En fotos. Todos los invitados a la celebración del Día de la Independencia de Uruguay

Con la presencia de Mirtha Legrand, políticos y empresarios, se llevó a cabo el festejo en la residencia del embajador Cánepa Baccino

Zulemita Menem, Cecilia Aiello y Bettina Bulgheroni
El nuevo embajador de Uruguay en Argentina, Diego I. Cánepa Baccino
Cecilia Aiello, esposa del embajador de Uruguay
El canciller argentino, Gerardo Werthein
Bettina Bulgheroni
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich
Entre los invitados a la residencia uruguaya, Zulemita Menem
Mirtha Legrand, con un diseño de estreno de Claudio Cosano
El saludo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con el canciller uruguayo Mario Lubetkin, y el embajador Diego Cánepa Baccino
Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Bettina y Alejandro Bulgheroni
El empresario Francisco de Narváez y Carolina Klemencic
Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires
Adrián Werthein
Zulemita Menem y Rodolfo D' Onofrio
El embajador del Uruguay junto a Mirtha Legrand
La familia del embajador. Cecilia Aiello y su hija Emma
El encuentro entre el jefe de Gobierno porteño y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires en la residencia del embajador de Uruguay
El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, Jorge Macri, Axel Kicillof y Fulvio Pompeo coincidieron en la residencia uruguaya
Las embajadoras de Paraguay, Helena Felip Salazar, y la de Haití, Olga Ducasse
Guillermo Yanco y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich
El saludo de Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, con las autoridades uruguayas
El embajador uruguayo y Juan Luis Correa Esquivel, su par de Panamá
El diseñador Gino Bogani
Mirtha Legrand y su círculo íntimo: Héctor Vidal Rivas, Martín Cabrales, Daniel Funes de Rioja y Gino Bogani
Sonia Lalanne y Amador Sánchez Rico, embajador de Unión Europea
La foto del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al embajador de China, Wei Wang, y su ministro consejero, Xiaoxu Wang
El secretario General y Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a los embajadores de Marruecos, China, Emiratos Árabes, Cuba y Colombia
La embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez
Martín Cabrales y Guillermo Stanley
Ignacio Viale del Carril se despidió de la diplomática Sonia Lalanne quien esta semana deja el país
Mirtha Legrand junto al embajador del Uruguay y su familia
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, junto al gobernador Axel Kicillof
Los embajadores de Australia, Arabia Saudita, Indonesia y Japón presentes en el festejo de Uruguay
Federico Salvai y Carolina Stanley
El ministro consejero de Alemania, Peter Neven, y el embajador de Tailandia, Krit Tankanarat
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires junto al embajador de Chile, José Antonio Vieira-Gallo, y el representante del Nuncio Apostólico, Miroslaw Adamczyk
El embajador de Unión Europea, Amador Sánchez Rico, se despidió de Rosendo Fraga
El futbolista Fernando Muslera
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Gabriel Hochbaum, Alejandro Bulgheroni, Mario Montoto y Claudia Spinelli
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Pablo Sirvén
El saludo del embajador del Japón con el gobernador Axel Kicillof
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
Claudia Spinelli junto al embajador de Israel, Eyal Sela y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Aníbal Jozami y Marlise Ilhesca de Jozami
Alicia De Antonis y Roberto L. De Elissalde
El embajador, junto al canciller argentino y el canciller uruguayo
Fernando Straface
Verónica Pueyrredón de García Mansilla
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Durante la noche se entonaron los himnos de Uruguay y de Argentina
El embajador Diego Guelar
Norberto Frigerio, Adrián Werthein, Emilio Perina y Guillermo Yanco
Juan Manuel Abal Medina
Los músicos Piero y Horacio entonaron los himnos nacionales así como el tema de entrada de Mirtha Legrand
Miguel Ángel Broda
El festejo en la residencia del embajador
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su ministro de Gobireno conversan con el embajador del Congo
Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex
Ricardo López Murphy
La recepción en Palermo
Fernando López, del Hotel Emperador, y Tato Lanusse
Cumbre diplomática, con el embajador de Cuba, el de Panamá, Marruecos, Bélgica y el embajador del Congo
Claudia Stad
Ignacio Viale del Carril y el ministro consejero de la embajada uruguaya, José Enrique Sienra
Max Gregorio Cernadas
El saludo de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en la residencia uruguaya
Axel Kicillof conversa con la embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse
El nuevo embajador de Bélgica, Hubert Cooreman
El saludo de Federico Pinedo con el canciller del Uruguay
La residencia del embajador de Uruguay

La llegada de Mirtha Legrand junto a Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week
El retrato del presidente Yamandú Orsi
La residencia del embajador del Uruguay y el festejo por el Día de la Independencia
Los preparativos
La residencia uruguya, sede del festejo del Día de la Independencia
La ambientación para el festejo
El banquete
El atardecer en Palermo
