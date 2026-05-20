En fotos. Todos los invitados a la cena a beneficio del Hospital Fernández en el Palacio Libertad

"Tres décadas de existencia no son solo una cifra en el calendario, son el testimonio de una voluntad inquebrantable, de muchas vidas transformadas y de un compromiso con la salud pública que ha dejado una huella imborrable en los pasillos de nuestro querido Hospital Fernández", destacó Carlos Damin, director del Hospital Fernández

Alejandro Guyot - LA NACION