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En fotos. Todos los invitados a la distinción de Luis Ovsejevich, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

Con una ceremonia en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, el presidente de Fundación Konex fue homenajeado por su contribución a la cultura

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Silvina Chediek, Teté Coustarot y Dora Sánchez
Silvina Chediek, Teté Coustarot y Dora SánchezAlejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Luis Ovsejevich, declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña por su contribución a la cultura
El Dr. Luis Ovsejevich, declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña por su contribución a la cultura Alejandro Guyot - LA NACION
Teté Coustarot, en la lluviosa tarde del miércoles
Teté Coustarot, en la lluviosa tarde del miércolesAlejandro Guyot - LA NACION
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónAlejandro Guyot - LA NACION
Silvina Chediek también se acercó a la Legislatura para acompañar a Luis Ovsejevich
Silvina Chediek también se acercó a la Legislatura para acompañar a Luis OvsejevichAlejandro Guyot - LA NACION
La jueza Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
La jueza Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Dora Sánchez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Dora Sánchez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
El exlegislador porteño y actual CEO del Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, presentó el proyecto que distinguió a Luis Ovsejevich como Ciudadano Ilustre
El exlegislador porteño y actual CEO del Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, presentó el proyecto que distinguió a Luis Ovsejevich como Ciudadano IlustreAlejandro Guyot - LA NACION
Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Flor
Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación FlorAlejandro Guyot - LA NACION
Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aire
Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos AireAlejandro Guyot - LA NACION
Martín Cabrales acompañó a su padrino en el Rotary Club de Buenos Aires y asistió junto a Dora Sánchez
Martín Cabrales acompañó a su padrino en el Rotary Club de Buenos Aires y asistió junto a Dora SánchezAlejandro Guyot - LA NACION
El exembajador argentino en China, Diego Guelar
El exembajador argentino en China, Diego GuelarAlejandro Guyot - LA NACION
Victoria Lamdany y Andy Ovsejevich, director ejecutivo de Fundación Konex
Victoria Lamdany y Andy Ovsejevich, director ejecutivo de Fundación Konex Alejandro Guyot - LA NACION
Silvana Ovsejevich, una de las hijas del presidente de Fundación Konex
Silvana Ovsejevich, una de las hijas del presidente de Fundación KonexAlejandro Guyot - LA NACION
El exfutbolista y actual periodista Enrique "Quique" Wolff
El exfutbolista y actual periodista Enrique "Quique" WolffAlejandro Guyot - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONAlejandro Guyot - LA NACION
El productor Carlos Rottemberg
El productor Carlos Rottemberg Alejandro Guyot - LA NACION
Steven Wainer y Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos Aires
Steven Wainer y Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
El director Gerardo Hochman
El director Gerardo Hochman Alejandro Guyot - LA NACION
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la ConstrucciónAlejandro Guyot - LA NACION
Uno de los que le dedicó su mensaje fue el economista Bernardo Kosacoff, profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), exdirector de la oficina de la CEPAL en Argentina e integrante del Consejo Asesor del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
Uno de los que le dedicó su mensaje fue el economista Bernardo Kosacoff, profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), exdirector de la oficina de la CEPAL en Argentina e integrante del Consejo Asesor del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)Alejandro Guyot - LA NACION
El escribano Martín Arana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
El escribano Martín Arana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Una de las oradoras, Mirta Roses, Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología
Una de las oradoras, Mirta Roses, Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y TecnologíaAlejandro Guyot - LA NACION
El productor Alejandro Veroutis
El productor Alejandro VeroutisAlejandro Guyot - LA NACION
El saludo de Teté Coustarot
El saludo de Teté CoustarotAlejandro Guyot - LA NACION
Luis Ovsejevich con su hija Mariana Ovsejevich
Luis Ovsejevich con su hija Mariana OvsejevichAlejandro Guyot - LA NACION
El abrazo entre padre e hija
El abrazo entre padre e hijaAlejandro Guyot - LA NACION
Familares, amigos y personalidades del mundo de la cultura se acercaron a celebrar al presidente de la Fundación Konex
Familares, amigos y personalidades del mundo de la cultura se acercaron a celebrar al presidente de la Fundación KonexAlejandro Guyot - LA NACION
El Salón Dorado a sala llena
El Salón Dorado a sala llena Alejandro Guyot - LA NACION
"Me siento muy orgulloso de ser un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires"
"Me siento muy orgulloso de ser un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires"Alejandro Guyot - LA NACION
Ante un auditorio colmado por personalidades del ámbito cultural, institucional y social, expresaron sus palabras de reconocimiento en calidad de oradores las Dras. Aída Kemelmajer de Carlucci (Premio Konex de Brillante 2016 en Humanidades), Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología), y Carlos Rottemberg (Premio Konex de Platino 2001 en Espectáculos)
Ante un auditorio colmado por personalidades del ámbito cultural, institucional y social, expresaron sus palabras de reconocimiento en calidad de oradores las Dras. Aída Kemelmajer de Carlucci (Premio Konex de Brillante 2016 en Humanidades), Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología), y Carlos Rottemberg (Premio Konex de Platino 2001 en Espectáculos) Alejandro Guyot - LA NACION
Sociales en la entrega del diploma a Luis Ovsejevich, quien fue declarado Ciudadano Ilustre.
