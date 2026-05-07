El error común que puede matar a tu lengua de suegra
Expertos en jardinería coinciden en que existen hábitos cotidianos que pueden dañar a nuestras plantas de interior; aprendé qué afecta a esta especie en particular
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Las plantas de interiores son varias y cada una de ellas requiere un cuidado especial. Entre las más populares se encuentra la sansevieria o lengua de suegra, que puede vivir años si se la protege de ciertas cuestiones y no se comete el error común que puede terminar por pudrir sus raíces.
Cómo evitar que la planta lengua de suegra se pudra
Los expertos en jardinería advierten que esta especie de planta no necesita de demasiada agua para vivir. El riego debe ser intercalado, solo cuando el sustrato está totalmente seco, generalmente cada dos a tres semanas en primavera/verano y cada 4 a 8 semanas (o casi nunca) en invierno. Es una planta suculenta que almacena agua, por lo que el exceso de riego pudre sus raíces.
Durante el otoño e invierno, esta planta debe ubicarse en una maceta cerca de una ventana para que la luz solar le provea de la energía suficiente para desarrollar la fotosíntesis. Recordá que no resiste temperaturas por debajo de los 10 °C.
¿Qué señal de alerta indica que mi planta está enferma? Si la lengua de suegra presenta hojas arrugadas, esto se traduce en falta de agua. En cambio, si las hojas están blandas o amarillas, indican exceso.
Beneficios de la lengua de suegra
Tener una de estas plantas en el interior de casa purifica el aire: filtra formaldehído, benceno, xileno y tricloroetileno; produce oxígeno durante la noche gracias a su metabolismo y tolera semanas sin riego, luz baja y temperaturas entre 15 °C y 30 °C.
Tips para cuidar tu planta lengua de suegra
- Algo que debés tener en cuenta es que, si la maceta se quedó pequeña, lo ideal es que la pases a una más grande, para así asegurar un buen drenaje. Además, tendrías que colocar en el fondo trozos de barro cocido o piedras, para evitar que el sustrato quede completamente mojado.
- Asimismo, es importante aplicar abono cuando la temperatura comience a subir. Esto deberías realizarlo una vez al mes hasta que comience a bajar nuevamente, para así garantizar que la planta se mantenga saludable.
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