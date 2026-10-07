Saltar al contenido principal
LA NACION

En fotos. Argentinas y herederas en la Semana de la Moda de París

Las personalidades que se llevaron toda la atención arriba y abajo de las pasarelas de Paris Fashion Week

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Gabriela Sabatini, Puli Demaría y Sofía Achával en París
Gabriela Sabatini, Puli Demaría y Sofía Achával en París
La argentina Sofía Achával en la exclusiva presentación de Bvlgari
La argentina Sofía Achával en la exclusiva presentación de Bvlgari@sofia_achaval
Como todas las temporadas, la argentina también fue parte de la primera fila del desfile SS27 de Chanel
Como todas las temporadas, la argentina también fue parte de la primera fila del desfile SS27 de ChanelChanel
A semanas de anunciar su compromiso con el empresario alemán Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanover asistió al desfile de la maison favorita de su madre, Carolina de Mónaco. Lo hizo con un look 100% Chanel de la colección Métiers d’Art 2026
A semanas de anunciar su compromiso con el empresario alemán Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanover asistió al desfile de la maison favorita de su madre, Carolina de Mónaco. Lo hizo con un look 100% Chanel de la colección Métiers d’Art 2026Copyright
Bien cerca se la vio a su hermana, Charlotte Casiraghi, en el Grand Palais. La embajadora de Chanel posó para las fotos con un look navy de la colección Crucero 2027
Bien cerca se la vio a su hermana, Charlotte Casiraghi, en el Grand Palais. La embajadora de Chanel posó para las fotos con un look navy de la colección Crucero 2027 Copyright
De sangre argentina, Inés de la Fressange, una de las musas de Karl Lagerfel en Chanel
De sangre argentina, Inés de la Fressange, una de las musas de Karl Lagerfel en ChanelCopyright CHANEL
El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso fue invitado al desfile de la colección Primavera/Verano de Yohji Yamamoto. Así lo mostró Paco en sus redes
El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso fue invitado al desfile de la colección Primavera/Verano de Yohji Yamamoto. Así lo mostró Paco en sus redesPaco Amoroso
El cantante argentino mostró sus travesías por París
El cantante argentino mostró sus travesías por ParísPaco Amoroso
Otra argentina que desembarcó en París para su semana de la moda fue Puli Demaría
Otra argentina que desembarcó en París para su semana de la moda fue Puli Demaría@pulidemaria
La argentina presentó una colección cápsula de sus zapatos en Paris Fashion Week
La argentina presentó una colección cápsula de sus zapatos en Paris Fashion Week @pulidshoes
Puli Demaría mostró todo el detrás de escena de su desfile en Paris
Puli Demaría mostró todo el detrás de escena de su desfile en Paris@pulidshoes
Los Beckham no tienen paz, así se vio a Brooklyn Peltz Beckham en Paris Fashion Week. Distanciado de sus padres, el hijo mayor de David y Victoria Beckham se dejó ver junto a su esposa, Nicola Peltz en la presentación de Balenciaga
Los Beckham no tienen paz, así se vio a Brooklyn Peltz Beckham en Paris Fashion Week. Distanciado de sus padres, el hijo mayor de David y Victoria Beckham se dejó ver junto a su esposa, Nicola Peltz en la presentación de BalenciagaSwan Gallet / Getty Images
El ninguneo de su hijo Brooklyn (en la misma ciudad, al mismo tiempo de su presentación) no empañó la alegría de la diseñadora, quien presentó su colección SS27 con el apoyo de su esposo David y del resto de sus hijos aplaudiendo desde la primera fila
El ninguneo de su hijo Brooklyn (en la misma ciudad, al mismo tiempo de su presentación) no empañó la alegría de la diseñadora, quien presentó su colección SS27 con el apoyo de su esposo David y del resto de sus hijos aplaudiendo desde la primera filaVictoriaBeck
La foto familiar, sin Brooklyn y sin Nicola, pero con su marido, sus (otroa) hijos y nueras
La foto familiar, sin Brooklyn y sin Nicola, pero con su marido, sus (otroa) hijos y nuerasVictoriaBeck
Con un look bien sexy, Ava Phillippe asistió como invitada al desfile de Schiaparelli en Paris
Con un look bien sexy, Ava Phillippe asistió como invitada al desfile de Schiaparelli en Paris @avaphil
Modelo y actriz , Ava, es un calco de sus padres, Reese Whiterspoon y Ryan Phillippe
