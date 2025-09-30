En fotos. Todos los invitados a la comida anual de Amigos del Bellas Artes inspirada en Egipto

"Una noche en el antiguo Egipto", la temática de este año. “Esta celebración no es más que un adelanto de lo que está por venir: un ejemplo más del compromiso de nuestro museo con la producción de exposiciones de excelencia, con proyección internacional y gran valor cultural”, destacó el presidente de Amigos del Bellas Artes, el Dr. Julio César Crivelli

Fabián Malavolta