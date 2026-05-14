Las efemérides del 14 de mayo reúnen diferentes aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 28 años de la muerte del cantante Frank Sinatra.

Este popular intérprete nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su tono cercano al bajo barítono hizo trascender algunas de las composiciones, hoy clásicas, de músicos como Cole Porter, Jacques Revaux y George Gershwin, entre otros. Poseía oído absoluto y su talento intuitivo para la música definió la intensidad de muchas de sus grabaciones. Por este motivo es que se ganó el apodo “La Voz”.

Principalmente, se destacó en el jazz y acercó a este género a la sensibilidad del pop con la instrumentación clásica de las big bands, aunque siempre dispuesto a moverse entre estilos e instrumentaciones. Por eso también dio lugar y difusión en su país a géneros extranjeros como la bossa nova con regrabaciones de canciones como “The girl from Ipanema”, en las cuales contó con la asistencia de Antônio Carlos Jobim.

Además de su extensa y mítica carrera musical, también ganó un premio Oscar a mejor actor secundario por su papel en De aquí a la eternidad. Por su destacada contribución a la cultura estadounidense, que trascendió fronteras, el Congreso de su país le concedió la medalla de oro en abril de 1997.

Aquejado por problemas cardíacos, Frank Sinatra murió un día como hoy, pero de 1998 en su residencia de West Hollywood, en California.

Efemérides del 14 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1796 – Se realiza la primera prueba de la vacuna de Jenner contra la viruela.

1897 – Se lleva a cabo la primera emisión de radio de la historia, por parte del físico e inventor italiano Marconi.

1905 – Nace el artista rosarino Antonio Berni.

Manifestación (1934), de Antonio Berni, nacido el 14 de mayo de 1905 en Rosario, Santa Fe Gentileza Malba

1944 – Nace el cineasta estadounidense George Lucas, creador de la saga Star Wars.

1948 – David Ben Gurion proclama la independencia del Estado de Israel.

1955 - Se firma en la capital de Polonia el Pacto de Varsovia de defensa mutua entre países del este europeo liderados por la Unión Soviética.

1969 – Nace Cate Blanchett, actriz británica de origen australiano. Protagonizó Blue Jasmine, Carol y El curioso caso de Benjamin Button, entre otras películas.

1971 – Nace la actriz y cineasta estadounidense Sofía Coppola.