Las efemérides de este 13 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, también conocido como el Día Mundial del DT de Fútbol.

Se trata de una fecha que resalta la función de los directores técnicos en este deporte, el más popular del mundo. El DT está encargado de velar por el funcionamiento del equipo desde lo táctico, pero también lo anímico, por lo cual debe conjugar el saber técnico con el humano a la hora de liderar un grupo de deportistas en constante exposición.

El Día Mundial del DT de Fútbol es en honor de Alex Ferguson (Photo by Martin Rickett/PA Images via Getty Images) Martin Rickett - PA Images - PA Images

Esta celebración surge como un homenaje a Sir Alex Ferguson, exfutbolista escocés que tras su retiro en 1978 hizo una carrera como DT que se convirtió en un ejemplo para el deporte. Su trayectoria, que empezó con éxitos en el St. Mirren y el Aberdeen F.C. del fútbol escocés, lo llevó en 1986 al Manchester United, un equipo que no ganaba la liga local desde 1967 y estaba casi en zona de descenso. Incluso con este punto de partida desalentador, impulsó un estilo de conducción que lo mantuvo en el banco por 26 años, un récord absoluto del balompié que se tradujo en 1500 partidos con Ferguson en el banco de suplentes.

En la Argentina, hay una fecha especial para los DT. Se trata del Día Nacional del Director Técnico, un homenaje a la fundación de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que empezó a funcionar ese día de 1963 en Buenos Aires.

Efemérides del 13 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1854 – Nace el poeta argentino conocido como “Almafuerte” (Pedro Bonifacio Palacios). Fue considerado uno de “Los cinco sabios” de la ciudad de La Plata junto a Alejandro Korn, Carlos Spegazzini, Juan Vucetich y Florentino Ameghino.

1917 – Aparición de la Virgen María a tres pastores en Fátima, Portugal.

1932 – Nace el presentador argentino conocido como “Riverito” (Luis Roberto González Rivero).

1935 – Nace el empresario italiano Luciano Benetton.

1939 - Nace el actor estadounidense Harvey Keitel.

1940 – Primer discurso de Churchill como primer ministro británico ante la Cámara de los Comunes: “No tengo nada más que ofrecerles que sangre, dolor y lágrimas”.

1948 – Nace Pepe Cibrián Campoy, actor y director teatral argentino, en La Habana, Cuba.

1950 – Nace Steveland Morris Hardaway, más conocido como Stevie Wonder. Algunos de sus grandes hits son “Isn’t she lovely?”, “I just called to say I love you” y “Superstition”.

I Just Called to Say I Love You', Stevie Wonder

1956 – Nace Sri Sri Ravi Shankar en la India, líder espiritual y creador de la Fundación “El arte de vivir” en 1981.

1960 – Se produce el lanzamiento de “Echo”, el primer satélite pasivo de comunicaciones de Estados Unidos.

1961 – Muere el actor estadounidense Gary Cooper.

1961 – Nace el basquetbolista Dennis Rodman, quien se desempeñó exitosamente en la NBA.

1981 – El papa Juan Pablo II es herido con una pistola por Mehmet Ali Agca en la Plaza San Pedro.

1986 – Nace la actriz y guionista estadounidense Lena Dunham, creadora y protagonista de la serie Girls.

1986 – Nace el actor británico Robert Pattinson.

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