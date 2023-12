Ausente en la ceremonia, Mirtha Legrand le envió un mensaje vía video a su amigo y colaborador por 46 años. "Soy productor y asesor de imagen. Yo comencé como modelo pero me di cuenta que me gustaba estar detrás de la moda, por eso comence a crear escenarios y creador de vestuarios para cine, teatro y televisión. Me vestía muy transgresor y fui invitado tres veces a lo de Mirtha Legrand, cuando estaba en canal 9. Y, cuando ella cambia a canal 13, les pide que me llamen como asesor de imagen, fue un antes y un después", contó a LA NACION

Fabian Malavolta