Gabriel Rolón: “Para poder ser feliz primero hay que hacerse cargo de quien uno es”
El psicólogo advirtió acerca de aquellas personas que evitan reconocer sus falencias y culpan a los demás por sus fallos
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Gabriel Rolón valoró la autenticidad de las personas y advirtió que es un rasgo fundamental en el camino para ser feliz: es decir, quien no reconoce sus falencias y vive enmascarado, difícilmente logre un bienestar emocional genuino. El psicólogo explicó que muchas personas construyen una falsa felicidad basada en la negación de sus propios errores y tienden a culpar a los demás por sus fracasos.
Durante la columna que el experto en salud mental tiene en Perros de la Calle (Urbana Play), remarcó que los individuos que evitan la responsabilidad personal viven en un estado de ignorancia que invalida cualquier satisfacción aparente.
“Para poder ser feliz, primero hay que tener la capacidad de hacerse cargo de quien uno es. ¿Por qué? Porque si no, el que es feliz no sos vos, de verdad", dijo Rolón.
“El que niega sus falencias, el que hace todo bien, el que dice que la culpa la tienen siempre los demás. Quien no salió por culpa de este o de este. Que dice: ‘Mirá que te dije. Mirá que yo sabía’. Y se ubica en este lugar y se ampara en él y cree: ‘No, no, yo estoy bien así, yo soy así’”, describió el profesional.
“En el engaño que construyó de él se siente más o menos feliz, pero si supiera quién es, no lo sería. Sí. Entonces, el costo de esa felicidad es la ignorancia”, sentenció.
Por lo tanto, Rolón enfatizó que solo al enfrentar nuestra verdadera identidad, con todas nuestras fallas incluidas, podemos experimentar un sentimiento real. El costo de vivir en el engaño es poseer una alegría superficial que no pertenece al ser verdadero.
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