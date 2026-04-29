LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la distinción de Adrián Appiolaza en la Legislatura porteña

En el Salón Dorado, el diseñador de Moschino recibió un homenaje a su trayectoria: “Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo”, dijo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Jessica Trosman, Adrián Appiolaza y Angie Landaburu
Jessica Trosman, Adrián Appiolaza y Angie Landaburu
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteñaAlejandro Guyot - LA NACION
Entre los invitados a la ceremonia de entrega, su amiga incondicional, la diseñadora y artista Jessica Trosman
Entre los invitados a la ceremonia de entrega, su amiga incondicional, la diseñadora y artista Jessica TrosmanAlejandro Guyot - LA NACION
Angie Landaburu, quien va por la tercera temporada con su podcast Ángeles y Demonios
Angie Landaburu, quien va por la tercera temporada con su podcast Ángeles y DemoniosAlejandro Guyot - LA NACION
Flavia Fernández, una de las impulsoras del reconocimiento al diseñador argentino quien el domingo fue homenajeado también en los Martín Fierro de la Moda
Flavia Fernández, una de las impulsoras del reconocimiento al diseñador argentino quien el domingo fue homenajeado también en los Martín Fierro de la ModaAlejandro Guyot - LA NACION
En la ceremonia, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. "Ella y María Belén Ludueña fueron quienes impulsaron este proyecto", destacó la diputada porteña Patricia Glize
En la ceremonia, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. "Ella y María Belén Ludueña fueron quienes impulsaron este proyecto", destacó la diputada porteña Patricia GlizeAlejandro Guyot - LA NACION
Mariana Arias, con un look de Ramírez, en la Legislatura
Mariana Arias, con un look de Ramírez, en la LegislaturaAlejandro Guyot - LA NACION
La entrada del diseñador de Moschino al majestuoso Salón Dorado. Chloe, Miu Miu, Loewe fueron lugares donde dejó su marca.
La entrada del diseñador de Moschino al majestuoso Salón Dorado. Chloe, Miu Miu, Loewe fueron lugares donde dejó su marca.Alejandro Guyot - LA NACION
La exmodelo Luisa Norbis, actual gerenta operativa de Diseño en la Dirección eneral de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
La exmodelo Luisa Norbis, actual gerenta operativa de Diseño en la Dirección eneral de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Patricia Glize, la diputada porteña que presentó el proyecto para declarar a Appiolaza Destacado de la Cultura: “Gracias Adrián por recordarnos que, como decía Francisco, hay que soñar en grande”, dijo
Patricia Glize, la diputada porteña que presentó el proyecto para declarar a Appiolaza Destacado de la Cultura: “Gracias Adrián por recordarnos que, como decía Francisco, hay que soñar en grande”, dijoAlejandro Guyot - LA NACION
El productor Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion Week
El productor Héctor Vidal Rivas, creador de Argentina Fashion WeekAlejandro Guyot - LA NACION
Primera en hablar, Jessica Trosman remarcó el camino recorrido por el diseñador argentino hasta conseguir sus sueños. Lo felicitó “por ser un creativo brillante, sin dejar nunca de ser nunca de ser esa persona increíble que tengo la suerte de llamar amigo”
Primera en hablar, Jessica Trosman remarcó el camino recorrido por el diseñador argentino hasta conseguir sus sueños. Lo felicitó “por ser un creativo brillante, sin dejar nunca de ser nunca de ser esa persona increíble que tengo la suerte de llamar amigo”Alejandro Guyot - LA NACION
La princesa Laetitia d'Arenberg en el homenaje al director creativo de Moschino
La princesa Laetitia d'Arenberg en el homenaje al director creativo de MoschinoAlejandro Guyot - LA NACION
Su amigo Edi Rui, director de arte y diseñador de vestuario: "Adrián demostró que la elegancia también puede tener humor y que, venir de la periferia, la distancia también te da sensibilidad y astucia"
Su amigo Edi Rui, director de arte y diseñador de vestuario: "Adrián demostró que la elegancia también puede tener humor y que, venir de la periferia, la distancia también te da sensibilidad y astucia"Alejandro Guyot - LA NACION
Flavia Fernández y Carla Rodríguez, impulsoras del viaje de Adrián Appiolaza a la Argentina. "Desde que lo conocí, cuando le hice una entrevista para LA NACION, no pude dejar de pensar que debíamos traerlo acá", dijo Fernández
Flavia Fernández y Carla Rodríguez, impulsoras del viaje de Adrián Appiolaza a la Argentina. "Desde que lo conocí, cuando le hice una entrevista para LA NACION, no pude dejar de pensar que debíamos traerlo acá", dijo FernándezAlejandro Guyot - LA NACION
El reconocimiento al director creativo de Moschino en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
