida cambia”

Para la especialista, tampoco alcanza con quien simplemente dedica tiempo, ya que en algunos casos eso puede responder únicamente a un rol circunstancial o a una obligación. Por eso, aseguró que la amistad auténtica aparece en el punto donde coinciden las tres dimensiones.

“Está cuando brillás, está cuando te rompés y está cuando lo necesitás. Porque un amigo real es el que no cambia de lugar cuando tu vida cambia”, concluyó Gilges en su reflexión.