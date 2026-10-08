En fotos. Todos los invitados a la distinción de Luis Ovsejevich, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los que le dedicó su mensaje fue el economista Bernardo Kosacoff, profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), exdirector de la oficina de la CEPAL en Argentina e integrante del Consejo Asesor del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

Alejandro Guyot - LA NACION