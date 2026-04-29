En fotos. Todos los invitados a la distinción de Adrián Appiolaza en la Legislatura porteña

En el Salón Dorado, el diseñador de Moschino recibió un homenaje a su trayectoria: “Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo”, dijo
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