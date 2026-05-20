En fotos. Todos los invitados a la cena a beneficio del Hospital Fernández en el Palacio Libertad

En su 30 aniversario, la Fundación Fernández realizó su comida anual con la presencia de su presidenta honoraria, Mirtha Legrand
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El 30 aniversario de Fundación Fernández
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