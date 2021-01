En fotos. A cincuenta años de la boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler

En este momento sus vidas se convierten en historia, y por lo tanto no siguen igual”, subrayó el sacerdote José Aguilera, antes de bendecir el matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preysler, que duraría siete años, pero ya se había convertido en uno de los más icónicos de España. Y el 20 de enero cumplió medio siglo desde su celebración. Una tarde lluviosa, en la pequeña capilla del complejo José Luis, en Illescas, la estrella de la canción dio el “sí quiero” con su joven novia en una ceremonia en la que hubo más prensa y fanáticos que invitados.

La joven pareja caló hondo en el corazón de los españoles y del mundo, al igual que la familia que formaron. EFE - EFE

El cantante y su flamante mujer tuvieron a Chábeli, Julio Jr. y Enrique Iglesias, y se divorciaron tras siete años de matrimonio cuando Isabel decidió separarse, cansada de las reiteradas infidelidades de Julio.

"Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada" Isabel

La tapa de ¡HOLA! con la cobertura exclusiva de su boda.

La pareja se había conocido en una fiesta ocho meses antes. “Fue amor a primera vista”, reconoció el cantante, aunque Isabel –hasta entonces una socialité filipina desconocida en el medio– fue difícil de conquistar. “Yo no le hacía mucho caso al principio, pero era tan mono… Al poco tiempo me pidió que me casara con él. No una, sino varias veces. Pero en mi cabeza no entraba el matrimonio tan pronto. Yo era una chica que se estaba divirtiendo en España. Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada (de Chábeli, que nació ese mismo año, supuestamente sietemesina)”, declaró Isabel Preysler, tiempo después, ya convertida en una verdadera princesa de corazones española”.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina. Gastón Gadda

