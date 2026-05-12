A qué edad envejece un gato
Según especialistas, a los 11 años un felino entra en el periodo de vejez; los cuidados que se deben tener en cuenta
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Adoptar un felino implica una responsabilidad para garantizar su bienestar integral. Una de las dudas frecuentes entre los dueños es el momento exacto en que una mascota alcanza su vejez. Según los especialistas, el crecimiento de los gatos presenta particularidades, ya que mantienen un período de juventud prolongado que se refleja en su actividad física diaria dentro del hogar.
Los primeros seis meses de vida equivalen a diez años humanos. Una vez superado ese ciclo inicial, el animal comienza una etapa de fortalecimiento. Entre los 3 y los 6 años, los felinos llegan a la adultez. En este trayecto, la esterilización suele influir en su carácter. A partir de los 7, los veterinarios recomiendan iniciar chequeos médicos periódicos con foco en la salud dental, un área propensa a deteriorarse con el paso del tiempo.
La vejez propiamente dicha ocurre desde los 11 años en adelante. En este lapso, los problemas de salud como la diabetes se vuelven más comunes. Además, el mantenimiento del pelaje requiere mayor atención por parte del cuidador, quien debe cepillar al animal con frecuencia para evitar nudos y favorecer la higiene. Los expertos sugieren readaptar los espacios del hogar, dado que el gato pierde ductilidad y ya no posee la capacidad de salto que exhibía años atrás.
La página de Royal Canin detalla los procesos fisiológicos que atraviesan los felinos durante este periodo: “Si bien los signos de envejecimiento de cada gato aparecerán de manera diferente, hay algunos procesos comunes que atraviesan todos ellos. Su olfato, gusto y audición se vuelven menos agudos, lo cual afecta su apetito. Este también puede verse afectado por problemas dentales, como deterioro de las piezas dentales y enfermedad de las encías, o bien pérdida de dientes. Una combinación de estos problemas puede provocar pérdida de peso”.
El cambio en la conducta resulta otro factor determinante: “Los gatos adultos mayores pueden mostrar conductas alteradas, como retraimiento o hacer ruidos en momentos fuera de lo habitual, por ejemplo durante la noche. Es posible que duerman más, pero no tan profundamente, lo que puede interrumpir su rutina y provocar problemas de conducta”.
Estos ajustes en la convivencia son vitales para que el animal transite sus últimos años cómodo y saludable dentro del entorno familiar.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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