El reconocimiento al director creativo de Moschino en la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
A la ceremonia en la Legislatura se acercaron grandes amigos del diseñador argentino que 2024 fue nombrado director creativo en Moschino. Con su diploma, junto a Pedro Martínez
A la ceremonia en la Legislatura se acercaron grandes amigos del diseñador argentino que 2024 fue nombrado director creativo en Moschino. Con su diploma, junto a Pedro MartínezAlejandro Guyot - LA NACION
El Salón Dorado y los invitados al homenaje al diseñador argentino que triunfa en el mundo. “Hace treinta años que mi camino se trazó fuera de estas fronteras. Tuve el privilegio de trabajar para las casas más prestigiosas del mundo, de aprender el oficio al más alto nivel y de ver mis diseños recorrer lugares inesperados. Sin embargo en cada costura, en cada elección de color, en cada textura siempre hubo algo de este suelo. Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo”, remarcó Appiolaza
El Salón Dorado y los invitados al homenaje al diseñador argentino que triunfa en el mundo. “Hace treinta años que mi camino se trazó fuera de estas fronteras. Tuve el privilegio de trabajar para las casas más prestigiosas del mundo, de aprender el oficio al más alto nivel y de ver mis diseños recorrer lugares inesperados. Sin embargo en cada costura, en cada elección de color, en cada textura siempre hubo algo de este suelo. Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo”, remarcó AppiolazaAlejandro Guyot - LA NACION
Las palabras del director creativo de Moschino fueron seguidas con atención por familiares, amigos y estudiantes de diseño que se acercaron a homenajearlo en el Salón Dorado de la Legislatura
Las palabras del director creativo de Moschino fueron seguidas con atención por familiares, amigos y estudiantes de diseño que se acercaron a homenajearlo en el Salón Dorado de la LegislaturaAlejandro Guyot - LA NACION
Sus padres, Héctor Appiolaza y Graciela de Rosso, con calzado y looks de Moschino, en el homenaje a su hijo diseñador. "Viajamos por primera vez a Europa para verlo en 2024", contaron
Sus padres, Héctor Appiolaza y Graciela de Rosso, con calzado y looks de Moschino, en el homenaje a su hijo diseñador. "Viajamos por primera vez a Europa para verlo en 2024", contaronAlejandro Guyot - LA NACION
El diseñador Adrián Brown
El diseñador Adrián Brown Alejandro Guyot - LA NACION
Julieta Appiolaza, hermana menor del diseñador, le dedicó unas palabras: "Gracias por compartir el juego con nosotras. Mi hermana y yo fuimos sus primeras modelos, o conejillos de Indias. Como la vez que estuvimos de Mujer Maravilla, con una cartulina, un shortcito y unas botas de lluvia. Él ya tenía la creatividad ya en aquel momento"
Julieta Appiolaza, hermana menor del diseñador, le dedicó unas palabras: "Gracias por compartir el juego con nosotras. Mi hermana y yo fuimos sus primeras modelos, o conejillos de Indias. Como la vez que estuvimos de Mujer Maravilla, con una cartulina, un shortcito y unas botas de lluvia. Él ya tenía la creatividad ya en aquel momento"Alejandro Guyot - LA NACION
El abrazo de los hermanos. El diseñador emigró de Argentina en 1994 para continuar su carrera en Europa. "Recuerdo la vez que me llamó para mostrarme que se había sacado un pasaje para irse a Europa. Creo que lo primero que le dije fue 'mamá se muere', el tenía 21 años recién cumplidos. Quizá después haya sido más común, pero entonces para nuestra familia fue un momento muy fuerte", recordó su hermana
El abrazo de los hermanos. El diseñador emigró de Argentina en 1994 para continuar su carrera en Europa. "Recuerdo la vez que me llamó para mostrarme que se había sacado un pasaje para irse a Europa. Creo que lo primero que le dije fue 'mamá se muere', el tenía 21 años recién cumplidos. Quizá después haya sido más común, pero entonces para nuestra familia fue un momento muy fuerte", recordó su hermana Alejandro Guyot - LA NACION
La diseñadora Vero Ivaldi, de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Economico
La diseñadora Vero Ivaldi, de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Economico Alejandro Guyot - LA NACION
El diseñador Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la Moda
El diseñador Francisco Ayala, presidente de la Cámara Argentina de la ModaAlejandro Guyot - LA NACION
La estilista Lucía Uriburu
La estilista Lucía UriburuAlejandro Guyot - LA NACION
El barbero Chopper, amigo personal del diseñador
El barbero Chopper, amigo personal del diseñadorAlejandro Guyot - LA NACION
El productor Alejandro Veroutis
El productor Alejandro VeroutisAlejandro Guyot - LA NACION
Su amigo Edi Rui destacó el camino recorrido por Appiolaza. "Adrián cuenta su carrera como una formación larga, sacrificada, silenciosa"
Su amigo Edi Rui destacó el camino recorrido por Appiolaza. "Adrián cuenta su carrera como una formación larga, sacrificada, silenciosa"Alejandro Guyot - LA NACION
