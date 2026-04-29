En fotos. Todos los invitados a la distinción de Adrián Appiolaza en la Legislatura porteña

El Salón Dorado y los invitados al homenaje al diseñador argentino que triunfa en el mundo. “Hace treinta años que mi camino se trazó fuera de estas fronteras. Tuve el privilegio de trabajar para las casas más prestigiosas del mundo, de aprender el oficio al más alto nivel y de ver mis diseños recorrer lugares inesperados. Sin embargo en cada costura, en cada elección de color, en cada textura siempre hubo algo de este suelo. Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo”, remarcó Appiolaza

Alejandro Guyot - LA NACION