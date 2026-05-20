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En fotos. Todos los invitados a la cena a beneficio del Hospital Fernández en el Palacio Libertad

En su 30 aniversario, la Fundación Fernández realizó su comida anual con la presencia de su presidenta honoraria, Mirtha Legrand

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Mariana Bagó, Amalia Amoedo y Juliana Awada
Mariana Bagó, Amalia Amoedo y Juliana AwadaAlejandro Guyot - Collage / LA NACION
Mariana Apella de Bagó, presidenta de Fundación Fernández, y un 30 aniversario de la fundación colaborando con el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández
Mariana Apella de Bagó, presidenta de Fundación Fernández, y un 30 aniversario de la fundación colaborando con el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández Alejandro Guyot - LA NACION
La llegada de Juliana Awada, con un diseño de Giacobbe
La llegada de Juliana Awada, con un diseño de GiacobbeAlejandro Guyot - LA NACION
Miriam S. de Bagó, vicepresidenta de Fundación Fernández
Miriam S. de Bagó, vicepresidenta de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
En la noche de Fundación Fernández, Amalia Amoedo con un look de Khaite y stilettos Prada
En la noche de Fundación Fernández, Amalia Amoedo con un look de Khaite y stilettos PradaAlejandro Guyot - LA NACION
"Tres décadas de existencia no son solo una cifra en el calendario, son el testimonio de una voluntad inquebrantable, de muchas vidas transformadas y de un compromiso con la salud pública que ha dejado una huella imborrable en los pasillos de nuestro querido Hospital Fernández", destacó Carlos Damin, director del Hospital Fernández
"Tres décadas de existencia no son solo una cifra en el calendario, son el testimonio de una voluntad inquebrantable, de muchas vidas transformadas y de un compromiso con la salud pública que ha dejado una huella imborrable en los pasillos de nuestro querido Hospital Fernández", destacó Carlos Damin, director del Hospital FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
Tras una larga noche en los Martín Fierro, y recién recuperándose, Mirtha Legrand fue la gran protagonista de la velada. La presidenta honoraria de Fundación Fernández no quiso perderse esta edición aniversario
Tras una larga noche en los Martín Fierro, y recién recuperándose, Mirtha Legrand fue la gran protagonista de la velada. La presidenta honoraria de Fundación Fernández no quiso perderse esta edición aniversarioAlejandro Guyot - LA NACION
Juan Carlos Bagó, en la cena anual de Fundación Fernández
Juan Carlos Bagó, en la cena anual de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento
Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino SarmientoAlejandro Guyot - LA NACION
Gabriela Vaca Guzmán de Brito
Gabriela Vaca Guzmán de BritoAlejandro Guyot - LA NACION
Nunzia Locatelli, con un look de Max Mara
Nunzia Locatelli, con un look de Max MaraAlejandro Guyot - LA NACION
Gabriela Castellani y Cristiano Rattazzi
Gabriela Castellani y Cristiano RattazziAlejandro Guyot - LA NACION
Muy elegante, Pomi Awada
Muy elegante, Pomi Awada Alejandro Guyot - LA NACION
Fabiana Ricagno y Adrián Werthein
Fabiana Ricagno y Adrián WertheinAlejandro Guyot - LA NACION
Nuria Quintela, en el cóctel previo en el Palacio Libertad
Nuria Quintela, en el cóctel previo en el Palacio LibertadAlejandro Guyot - LA NACION
Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su esposa, la Dra. Silvana Figar
Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su esposa, la Dra. Silvana FigarAlejandro Guyot - LA NACION
Teresa Bulgheroni, en la noche de la fundación que colabora con el Hospital Fernández
Teresa Bulgheroni, en la noche de la fundación que colabora con el Hospital FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
En el Palacio Libertad, Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito, presidente del Banco Macro
En el Palacio Libertad, Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito, presidente del Banco MacroAlejandro Guyot - LA NACION
Espléndida se la vio a Taina Laurino de Neuss, con un diseño de Des-Phemmes, junto a Georgie Neuss
Espléndida se la vio a Taina Laurino de Neuss, con un diseño de Des-Phemmes, junto a Georgie NeussAlejandro Guyot - LA NACION