El argentino regresó a Buenos Aires para el Martín Fierro de la Moda y la distinción en la Legislatura
El argentino regresó a Buenos Aires para el Martín Fierro de la Moda y la distinción en la Legislatura Alejandro Guyot - LA NACION
Las palabras de Edi emocionaron al diseñador
Las palabras de Edi emocionaron al diseñadorAlejandro Guyot - LA NACION
Lucía Miranda
Lucía MirandaAlejandro Guyot - LA NACION
El hermano mayor de Adrián, Germán Appiolaza, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
El hermano mayor de Adrián, Germán Appiolaza, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
El diseñador saluda a su tía, Estela Appiolaza, y a su primo, Lautaro Viola. "La distancia nunca existió para nosotros, como familia"
El diseñador saluda a su tía, Estela Appiolaza, y a su primo, Lautaro Viola. "La distancia nunca existió para nosotros, como familia"Alejandro Guyot - LA NACION
Adrián Appiolaza en la Legislatura porteña
Adrián Appiolaza en la Legislatura porteñaAlejandro Guyot - LA NACION
El diseñador remarcó la importancia que tiene el ser argentino en el mundo
El diseñador remarcó la importancia que tiene el ser argentino en el mundoAlejandro Guyot - LA NACION
Appiolaza en el teléfono de Mariana Arias
Appiolaza en el teléfono de Mariana AriasAlejandro Guyot - LA NACION
La emoción de sus padres
La emoción de sus padres Alejandro Guyot - LA NACION
Adrián Appiolaza, distinguido Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura
Adrián Appiolaza, distinguido Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura Alejandro Guyot - LA NACION
Como en una escena de su último desfile, así lo recibió Buenos Aires. Adrián Appiolaza en su entrada a la Legislatura porteña. "Esa resiliencia, esa creatividad que nos define, fue mi ventaja en el exterior"
Como en una escena de su último desfile, así lo recibió Buenos Aires. Adrián Appiolaza en su entrada a la Legislatura porteña. "Esa resiliencia, esa creatividad que nos define, fue mi ventaja en el exterior" Alejandro Guyot - LA NACION
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, personalidad destacada de la Cultura
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, personalidad destacada de la Cultura
Un reconocimiento "en casa". "Adrián nos demostró que se puede diseñar. Que no estamos obligados a copiar, a obedecer", destacó Edi Rui
Un reconocimiento "en casa". "Adrián nos demostró que se puede diseñar. Que no estamos obligados a copiar, a obedecer", destacó Edi RuiAlejandro Guyot - LA NACION
Su calzado, 100% Appiolaza para Moschino
Su calzado, 100% Appiolaza para MoschinoAlejandro Guyot - LA NACION
El abrazo con su amiga, la artista La Chola Poblete
El abrazo con su amiga, la artista La Chola PobleteAlejandro Guyot - LA NACION
El saludo de la estilista Josefina Laurent y del diseñador Adrián Brown
El saludo de la estilista Josefina Laurent y del diseñador Adrián BrownAlejandro Guyot - LA NACION
En el Salón Dorado, la entrega del diploma a Adrián Appiolaza, destacado de la Cultura por la Legislatura porteña
En el Salón Dorado, la entrega del diploma a Adrián Appiolaza, destacado de la Cultura por la Legislatura porteñaAlejandro Guyot - LA NACION
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, personalidad destacada de la Cultura
El diseñador de Moschino, Adrián Appiolaza, personalidad destacada de la Cultura
Durante la ceremonia destacaron la obra del director creativo de Moschino, quien le dedicó su última colección, “Terra”, a la Argentina
Durante la ceremonia destacaron la obra del director creativo de Moschino, quien le dedicó su última colección, “Terra”, a la Argentina Moschino
El último trabajo de Appiolaza fue un homenaje a la Argentina. "Sin cutura, no hay memoria", destacó Rui
El último trabajo de Appiolaza fue un homenaje a la Argentina. "Sin cutura, no hay memoria", destacó Rui@adrianappiolaza
Cada detalle de "Terra" se inspiró en su país natal
Cada detalle de "Terra" se inspiró en su país natal@adrianappiolaza
La entrega del diploma en el Salón Dorado de la Legislatura
La entrega del diploma en el Salón Dorado de la LegislaturaAlejandro Guyot - LA NACION
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. La travesía del biólogo que recorre el mundo hace 12 años con sus perras rescatadas
    1

    “Son el Yin y el Yang”: la historia del biólogo español que recorre el mundo hace 12 años con sus dos perras rescatadas

  2. Qué significa que aparezcan grillos en tu casa durante la noche
    2

    Qué significa que aparezcan grillos en tu casa durante la noche

  3. Chau esponja de cocina: la nueva tendencia para lavar los platos
    3

    Chau esponja de cocina: la nueva tendencia para lavar los platos

  4. El ranking de los alimentos con más residuos de pesticidas en 2026
    4

    Espinaca, frutillas y uvas: el ranking de los alimentos con más residuos de pesticidas en 2026