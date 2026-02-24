Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta de España por acusarlo de abusar y maltratar a sus exempleadas

El cantante español Julio Iglesias presentó este martes una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por haberlo acusado de abusos sexuales a sus trabajadoras y de mantenerlas en una “situación de esclavitud”.

Según el escrito al que tuvo acceso la agencia Europa Press, el artista le exige que retire esas afirmaciones y se retracte de manera pública; de lo contrario, anticipó que avanzará con una querella.

En el documento que lleva la firma del abogado José Antonio Choclán, la defensa solicita a Díaz que “rectifique públicamente” un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Bluesky y que indemnice a Iglesias “en la cantidad que se establezca en función del daño” por lo que consideran un “comportamiento calumnioso”.

El origen del conflicto se remonta al 13 de enero, cuando la vicepresidenta compartió en la plataforma una noticia titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales”, publicada por elDiario.es. Junto con la difusión del artículo, acotó: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Según la representación del cantante, al día siguiente Díaz fue entrevistada en un programa televisivo en el que se debatía sobre la denuncia presentada por varias exempleadas de Iglesias. Alegan que la ministra de Trabajo y Economía Social sostuvo que las trabajadoras se encontraban en una “posición de inferioridad extrema” y que la investigación “da terror, da pánico” por la concentración de vulneraciones de derechos humanos.

Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo.



— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 13 de enero de 2026

La demanda sostiene que Díaz emitió ante la opinión pública “prejuicios de culpabilidad” contra el cantante al afirmar que en su casa se cometían abusos, que las trabajadoras eran esclavizadas y se vulneraban sus derechos.

Iglesias pretende que la vicepresidenta “reconozca el carácter gravemente injurioso y calumnioso” de sus manifestaciones y que admita que se produjo un “indebido juicio paralelo” desde una autoridad pública, con afirmaciones que —según su abogado— lesionaron su honor, imagen y reputación social.

Tras conocerse la demanda, Díaz respondió en Bluesky al planteo del cantante y anticipó que no dará el brazo a torcer: “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”.

Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos.



— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 24 de febrero de 2026

El pasado mes de enero, elDiario.es y Univision Noticias dieron a conocer declaraciones de dos exempleadas de Iglesias, quienes aseguraron haber sufrido agresiones sexuales, maltrato y humillaciones cuando trabajaban en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021.

Los testimonios corresponden a una trabajadora doméstica y a una fisioterapeuta, que describieron presuntos episodios de abuso, presiones sexuales y un clima laboral de control. La investigación también recogió entrevistas con otros extrabajadores del artista entre finales de los años noventa y 2023. Estas denuncias no fueron investigadas por la Fiscalía española debido a la falta de jurisdicción sobre hechos ocurridos fuera del país.