Juntos, Miriam S. de Bagó y Juan Carlos Bagó en el Salón de los Escudos
Juntos, Miriam S. de Bagó y Juan Carlos Bagó en el Salón de los EscudosAlejandro Guyot - LA NACION
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto a Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, junto a Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Nathalie Sielecki, con un diseño de Zuhair Murad
Nathalie Sielecki, con un diseño de Zuhair MuradAlejandro Guyot - LA NACION
Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina
Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos ArgentinaAlejandro Guyot - LA NACION
La llegada de Federico Braun junto a María Freixas
La llegada de Federico Braun junto a María FreixasAlejandro Guyot - LA NACION
La presidenta de la Fundación, Mariana Bagó, se acercó a recibir a Juliana Awada y a Nathalie Sielecki
La presidenta de la Fundación, Mariana Bagó, se acercó a recibir a Juliana Awada y a Nathalie SieleckiAlejandro Guyot - LA NACION
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa EsquivelAlejandro Guyot - LA NACION
Con un elegante smoking, José Urtubey, junto a Soledad Bonzi
Con un elegante smoking, José Urtubey, junto a Soledad Bonzi Alejandro Guyot - LA NACION
Leonardo Regino y Steven Wainer, del Estudio Wainer Combal
Leonardo Regino y Steven Wainer, del Estudio Wainer CombalAlejandro Guyot - LA NACION
Pomi y Juliana Awada, madre e hija, juntas en la noche de Fundación Fernández
Pomi y Juliana Awada, madre e hija, juntas en la noche de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
Vicepresidente de Amigos del Palacio Libertad, Fabián Perechodnik junto a Sofía Perechodknik, de Fundación Banco Nación
Vicepresidente de Amigos del Palacio Libertad, Fabián Perechodnik junto a Sofía Perechodknik, de Fundación Banco NaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Elena Gil, Miriam Bagó y Teresa Bulgheroni
Elena Gil, Miriam Bagó y Teresa BulgheroniAlejandro Guyot - LA NACION
En la noche de Fundación Fernández, Gustavo Scaglione, presidente de Telefé
En la noche de Fundación Fernández, Gustavo Scaglione, presidente de TeleféAlejandro Guyot - LA NACION
El encuentro entre Pomi Awada y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
El encuentro entre Pomi Awada y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónAlejandro Guyot - LA NACION
Dora Sánchez en el Palacio Libertad
Dora Sánchez en el Palacio LibertadAlejandro Guyot - LA NACION
El empresario Martín Cabrales
El empresario Martín CabralesAlejandro Guyot - LA NACION
Los invitados comenzaron la noche en el segundo piso
Los invitados comenzaron la noche en el segundo pisoAlejandro Guyot - LA NACION
El cóctel de Fundación Fernández
El cóctel de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
El recibimiento en el Salón de los Escudos
El recibimiento en el Salón de los EscudosAlejandro Guyot - LA NACION
Gabriela Castellani y Juliana Awada
Gabriela Castellani y Juliana AwadaAlejandro Guyot - LA NACION
Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse
Silvina Pueyrredón y Tato Lanusse Alejandro Guyot - LA NACION
Guillermo Combal, del Estudio Weiner Combal
Guillermo Combal, del Estudio Weiner CombalAlejandro Guyot - LA NACION
En familia, María Laura Leguizamón, Marcelo Figueiras y su hija, María Figueiras
En familia, María Laura Leguizamón, Marcelo Figueiras y su hija, María FigueirasAlejandro Guyot - LA NACION
Horacio Piuma, protesorero del Consejo de Admistración
Horacio Piuma, protesorero del Consejo de AdmistraciónAlejandro Guyot - LA NACION
Connie Vallerino Lottero de Piuma, prosecretaria en el Consejo de Administración
Connie Vallerino Lottero de Piuma, prosecretaria en el Consejo de AdministraciónAlejandro Guyot - LA NACION
Alejandro Zárate y Mario Massaccesi
Alejandro Zárate y Mario MassaccesiAlejandro Guyot - LA NACION
Elena Antonini y Enrique Antonini, director de Banco Mariva
Elena Antonini y Enrique Antonini, director de Banco MarivaAlejandro Guyot - LA NACION
Verónica Zoani de Nutting
Verónica Zoani de NuttingAlejandro Guyot - LA NACION
Florencia Anzorreguy, del Consejo de Administración
Florencia Anzorreguy, del Consejo de Administración Alejandro Guyot - LA NACION
La cena anual de Fundación Fernández, a beneficio del Hospital Fernández en el Palacio Libertad
