Hermann Hesse, escritor y premio Nobel, sobre la paciencia: “Ser inteligente es bueno, ser paciente es mejor”

Hermann Hesse murió en Montagnola, Suiza, el 9 de agosto de 1962; sin embargo, su obra permanece intacta en la memoria de millones de personas de todo el mundo, muchos de los cuales siguen nutriéndose de gran parte del trabajo del influyente escritor germano-suizo, el cual se destaca por explorar la búsqueda interior, la espiritualidad y la dualidad humana. “Ser inteligente es bueno, ser paciente es mejor”, es la frase que plasmó en su novela Siddhartha y que hoy muchos utilizan como mantra.

Hermann Hesse (a la izquierda), premio Nobel de Literatura del año 1946, nació el 2 de julio de 1877 en la ciudad alemana de Calw

Pero, ¿cuál es el significado detrás de esta expresión del ganador del Premio Nobel de Literatura? El contexto de la frase surge cuando en la obra el protagonista, Siddhartha, llega a la ciudad en busca de trabajo y se entrevista con un rico comerciante llamado Kamaswami.

En el diálogo, el comerciante le pregunta qué sabe hacer para generar dinero. Sin embargo, como Siddhartha vivió varios años como un asceta espiritual (samana), no posee bienes materiales ni experiencia comercial. No obstante, cuenta con tres virtudes: sabe pensar, esperar (ser paciente) y ayunar.

En la novela, Hermann Hesse utiliza la conversación para demostrar que la inteligencia teórica o el intelecto mundano no son suficientes para alcanzar el éxito verdadero o la paz mental. Para el autor, la paciencia es una forma de resistencia ecuánime (kshanti en sánscrito). Alguien inteligente puede idear una gran estrategia, pero solo alguien paciente puede tolerar la frustración, dominar la urgencia y esperar el momento oportuno sin corromper sus principios.

¿Qué es Kshanti?

Kshanti es la perfección budista de la paciencia, la tolerancia y la aceptación activa de las dificultades. Es una de las seis (o diez) Pāramitās (perfecciones) que se cultivan en las escuelas budistas Mahāyāna y Theravāda para alcanzar la iluminación, enfocándose en mantener la calma y la compasión ante la adversidad.

Aspectos clave de Kshanti:

No es sumisión pasiva : se trata de una elección consciente y activa para responder con serenidad y compasión en lugar de ira, sin caer en la resignación impotente.

: se trata de una elección consciente y activa para responder con serenidad y compasión en lugar de ira, sin caer en la resignación impotente. Paciencia ante tres situaciones : implica resistir y aceptar el sufrimiento, tolerar comportamientos difíciles de otros y mantener la calma ante situaciones adversas.

: implica resistir y aceptar el sufrimiento, tolerar comportamientos difíciles de otros y mantener la calma ante situaciones adversas. Firmeza mental : es la capacidad de no alterar la mente ante críticas, dolor o dificultades al transformar obstáculos en oportunidades de crecimiento espiritual.

: es la capacidad de no alterar la mente ante críticas, dolor o dificultades al transformar obstáculos en oportunidades de crecimiento espiritual. Relación con la compasión: Kshanti ayuda a transformar el enojo en compasión al liberar a la mente del sufrimiento innecesario.

Quién era Hernann Hesse

Hermann Hesse nació en Calw en 1877 y cautivó a la crítica desde su juventud, primero con el poemario Canciones románticas y luego con su novela Peter Camenzind, donde ya se percibía esa melancolía que marcaría su estilo. Su vasta obra, que explora la dualidad y la espiritualidad, alcanzó cimas literarias con títulos como Siddhartha, El lobo estepario y Narciso y Goldmundo —relato medieval que fascinó al cineasta Luchino Visconti—, y culminó su carrera con la monumental El juego de abalorios.

Hesse escribió, entre otros clásicos, Demian y El lobo estepario Alamy Stock Photo

Tras nacionalizarse suizo para escapar del nazismo, Hesse fue proscrito en Alemania bajo la acusación de “corromper a la juventud”, un destino que evocaba la condena de Sócrates. Instalado definitivamente en Montagnola, donde murió en 1962, el autor dejó un legado intelectual que trascendió fronteras, consolidándose como un guía para quienes buscan el autoconocimiento a través de la literatura.