Modelo y actriz , Ava, es un calco de sus padres, Reese Whiterspoon y Ryan Phillippe
Una de las argentinas que ganó la escena en Paris Fashion Week fue Gabriela Sabatini
Una de las argentinas que ganó la escena en Paris Fashion Week fue Gabriela Sabatini@sabatinigaby
Así se la vio a la argentina en su reecnuentro con Venus Williams en el desfile de Lacoste SS27
Así se la vio a la argentina en su reecnuentro con Venus Williams en el desfile de Lacoste SS27 @sabatinigaby
Gabriela Sabatini y una semana a puro relax y moda en París
Gabriela Sabatini y una semana a puro relax y moda en París@sabatinigaby
Elegida por los grandes diseñadores, la modelo argentina Mica Argañaraz en la pasarela de Celine
Elegida por los grandes diseñadores, la modelo argentina Mica Argañaraz en la pasarela de Celine@Vivamodels
Así lució Mica Argarañaz la nueva colección de Loewe
Así lució Mica Argarañaz la nueva colección de Loewe Loewe
Con su actitud intacta, la heredera hotelera Paris Hilton viajó especialmente para ser parte de la Semana de la Moda de París
Con su actitud intacta, la heredera hotelera Paris Hilton viajó especialmente para ser parte de la Semana de la Moda de París@parishilton
No lo hizo sola, las hermanas Paris y Nicky Hilton, posaron juntas en la presentación de BoF
No lo hizo sola, las hermanas Paris y Nicky Hilton, posaron juntas en la presentación de BoF@nickyhilton
Superelegante, Nicky Hilton (hoy Nicky Rothschild) recorrió los desfiles en busca de nuevos diseños
Superelegante, Nicky Hilton (hoy Nicky Rothschild) recorrió los desfiles en busca de nuevos diseños@nickyhilton
Como los viejos tiempos, las hermanas Hilton también asistieron juntas a la presentación de Karl Lagerfeld SS27
Como los viejos tiempos, las hermanas Hilton también asistieron juntas a la presentación de Karl Lagerfeld SS27@nickyhilton
Fue una semana extraordinaria, llena de desfiles y de personalidades. Así lo vivió la modelo argentina Flor Mayer quien desfilói para Uma Wang
Fue una semana extraordinaria, llena de desfiles y de personalidades. Así lo vivió la modelo argentina Flor Mayer quien desfilói para Uma Wang Uma Wang
Una de las que recibió más miradas en Vivienne Westwood fue Paris Jackson. La hija de Michael Jackson fue parte de la fashion week
Una de las que recibió más miradas en Vivienne Westwood fue Paris Jackson. La hija de Michael Jackson fue parte de la fashion week@viviennewestwood
Con carrera actoral propia Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se destacó en la primera fila del show de Vivienne Westwood
Con carrera actoral propia Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se destacó en la primera fila del show de Vivienne Westwood @viviennewestwood
Bisnieta del célebre escritor Ernest Hemingway, la actriz Dree Heminway asitió como invitada al desfile de Chloé
Bisnieta del célebre escritor Ernest Hemingway, la actriz Dree Heminway asitió como invitada al desfile de Chloé
Entre las argentinas desfilando en Paris, se vio a la modelo Albertina Araoz en la pasarela de Carven
Entre las argentinas desfilando en Paris, se vio a la modelo Albertina Araoz en la pasarela de CarvenCarven
La heredera cervecera Daphne Guinness fue una de las presencias más miradas en la presentación de su amigo Christian Louboutin
La heredera cervecera Daphne Guinness fue una de las presencias más miradas en la presentación de su amigo Christian Louboutin @christianlouboutin
Así mostro la artista el detrás de escena del desfile de Christian Louboutin en Paris Fashion Week
Así mostro la artista el detrás de escena del desfile de Christian Louboutin en Paris Fashion Week@daphneguinness
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Séneca, filósofo romano: “No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho”
    1

    Séneca, filósofo romano: “No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho”

  2. Cuánto es la cantidad ideal de comida para mi gato, según su peso y edad
    2

    Cuánto es la cantidad ideal de comida para mi gato, según su peso y edad

  3. Los médicos y los chefs coinciden: el arroz se tiene que cocinar con un poco de vinagre
    3

    Los médicos y los chefs coinciden: el arroz se tiene que cocinar con un poco de vinagre

  4. “Hoy le doy rienda suelta a mi intensidad”
    4

    Vivía con culpa, se camufló para encajar y descubrió que era altamente sensible: “Hoy le doy rienda suelta a mi intensidad”