La cena anual de Fundación Fernández, a beneficio del Hospital Fernández en el Palacio LibertadAlejandro Guyot - LA NACION
Silvana Grimladi, del Consejo de Administración de Fundación Fernández
Silvana Grimladi, del Consejo de Administración de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, junto a Luis Galli, CEO de Newsan, y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Damián Pozzoli, director de Banco Macro, junto a Luis Galli, CEO de Newsan, y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
El encuentro entre Juan Carlos Bagó y María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
El encuentro entre Juan Carlos Bagó y María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios RichmondAlejandro Guyot - LA NACION
El Palacio Libertad, y una cena solidaria
El Palacio Libertad, y una cena solidariaAlejandro Guyot - LA NACION
Mario Massaccesi estuvo a cargo de la conducción del evento
Mario Massaccesi estuvo a cargo de la conducción del eventoAlejandro Guyot - LA NACION
La joyera Claudia Stad junto a su esposo, el cardiólogo Pablo Boskis
La joyera Claudia Stad junto a su esposo, el cardiólogo Pablo BoskisAlejandro Guyot - LA NACION
Eduardo Gálvez, asesor en Comunicación del Consejo de Administración de Fundación Fernández
Eduardo Gálvez, asesor en Comunicación del Consejo de Administración de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
El saludo entre Georgie Neuss y Marcelo Figueiras
El saludo entre Georgie Neuss y Marcelo FigueirasAlejandro Guyot - LA NACION
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la llegada de Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la Fundación
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la llegada de Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la FundaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Liana Vinacur, del Consejo de Administración, con un diseño de Evangelina Bomparola
Liana Vinacur, del Consejo de Administración, con un diseño de Evangelina BomparolaAlejandro Guyot - LA NACION
De la mano de su amigo, Héctor Vidal Rivas, la llegada de Mirtha Legrand a la cena 30 aniversario de Fundación Fernández
De la mano de su amigo, Héctor Vidal Rivas, la llegada de Mirtha Legrand a la cena 30 aniversario de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
Mirtha Legrand en la cena anual de Fundación Fernández
Mirtha Legrand en la cena anual de Fundación Fernández

El 30 aniversario de Fundación Fernández

El Salón de los Escudos
El Salón de los EscudosAlejandro Guyot - LA NACION
Todo listo en el Palacio Libertad
Todo listo en el Palacio LibertadAlejandro Guyot - LA NACION
Mariana Bagó destacó el trabajo de la Fundación. Durante la noche informaron que, entre otras obras, "en 1996 donamos más de 100 aparatos de última generación para diferentes servicios, en 2010 duplicamos la capacidad de Salas de Terapia Intensiva; en 2011 compramos un tomógrafo axial de última generación japonés y más de 60 aparatos y mobiliario para equipar los quirófanos". Solo en 2025 "remodelamos totalmente 4 quirófanos, completando así la planta completa de 10 quirófanos"
Mariana Bagó destacó el trabajo de la Fundación. Durante la noche informaron que, entre otras obras, "en 1996 donamos más de 100 aparatos de última generación para diferentes servicios, en 2010 duplicamos la capacidad de Salas de Terapia Intensiva; en 2011 compramos un tomógrafo axial de última generación japonés y más de 60 aparatos y mobiliario para equipar los quirófanos". Solo en 2025 "remodelamos totalmente 4 quirófanos, completando así la planta completa de 10 quirófanos"Alejandro Guyot - LA NACION
La celebración por el 30 aniversario de Fundación Fernández
La celebración por el 30 aniversario de Fundación FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
La ambientación de la noche estuvo a cargo de Martín Roig
La ambientación de la noche estuvo a cargo de Martín RoigAlejandro Guyot - LA NACION
Así lució el Palacio Libertad
Así lució el Palacio LibertadAlejandro Guyot - LA NACION
Una edición especial de la cena anual de la Fundación
Una edición especial de la cena anual de la FundaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Por Paula Ikeda
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