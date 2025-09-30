LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la comida anual de Amigos del Bellas Artes inspirada en Egipto

Inspirados en “Una noche en el antiguo Egipto”, los Amigos celebraron su comida de recaudación de fondos a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Amalia Amoedo, Amparo Díscoli y Gabriela Grobocopatel
Amalia Amoedo, Amparo Díscoli y Gabriela GrobocopatelFabián Malavolta
El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Dr. Julio César Crivelli
El presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Dr. Julio César Crivelli Fabián Malavolta
Gabriela Grobocopatel, de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Gabriela Grobocopatel, de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesFabián Malavolta
Ana Rusconi, con un diseño de Oscar de la Renta
Ana Rusconi, con un diseño de Oscar de la RentaFabián Malavolta
Amalia Amoedo, con un look Cavalli y cartera Gucci
Amalia Amoedo, con un look Cavalli y cartera GucciFabián Malavolta
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y una noche inspirada en la exhibición "Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina"
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y una noche inspirada en la exhibición "Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina" Fabián Malavolta
Magdalena Cordero, de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, con una túnica traída de Turquía
Magdalena Cordero, de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, con una túnica traída de Turquía Fabián Malavolta
La soprano Sara Fleming
La soprano Sara Fleming Fabián Malavolta
"Una noche en el antiguo Egipto", la temática de este año. “Esta celebración no es más que un adelanto de lo que está por venir: un ejemplo más del compromiso de nuestro museo con la producción de exposiciones de excelencia, con proyección internacional y gran valor cultural”, destacó el presidente de Amigos del Bellas Artes, el Dr. Julio César Crivelli
"Una noche en el antiguo Egipto", la temática de este año. “Esta celebración no es más que un adelanto de lo que está por venir: un ejemplo más del compromiso de nuestro museo con la producción de exposiciones de excelencia, con proyección internacional y gran valor cultural”, destacó el presidente de Amigos del Bellas Artes, el Dr. Julio César Crivelli Fabián Malavolta
La galerista Amparo Díscoli
La galerista Amparo DíscoliFabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado y José Vaz Pinto
Walter D' Aloia Criado y José Vaz PintoFabián Malavolta
El cóctel en el Museo Nacional de Bellas Artes. “En este año tan significativo, agradezco especialmente la incansable tarea de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo sostén ha sido clave para el crecimiento y la proyección de nuestra centenaria institución”, declaró el director del museo, el arq. Andrés Duprat
El cóctel en el Museo Nacional de Bellas Artes. “En este año tan significativo, agradezco especialmente la incansable tarea de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, cuyo sostén ha sido clave para el crecimiento y la proyección de nuestra centenaria institución”, declaró el director del museo, el arq. Andrés Duprat Fabián Malavolta
Charlie Blaquier y María Taquini de Blaquier
Charlie Blaquier y María Taquini de BlaquierFabián Malavolta
Julieta Kemble y Javier Iturrioz
Julieta Kemble y Javier IturriozFabián Malavolta
Teresa Bulgheroni y Máximo Flügelman
Teresa Bulgheroni y Máximo FlügelmanFabián Malavolta
Ana Bustamante de Crivelli
Ana Bustamante de CrivelliFabián Malavolta
Mariana Galante
Mariana GalanteFabián Malavolta
Marina Achával Duhau, con un diseño de Balenciaga, joyas Prada y bolso Chanel
Marina Achával Duhau, con un diseño de Balenciaga, joyas Prada y bolso ChanelFabián Malavolta
Malala Artola, con un look de Min Agostini
Malala Artola, con un look de Min AgostiniFabián Malavolta
Elena Nofal, del MALBA
Elena Nofal, del MALBAFabián Malavolta
Verónica Zoani de Nutting, con un diseño de El Camarín. “Una noche en el Antiguo Egipto” fue el tema de la convocatoria, en sintonía con “Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina", la exposición que podrá visitarse en el Museo Nacional de Bellas Artes desde comienzos de octubre hasta marzo 2026
