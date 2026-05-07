El error común que puede matar a tu lengua de suegra

Las plantas de interiores son varias y cada una de ellas requiere un cuidado especial. Entre las más populares se encuentra la sansevieria o lengua de suegra, que puede vivir años si se la protege de ciertas cuestiones y no se comete el error común que puede terminar por pudrir sus raíces.

La lengua de suegra no necesita un riego constante, sino periódico quincenal (Fuente: Pexels)

Cómo evitar que la planta lengua de suegra se pudra

Los expertos en jardinería advierten que esta especie de planta no necesita de demasiada agua para vivir. El riego debe ser intercalado, solo cuando el sustrato está totalmente seco, generalmente cada dos a tres semanas en primavera/verano y cada 4 a 8 semanas (o casi nunca) en invierno. Es una planta suculenta que almacena agua, por lo que el exceso de riego pudre sus raíces.

Recordá que la planta lengua de suegra no resiste temperaturas por debajo de los 10 °C Shutterstock

Durante el otoño e invierno, esta planta debe ubicarse en una maceta cerca de una ventana para que la luz solar le provea de la energía suficiente para desarrollar la fotosíntesis. Recordá que no resiste temperaturas por debajo de los 10 °C.

¿Qué señal de alerta indica que mi planta está enferma? Si la lengua de suegra presenta hojas arrugadas, esto se traduce en falta de agua. En cambio, si las hojas están blandas o amarillas, indican exceso.

Cómo cuidar la lengua de suegra

Beneficios de la lengua de suegra

Tener una de estas plantas en el interior de casa purifica el aire: filtra formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno; produce oxígeno durante la noche gracias a su metabolismo y tolera semanas sin riego, luz baja y temperaturas entre 15 °C y 30 °C.

Tips para cuidar tu planta lengua de suegra