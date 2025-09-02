LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la distinción de Daniel Maman como Personalidad de la Cultura en la Legislatura porteña

El gestor cultural fue reconocido en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenis Aires

Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en la entrega del diploma de Destacado de la Cultura a Daniel Maman
Daniel Maman, Personalidad Destacada de la Cultura, y el artista Edgardo Giménez
Inés Etchebarne Mihanovich y Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes
La diputada porteña Patricia Glize, impulsora del proyecto
Javier Iturrioz y Ana Rusconi
Florencia Braga Menéndez se acercó a felicitar a Daniel Maman
Junto a Patricio Carballes
La diputada porteña Patricia Glize y Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Daniel Maman y Patricia Pacino
Maman junto a Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Glize
Las palabras de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
El galerista fue homenajeado por Patricia Glize y por Hernán Lombardi en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Durante el acto, el marchant recordó sus orígenes marroquíes y la llegada con su galería a la Avenida del Libertador
Junto a Eleonora Caride, Viviana Novelle y Cecilia Novelle
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Glize
Junto a Miguel Sulichin
Noberto Medrano, César Curi, Patricia Pacino, Daniel Maman y Silvia Curi
El galerista junto a Patricia Pacino, Aldo Sessa y la diputada porteña Patricia Glize
Junto a Leo Mateu, Sebastián Darcyl, Robi Martínez y Mariano Escobar González
El galerista y Patricia Rizzo
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Rita Maschwitz se acercó a felicitar a Daniel Maman
Melina y Jessica Solnicki
En compañia de Marcelo Figoli, Patricia Pacino y Gisela Asmundo
Raúl Farco, Felipe Durán, Claudio Stamato, Daniel Mman y Dante Tisi
Junto a Alejandro Corres
El marchant y gestor cultural reconocido por la Ciudad de Buenos Aires
La entrega del diploma en el Salón Dorado de la Legislatura porteña
Por Paula Ikeda