Verónica Zoani de Nutting, con un diseño de El Camarín. “Una noche en el Antiguo Egipto” fue el tema de la convocatoria, en sintonía con “Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina", la exposición que podrá visitarse en el Museo Nacional de Bellas Artes desde comienzos de octubre hasta marzo 2026Fabián Malavolta
La galerista María Calcaterra
La galerista María CalcaterraFabián Malavolta
Mariana Marchesi, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes
Mariana Marchesi, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes Fabián Malavolta
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Martín Cabrales y Dora SánchezFabián Malavolta
Larisa Andreani, presidente de arteba Fundación
Larisa Andreani, presidente de arteba FundaciónFabián Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, con un look de Claudia Arce
Inés Etchebarne Mihanovich, con un look de Claudia ArceFabián Malavolta
Andrés Gribnicow, director de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Andrés Gribnicow, director de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes Fabián Malavolta
El diseñador Gino Bogani
El diseñador Gino BoganiFabián Malavolta
Taina Laurino, con un diseño de Lage
Taina Laurino, con un diseño de LageFabián Malavolta
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónFabián Malavolta
La selfie de Javier Iturrioz, Sebastián Sabas y Gloria César
La selfie de Javier Iturrioz, Sebastián Sabas y Gloria CésarFabián Malavolta
Angie Landaburu
Angie LandaburuFabián Malavolta
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China CrespoFabián Malavolta
La diseñadora Min Agostini
La diseñadora Min AgostiniFabián Malavolta
El embajador de Chipre, Stelios Georgiades
El embajador de Chipre, Stelios Georgiades Fabián Malavolta
La impresionante ambientación en el Museo Nacional de Bellas Artes
La impresionante ambientación en el Museo Nacional de Bellas ArtesFabián Malavolta
Alberto Roemmers, su esposa, Gina Vargas, y Alejandro Roemmers
Alberto Roemmers, su esposa, Gina Vargas, y Alejandro RoemmersFabián Malavolta
Erica Roberts, con un diseño de Muzungu Sisters
Erica Roberts, con un diseño de Muzungu SistersFabián Malavolta
Con un diseño de Diane von Fürstenberg, Cecilia Remiro Valcárcel, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y Horacio Torcello
Con un diseño de Diane von Fürstenberg, Cecilia Remiro Valcárcel, de la comisión directiva de Amigos del Bellas Artes, y Horacio Torcello Fabián Malavolta
Sofía Pinto con un diseño propio y collar de Zelmira Zorroaquin
Sofía Pinto con un diseño propio y collar de Zelmira ZorroaquinFabián Malavolta
Alejando Roemmers y su madre, Hebe Colman Miller de Roemmers
Alejando Roemmers y su madre, Hebe Colman Miller de RoemmersFabián Malavolta
Cecilia Perazzo y Eduardo Mallea
Cecilia Perazzo y Eduardo MalleaFabián Malavolta
Gustavo Weiss y Myriam Levi
Gustavo Weiss y Myriam LeviFabián Malavolta
Esteban Tedesco, Estefanía Bustamante y Jon Shaw
Esteban Tedesco, Estefanía Bustamante y Jon ShawFabián Malavolta
Georgie Neuss y Taina Laurina de Neuss
Georgie Neuss y Taina Laurina de NeussFabián Malavolta
El Museo Nacional de Bellas Artes, escenario de lujo
El Museo Nacional de Bellas Artes, escenario de lujoFabián Malavolta
Bill Nutting y Verónica Zoani de Nutting
Bill Nutting y Verónica Zoani de NuttingFabián Malavolta
Guillermo Durée y Ana Rusconi
Guillermo Durée y Ana RusconiFabián Malavolta
Fabián Perechodnik, Felipe Durán y Claudio Stamato
Fabián Perechodnik, Felipe Durán y Claudio StamatoFabián Malavolta
Florencio de la Torre Urizar y María Calcaterra
Florencio de la Torre Urizar y María CalcaterraFabián Malavolta
Fabián Medina Flores y Rocío Vivas
Fabián Medina Flores y Rocío VivasFabián Malavolta
Mariela Ivanier, con accesorios Luna Garzón
Mariela Ivanier, con accesorios Luna GarzónFabián Malavolta
Juan Pablo Maglier, de la comisión de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Juan Pablo Maglier, de la comisión de Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesFabián Malavolta
"Una noche en el antiguo Egipto"
"Una noche en el antiguo Egipto"Fabián Malavolta
La mesa, con Gino Bogani
La mesa, con Gino BoganiFabián Malavolta
Cecilia Marín, Paola Biscaro y Min Agostini
