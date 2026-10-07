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Lifestyle
En fotos. Argentinas y herederas en la Semana de la Moda de París
Las personalidades que se llevaron toda la atención arriba y abajo de las pasarelas de Paris Fashion Week
7 de octubre de 2026
11:54
1
minuto de lectura
'
Para LA NACION
Paula Ikeda
Agregar LA NACION en
Gabriela Sabatini, Puli Demaría y Sofía Achával en París
Agregar en
La argentina Sofía Achával en la exclusiva presentación de Bvlgari
@sofia_achaval
Como todas las temporadas, la argentina también fue parte de la primera fila del desfile SS27 de Chanel
Chanel
A semanas de anunciar su compromiso con el empresario alemán Ben-Sylvester Strautmann, Alexandra de Hanover asistió al desfile de la maison favorita de su madre, Carolina de Mónaco. Lo hizo con un look 100% Chanel de la colección Métiers d’Art 2026
Copyright
Bien cerca se la vio a su hermana, Charlotte Casiraghi, en el Grand Palais. La embajadora de Chanel posó para las fotos con un look navy de la colección Crucero 2027
Copyright
De sangre argentina, Inés de la Fressange, una de las musas de Karl Lagerfel en Chanel
Copyright CHANEL
El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso fue invitado al desfile de la colección Primavera/Verano de Yohji Yamamoto. Así lo mostró Paco en sus redes
Paco Amoroso
El cantante argentino mostró sus travesías por París
Paco Amoroso
Otra argentina que desembarcó en París para su semana de la moda fue Puli Demaría
@pulidemaria
La argentina presentó una colección cápsula de sus zapatos en Paris Fashion Week
@pulidshoes
Puli Demaría mostró todo el detrás de escena de su desfile en Paris
@pulidshoes
Los Beckham no tienen paz, así se vio a Brooklyn Peltz Beckham en Paris Fashion Week. Distanciado de sus padres, el hijo mayor de David y Victoria Beckham se dejó ver junto a su esposa, Nicola Peltz en la presentación de Balenciaga
Swan Gallet / Getty Images
El ninguneo de su hijo Brooklyn (en la misma ciudad, al mismo tiempo de su presentación) no empañó la alegría de la diseñadora, quien presentó su colección SS27 con el apoyo de su esposo David y del resto de sus hijos aplaudiendo desde la primera fila
VictoriaBeck
La foto familiar, sin Brooklyn y sin Nicola, pero con su marido, sus (otroa) hijos y nueras
VictoriaBeck
Con un look bien sexy, Ava Phillippe asistió como invitada al desfile de Schiaparelli en Paris
@avaphil
Modelo y actriz , Ava, es un calco de sus padres, Reese Whiterspoon y Ryan Phillippe
Una de las argentinas que ganó la escena en Paris Fashion Week fue Gabriela Sabatini
@sabatinigaby
Así se la vio a la argentina en su reecnuentro con Venus Williams en el desfile de Lacoste SS27
@sabatinigaby
Gabriela Sabatini y una semana a puro relax y moda en París
@sabatinigaby
Elegida por los grandes diseñadores, la modelo argentina Mica Argañaraz en la pasarela de Celine
@Vivamodels
Así lució Mica Argarañaz la nueva colección de Loewe
Loewe
Con su actitud intacta, la heredera hotelera Paris Hilton viajó especialmente para ser parte de la Semana de la Moda de París
@parishilton
No lo hizo sola, las hermanas Paris y Nicky Hilton, posaron juntas en la presentación de BoF
@nickyhilton
Superelegante, Nicky Hilton (hoy Nicky Rothschild) recorrió los desfiles en busca de nuevos diseños
@nickyhilton
Como los viejos tiempos, las hermanas Hilton también asistieron juntas a la presentación de Karl Lagerfeld SS27
@nickyhilton
Fue una semana extraordinaria, llena de desfiles y de personalidades. Así lo vivió la modelo argentina Flor Mayer quien desfilói para Uma Wang
Uma Wang
Una de las que recibió más miradas en Vivienne Westwood fue Paris Jackson. La hija de Michael Jackson fue parte de la fashion week
@viviennewestwood
Con carrera actoral propia Jaden Smith, el hijo de Will Smith, se destacó en la primera fila del show de Vivienne Westwood
@viviennewestwood
Bisnieta del célebre escritor Ernest Hemingway, la actriz Dree Heminway asitió como invitada al desfile de Chloé
Entre las argentinas desfilando en Paris, se vio a la modelo Albertina Araoz en la pasarela de Carven
Carven
La heredera cervecera Daphne Guinness fue una de las presencias más miradas en la presentación de su amigo Christian Louboutin
@christianlouboutin
Así mostro la artista el detrás de escena del desfile de Christian Louboutin en Paris Fashion Week
@daphneguinness
Por
Paula Ikeda
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