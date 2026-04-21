Sigmund Freud: “Cuando somos amados, no dudamos de nada; cuando amamos, dudamos de todo”

Las teorías de Sigmund Freud no solo revolucionaron la medicina, sino que también se transformaron en un mapa indispensable para entender el sufrimiento y el goce del ser humano. Entre sus frases célebres, una resuena hoy con fuerza en la era de la ansiedad vincular: “Cuando somos amados, no dudamos de nada. Cuando amamos, dudamos de todo”.

Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dejó un gran legado de pensamientos y reflexiones que aún son relevantes al día de hoy. Imagen retocada digitalmente con IA. (Foto: Redes Sociales)

Esta frase no es una simple observación romántica. Es un diagnóstico sobre el poder y la vulnerabilidad. Según la mirada freudiana, el amor es una moneda de dos caras que altera la percepción de la realidad según el rol de cada sujeto.

Para Freud, el hecho de ocupar el lugar de objeto del deseo ajeno actúa como una armadura psíquica. El amor del otro devuelve una imagen propia de completitud y valor. Es una regresión a esa infancia temprana donde el cuidado de los padres eliminaba cualquier rastro de angustia.

En ese estado, el Yo se fortalece y la duda desaparece. Sentirse amado otorga una certeza casi arrogante. El individuo no cuestiona su lugar en el mundo porque el otro, con su mirada, lo garantiza. Es el momento de mayor calma interna, pero también de mayor pasividad.

Para Freud, el amor del otro devuelve una imagen propia de completitud y valor

Sin embargo, el escenario cambia de forma drástica cuando la persona proyecta el afecto. Para amar a alguien, el sujeto toma su energía psíquica (libido) y la deposita en un tercero. En ese proceso, el individuo se vacía para enriquecer al objeto externo. Aquí nace la incertidumbre, ya que al poner la felicidad en manos de alguien ajeno al control propio, el sujeto queda expuesto.

La teoría freudiana sobre el narcisismo explica que el ser humano busca recuperar esa seguridad perdida. Pero la madurez emocional no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de convivir con ellas.

Freud advierte que la duda no es un defecto del vínculo, sino su prueba de existencia. Quien no duda, quizás no ama, sino que solo acepta adoración. En última instancia, la vulnerabilidad es el motor que permite la salida del propio ego. Aunque el precio sea la pérdida de la certeza, el riesgo de dudar de todo es el único camino para descubrir a alguien más allá de uno mismo.