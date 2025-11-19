LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la celebración del cumpleaños del rey Carlos III en el Palacio Madero Unzué

Con una gran fiesta en los jardines de su Residencia, el embajador David Cairns celebró el cumpleaños 77° cumpleaños del Rey, así como los 200 años de relaciones bilaterales

Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en el cumpleaños del rey Carlos III 2025. Victoria Costoya; David y Sharon Cairns; Mariana Galante
El embajador británico, David Cairns, junto a su esposa, Sharon Cairns
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie Lamelas
El canciller Pablo Quirno junto a su esposa, Josefina Quirno
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a Juan Ignacio Petra Cremaschi
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación
La ministro consejera de la embajada británica, Bhavna Sharma
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa, Zoia Klymenko
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y su esposa, Martina Maione Nicoletti
La jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Mónica Weinberg de Roca
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar, y la encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz
Silvina Chediek
Victoria Costoya de Frigerio
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa, y su hija, Claudia Correa
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo
La ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez
Gabriel Olivieri en los festejos por el 77° cumpleaños del rey Carlos III
En el festejo por el cumpleaños del Rey, los Cairns recibieron el embajador Glinternick Bitelli de Brasil
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burga
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie Lamelas, junto a los anfitriones
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, y su esposa, Josefina Pasman
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
Los anfitriones, David y Sharon Cairns, junto al embajador de Ucrania, Yurii Klumenko y su esposa, Zoia Klymenko
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Botelli, y la embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez, junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas y su esposa, Stephanie Lamelas
La celebración, al ritmo de las gaitas
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
Miroslaw Adamczyk, Nuncio Apostólico
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá
La fiesta en la residencia del embajador
Martín Cabrales
El presidente del CONICET, Daniel Salamone, junto a Inés García
El embajador de Corea, Yongsoo Lee, junto a su esposa, Sena Kim, y su hija Jinu Lee
Durante la celebración se entonaron los himnos
El gran rabino de AMIA, Eliahu Hamra
Platos tradicionales británicos fueron parte del banquete
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, conversa con el embajador David Cairns y su esposa, Sharon
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional · Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Teresa González Fernández junto a Juan de Dios Cincunegui, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral
En el cumpleaños del rey, no pudieron faltar cócteles con whisky escocés y barras con gin and tonic
Peter y Stephanie Lamelas junto a Pablo y Josefina Quirno
El show de Oeisis, homenaje a Oasis
Durante la noche, los invitados pudieron sacarse fotos en una pintoresca cabina
Tortas especiales para el festejo
La gran torta por los 200 años de relaciones bilaterales
Durante la noche, se recordaron las visitas del actual rey Carlos III a la Argentina
La gran fiesta del cumpleaños del rey Carlos III
El presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires, John Hunter, su esposa Florentina Fontana y Raymond Paterson, gerente Financiero y de Asuntos Comunes de la embajada de Canadá
En la celebración, no podían faltar fish and chips
Los festejos por los 200 años de relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina
La gran carpa montada en los jardines
Se destacaron distintos momentos en los 200 años de relaciones culturales
Nicolás Posse, exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación
El clima acompañó, y los jardines del Palacio Madero Unzué se vistieron de fiesta
Juan José Grigera Naón y su esposa, Cristina
El festejo por el cumpleaños 77 del rey Carlos III
Distintas estaciones, con actividades y memorias por los 200 años de relaciones bilaterales
Afuera de la residencia, algunas fans esperaban esperanzadas, preguntando si adentro estaban los integrantes de la banda Oasis
La anfitriona, Sharon Cairns
El festejo, en la residencia del embajador británico, en La Isla
Fabián Perechodnik
Diego Guelar y Guillermo Stanley
El embajador británico, David Cairns, y el festejo por los 200 años de relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y la Argentina
Catalina Mackinlay, la chef pastelera de la Residencia británica diseñó tres tortas distintas con formas icónicas como la Torre Monumental
El momento del corte de las tortas
El festejo por el cumpleaños del rey

Las autoridades de la embajada británica en Argentina listos para recibir a los invitados
Largas colas sorprendieron a los vecinos de la Residencia, en La Isla
Todos los invitados se presentaron puntuales en las puertas de la Residencia