Sociales en la entrega del diploma a Luis Ovsejevich, quien fue declarado Ciudadano Ilustre.Alejandro Guyot - LA NACION
El diplomático Max Gregorio Cernadas
El diplomático Max Gregorio CernadasAlejandro Guyot - LA NACION
La familia se acercó a celebrar. Mariana Ovsejevich, junto a su esposo Andrés Goldstein y sus hijos Rafael y Franca
La familia se acercó a celebrar. Mariana Ovsejevich, junto a su esposo Andrés Goldstein y sus hijos Rafael y FrancaAlejandro Guyot - LA NACION
La llegada de Carlos Rottemberg, uno de los oradores de la tarde
La llegada de Carlos Rottemberg, uno de los oradores de la tardeAlejandro Guyot - LA NACION
Los invitados dejaron su mensaje de felicitación
Los invitados dejaron su mensaje de felicitaciónAlejandro Guyot - LA NACION
Julio Suaya, director ejecutivo de Fundación Clorindo Testa
Julio Suaya, director ejecutivo de Fundación Clorindo Testa Alejandro Guyot - LA NACION
El constitucionalista Daniel Sabsay
El constitucionalista Daniel Sabsay Alejandro Guyot - LA NACION
La distinción a Luis Ovsejevich
La distinción a Luis OvsejevichAlejandro Guyot - LA NACION
Federico Carenzo, del Rotary Club Buenos Aires
Federico Carenzo, del Rotary Club Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Las palabras de Carlos Rottemberg
Las palabras de Carlos RottembergAlejandro Guyot - LA NACION
La familia del presidente de Fundación Konex siguió atenta la ceremonia
La familia del presidente de Fundación Konex siguió atenta la ceremoniaAlejandro Guyot - LA NACION
El Salón Dorado colmado
El Salón Dorado colmado Alejandro Guyot - LA NACION
Yamil Santoro le hace entrega del diploma. El exlegislador destacó de Ovsejevich “haber creado, a través de la Fundación Konex, un mecanismo de reconocimiento que durante décadas puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia de argentinos que se destacaron en ámbitos muy diversos"
Yamil Santoro le hace entrega del diploma. El exlegislador destacó de Ovsejevich “haber creado, a través de la Fundación Konex, un mecanismo de reconocimiento que durante décadas puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia de argentinos que se destacaron en ámbitos muy diversos"Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Luis Ovsejevich fue distinguido por “su visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia, que lo convierten en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras”
El Dr. Luis Ovsejevich fue distinguido por “su visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia, que lo convierten en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras”Alejandro Guyot - LA NACION
En su discurso, Ovsejevich manifestó “Buenos Aires fue para mí una tierra de posibilidades. Y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen”. También afirmó “Buenos Aires es una ciudad extraordinariamente rica en talento y tiene, además, la capacidad de proyectarlo hacia todo el país y hacia el mundo”
En su discurso, Ovsejevich manifestó “Buenos Aires fue para mí una tierra de posibilidades. Y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen”. También afirmó “Buenos Aires es una ciudad extraordinariamente rica en talento y tiene, además, la capacidad de proyectarlo hacia todo el país y hacia el mundo”Alejandro Guyot - LA NACION
Durante la ceremonia se proyectaron dos videos: el primero, sobre la trayectoria del homenajeado y, el segundo, con felicitaciones enviadas por destacadas figuras como Javier Zanetti, Sandra Mihanovich o Gabriel Rabinovich
Durante la ceremonia se proyectaron dos videos: el primero, sobre la trayectoria del homenajeado y, el segundo, con felicitaciones enviadas por destacadas figuras como Javier Zanetti, Sandra Mihanovich o Gabriel RabinovichAlejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Carlos Fernando Cichero, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires
El Dr. Carlos Fernando Cichero, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos AiresAlejandro Guyot - LA NACION
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI Alejandro Guyot - LA NACION
El presidente de la Fundación Konex junto a sus hijos Mariana y Andy Ovsejevich. Durante su discurso subrayó que “una sociedad progresa cuando logra combinar la libertad y el desarrollo individual con una preocupación permanente por el bien común”
El presidente de la Fundación Konex junto a sus hijos Mariana y Andy Ovsejevich. Durante su discurso subrayó que “una sociedad progresa cuando logra combinar la libertad y el desarrollo individual con una preocupación permanente por el bien común” Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Luis Ovsejevich recibió los mensajes de distintas personalidades, desde Paloma Herrera y Fernando Bravo a Mercedes Morán, desde España
El Dr. Luis Ovsejevich recibió los mensajes de distintas personalidades, desde Paloma Herrera y Fernando Bravo a Mercedes Morán, desde España Alejandro Guyot - LA NACION
Silvina Chediek junto a su hermano, el juez Carlos Mariano R. Chediek
Silvina Chediek junto a su hermano, el juez Carlos Mariano R. ChediekAlejandro Guyot - LA NACION
Oradora en la tarde en la Legislatura, Aída Kemelmajer de Carlucci
Oradora en la tarde en la Legislatura, Aída Kemelmajer de Carlucci Alejandro Guyot - LA NACION
Patricio Degiorgis, director de cátedra Unión Europea de la UCES
Patricio Degiorgis, director de cátedra Unión Europea de la UCESAlejandro Guyot - LA NACION
La diseñadora de interiores Roxana Punta Álvarez
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