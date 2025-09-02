LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 15° cena anual de la Universidad Torcuato Di Tella

La universidad realizó en La Rural su cena de recaudación a beneficio de los programas de becas

Para LA NACIONPaula Ikeda
Mariana Galante, Mariana Bagó y Silvana FilgarFabián Malavolta
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta
Mariana Bagó, presidenta de Fundación FernándezFabián Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta
Karina Galperín, directora general de Estudios de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta
El saludo de Fernán Saguier, director de LA NACION, y de Carlos M. Reymundo Roberts, al rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces Fabián Malavolta
Sofía Weil de Speroni, de la comisión directiva de los Amigos del MNBA y miembro del Consejo de Administración de arteba Fabián Malavolta
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós y su esposa, la médica epidemióloga Silvana Filgar Fabián Malavolta
José del Rio, secretario general y director de contenidos de LA NACION, saluda al rector Juan José Cruces Fabián Malavolta
Martín Hevia, vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta
El diputado Ricardo López MurphyFabián Malavolta
María Freixas y Federico Braun Fabián Malavolta
El ingreso de los invitados a La Rural, por una alfombra roja, para la cena de recaudación anual Fabián Malavolta
El embajador de Israel, Eyal Sela Fabián Malavolta
El cóctel de recepción en La RuralFabián Malavolta
El embajador de Chile, José Antonio Vieira-Gallo Fabián Malavolta
Tiny y Juan Cambiaso Fabián Malavolta
Juan Pablo y Mariana Bagó Fabián Malavolta
El legislador porteño Ramiro Marra Fabián Malavolta
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta
Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta
Rosendo GrobocopatelFabián Malavolta
El rector Juan José Cruces, junto a Gastón Roitberg, Coordinación Digital en la Maestría en Periodismo LA NACION y Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta
Felipe Solá Fabián Malavolta
El Dr. Máximo Bomchil, miembro del Consejo Honorario de la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella Fabián Malavolta
Florencia Flax Marcó y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán QuirósFabián Malavolta
Álvaro García Resta, profesor titular de planificación urbana, junto a María Cavalieri Carricart Fabián Malavolta
Estanislao BachrachFabián Malavolta
Facundo Martínez y Carlos Melconian
Carlos M. Reymundo Roberts, codirector de la Maestría en Periodismo LA NACION y Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta
800 invitados en la noche de la Di Tella. "Nuestro mensaje es claro: el esfuerzo sostenido importa y abre puertas"Fabián Malavolta
El rector de la Universidad Torcuato Di Tella junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y al embajador de Israel, Eyal SelaFabián Malavolta
La mesa de LA NACION en la cena de la Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta
El equipo de LA NACION: Gastón Roitberg, Ignacio Federico, Carlos M. Reymundo Roberts, Fernán Saguier y Javier SaúlFabián Malavolta

La cena de recaudación

La previa, en La RuralFabián Malavolta
El menú de la noche de la Universidad Torcuato Di TellaFabián Malavolta
La cena de recaudación, el motor de los 14 programas de becas de la Di Tella. "Creemos en la igualdad de oportunidades por muchas razones, pero sobre todo porque observamos a diario como un pequeño empujón nivela trayectorias, cambia vidas y abre futuros", declaró el rector Cruces Fabián Malavolta
"El impacto de contribuir", el lema de la noche. "La buena educación es cara y su impacto en el progreso de la sociedad es enorme -destacó Cruces-. El 60% de nuestros estudiantes es becado. De los 5000 alumnos de grado, más de 3000 accedieron a la Di Tella con una beca" Fabián Malavolta
La noche de recaudación de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta

Por Paula Ikeda
