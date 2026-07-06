Por qué bostezar mucho durante el día no siempre significa que sea sueño

Bostezar repetidamente durante el día suele asociarse con haber dormido poco. Sin embargo, un análisis del portal de salud ‘Tua Saúde’, basado en evidencia científica, señala que también puede ser una señal de un descanso de mala calidad, incluso si se durmieron las horas recomendadas.

Esta conclusión se basa en una investigación de 2022 que relacionó los bostezos frecuentes con alteraciones respiratorias durante el sueño, las cuales pueden afectar el descanso y provocar fatiga, somnolencia y dificultades para concentrarse durante el día.

Los especialistas señalan que no solo importa cuántas horas se duerme, sino la calidad del descanso. Incluso después de dormir entre siete y nueve horas, las interrupciones del sueño pueden impedir una recuperación adecuada y provocar cansancio al despertar.

Las interrupciones del sueño pueden impedir una recuperación adecuada y provocar cansancio al despertar Shutterstock

¿Cuáles son las señales de un sueño poco reparador?

Las señales de un mal descanso suelen hacerse evidentes desde las primeras horas del día, entre ellas se encuentran:

El cansancio al despertar.

La necesidad de bostezar repetidamente durante actividades sedentarias.

La dificultad para mantener la atención.

El dolor de cabeza matutino.

La boca seca e incluso la irritabilidad o la disminución del rendimiento en el trabajo o los estudios.

¿Qué puede afectar la calidad del sueño?

Las causas son diversas y no siempre están relacionadas con dormir poco:

El estrés, la ansiedad.

Los horarios irregulares.

El uso de pantallas antes de acostarse.

El consumo de alcohol o cafeína en la noche y algunos medicamentos pueden alterar la arquitectura del sueño.

Trastornos como la apnea obstructiva, una condición que provoca pausas repetidas en la respiración y reduce la capacidad del organismo para descansar de manera adecuada.

Las señales de un mal descanso suelen hacerse evidentes desde las primeras horas del día

Una investigación realizada en 2021 llegó a la conclusión de que la somnolencia diurna excesiva no se debe únicamente a dormir pocas horas, sino que también está vinculada a la calidad del sueño y a ciertos trastornos del mismo. Por esta razón, los expertos sugieren que es importante considerar otros síntomas antes de culpar al cansancio solo por la falta de sueño.

¿Cuándo es necesario acudir al médico?

Los especialistas recomiendan consultar al médico si:

Los bostezos persisten durante varias semanas y afectan las actividades diarias.

Durante el sueño, tiene pausas respiratorias.

Se despierta con sensación de ahogo o un descanso que no resulta reparador.

Finalmente, los expertos recomiendan adoptar hábitos saludables, como mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de dormir y evitar el alcohol, la cafeína y las comidas abundantes en la noche, ya que estos sencillos pasos pueden ayudar a mejorar la calidad del descanso.

Por Katherine Shirley Bravo