Cecilia Marín, Paola Biscaro y Min AgostiniFabián Malavolta
Marietta Tassara
Marietta TassaraFabián Malavolta
Sofía Pinto, Marcos Guemes y Amalia Amoedo
Sofía Pinto, Marcos Guemes y Amalia AmoedoFabián Malavolta
Sol Neuss, Mauara Reynal y Taina Laurino
Sol Neuss, Mauara Reynal y Taina LaurinoFabián Malavolta
Los galeristas Amparo y Teo Díscoli
Los galeristas Amparo y Teo Díscoli Fabián Malavolta
La ambientadora Gloria César estuvo a cargo de la megafiesta egipcia
La ambientadora Gloria César estuvo a cargo de la megafiesta egipciaFabián Malavolta
La noche en el museo
La noche en el museoFabián Malavolta
Angie Landaburu en el Pabellón de exposiciones temporarias del museo
Angie Landaburu en el Pabellón de exposiciones temporarias del museoFabián Malavolta
Julia Tonconogy y Angelo Calcaterra junto a María Calcaterra
Julia Tonconogy y Angelo Calcaterra junto a María CalcaterraFabián Malavolta
Los salones del museo se transformaron por una noche
Los salones del museo se transformaron por una nocheFabián Malavolta
Nicolás Pinto y Sofía Pinto, de la comisión de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, reciben a Amalia Amoedo
Nicolás Pinto y Sofía Pinto, de la comisión de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, reciben a Amalia Amoedo Fabián Malavolta
450 invitados a la gran comida de recaudación de Amigos del Bellas Artes
450 invitados a la gran comida de recaudación de Amigos del Bellas ArtesFabián Malavolta
La ambientación de Gloria César
La ambientación de Gloria CésarFabián Malavolta
Walter D'Aloia Criado, Inés Etchebarne Mihanovich, Gastón Zoani y José Vaz Pinto
Walter D'Aloia Criado, Inés Etchebarne Mihanovich, Gastón Zoani y José Vaz PintoFabián Malavolta
Claudia Stad, en la gran noche a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes
Claudia Stad, en la gran noche a beneficio del Museo Nacional de Bellas ArtesFabián Malavolta
La noche egipcia, un adelanto de la próxima exhibición: "la muestra reflejará el interés histórico y artístico que la civilización egipcia despertó en la cultura argentina y que aún sigue vigente en los museos, las bibliotecas, el cine, la arquitectura y el arte contemporáneo. En definitiva, será una suerte de homenaje a una tradición robusta, cultural y académica de nuestro país"
La noche egipcia, un adelanto de la próxima exhibición: "la muestra reflejará el interés histórico y artístico que la civilización egipcia despertó en la cultura argentina y que aún sigue vigente en los museos, las bibliotecas, el cine, la arquitectura y el arte contemporáneo. En definitiva, será una suerte de homenaje a una tradición robusta, cultural y académica de nuestro país" Fabián Malavolta
Los pasillos del museo se transformaron por una noche
Los pasillos del museo se transformaron por una nocheFabián Malavolta
Alicia de Arteaga
Alicia de ArteagaFabián Malavolta
La comida a beneficio
La comida a beneficioFabián Malavolta
La fiesta
La fiestaFabián Malavolta
La noche de recaudación a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes
La noche de recaudación a beneficio del Museo Nacional de Bellas ArtesFabián Malavolta
Gastón Zoani e Inés Etchebarne Mihanovich
Gastón Zoani e Inés Etchebarne MihanovichFabián Malavolta
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli conversa con Martín Cabrales
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli conversa con Martín CabralesFabián Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Cómo hacer que luzcan como nuevos, sin obra
    1

    Chau humedad, manchas y desgaste: soluciones para que cocinas y baños luzcan como nuevos, sin obra

  2. Fue un papelón en los cines, estaba condenada al olvido y se convirtió en la película que todos aman
    2

    Fue un papelón en los cines, estaba condenada al olvido y se convirtió en la película que todos aman: el fracaso “de culto”

  3. La casona de estilo inglés que se transformó en un restaurante donde la parrilla es protagonista
    3

    Abandonada durante años: la casona de estilo inglés que se transformó en un restaurante donde la parrilla es protagonista

  4. Los mejores memes de la entrega de los Premios Martín Fierro
    4

    Los mejores memes Martín Fierro 2025: tuits, reacciones y mensajes en redes sociales

Cargando banners ...