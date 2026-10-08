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En fotos. Todos los invitados a la distinción de Luis Ovsejevich, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires
Con una ceremonia en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, el presidente de Fundación Konex fue homenajeado por su contribución a la cultura
8 de octubre de 2026
10:34
1
minuto de lectura
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Agregar LA NACION en
Silvina Chediek, Teté Coustarot y Dora Sánchez
Alejandro Guyot - LA NACION
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El Dr. Luis Ovsejevich, declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña por su contribución a la cultura
Alejandro Guyot - LA NACION
Teté Coustarot, en la lluviosa tarde del miércoles
Alejandro Guyot - LA NACION
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Alejandro Guyot - LA NACION
Silvina Chediek también se acercó a la Legislatura para acompañar a Luis Ovsejevich
Alejandro Guyot - LA NACION
La jueza Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
Dora Sánchez en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
El exlegislador porteño y actual CEO del Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, presentó el proyecto que distinguió a Luis Ovsejevich como Ciudadano Ilustre
Alejandro Guyot - LA NACION
Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Flor
Alejandro Guyot - LA NACION
Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aire
Alejandro Guyot - LA NACION
Martín Cabrales acompañó a su padrino en el Rotary Club de Buenos Aires y asistió junto a Dora Sánchez
Alejandro Guyot - LA NACION
El exembajador argentino en China, Diego Guelar
Alejandro Guyot - LA NACION
Victoria Lamdany y Andy Ovsejevich, director ejecutivo de Fundación Konex
Alejandro Guyot - LA NACION
Silvana Ovsejevich, una de las hijas del presidente de Fundación Konex
Alejandro Guyot - LA NACION
El exfutbolista y actual periodista Enrique "Quique" Wolff
Alejandro Guyot - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Alejandro Guyot - LA NACION
El productor Carlos Rottemberg
Alejandro Guyot - LA NACION
Steven Wainer y Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
El director Gerardo Hochman
Alejandro Guyot - LA NACION
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Alejandro Guyot - LA NACION
Uno de los que le dedicó su mensaje fue el economista Bernardo Kosacoff, profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), exdirector de la oficina de la CEPAL en Argentina e integrante del Consejo Asesor del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
Alejandro Guyot - LA NACION
El escribano Martín Arana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
Una de las oradoras, Mirta Roses, Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología
Alejandro Guyot - LA NACION
El productor Alejandro Veroutis
Alejandro Guyot - LA NACION
El saludo de Teté Coustarot
Alejandro Guyot - LA NACION
Luis Ovsejevich con su hija Mariana Ovsejevich
Alejandro Guyot - LA NACION
El abrazo entre padre e hija
Alejandro Guyot - LA NACION
Familares, amigos y personalidades del mundo de la cultura se acercaron a celebrar al presidente de la Fundación Konex
Alejandro Guyot - LA NACION
El Salón Dorado a sala llena
Alejandro Guyot - LA NACION
"Me siento muy orgulloso de ser un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires"
Alejandro Guyot - LA NACION
Ante un auditorio colmado por personalidades del ámbito cultural, institucional y social, expresaron sus palabras de reconocimiento en calidad de oradores las Dras. Aída Kemelmajer de Carlucci (Premio Konex de Brillante 2016 en Humanidades), Mirta Roses (Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología), y Carlos Rottemberg (Premio Konex de Platino 2001 en Espectáculos)
Alejandro Guyot - LA NACION
Sociales en la entrega del diploma a Luis Ovsejevich, quien fue declarado Ciudadano Ilustre.
Alejandro Guyot - LA NACION
El diplomático Max Gregorio Cernadas
Alejandro Guyot - LA NACION
La familia se acercó a celebrar. Mariana Ovsejevich, junto a su esposo Andrés Goldstein y sus hijos Rafael y Franca
Alejandro Guyot - LA NACION
La llegada de Carlos Rottemberg, uno de los oradores de la tarde
Alejandro Guyot - LA NACION
Los invitados dejaron su mensaje de felicitación
Alejandro Guyot - LA NACION
Julio Suaya, director ejecutivo de Fundación Clorindo Testa
Alejandro Guyot - LA NACION
El constitucionalista Daniel Sabsay
Alejandro Guyot - LA NACION
La distinción a Luis Ovsejevich
Alejandro Guyot - LA NACION
Federico Carenzo, del Rotary Club Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
Las palabras de Carlos Rottemberg
Alejandro Guyot - LA NACION
La familia del presidente de Fundación Konex siguió atenta la ceremonia
Alejandro Guyot - LA NACION
El Salón Dorado colmado
Alejandro Guyot - LA NACION
Yamil Santoro le hace entrega del diploma. El exlegislador destacó de Ovsejevich “haber creado, a través de la Fundación Konex, un mecanismo de reconocimiento que durante décadas puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia de argentinos que se destacaron en ámbitos muy diversos"
Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Luis Ovsejevich fue distinguido por “su visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia, que lo convierten en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras”
Alejandro Guyot - LA NACION
En su discurso, Ovsejevich manifestó “Buenos Aires fue para mí una tierra de posibilidades. Y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen”. También afirmó “Buenos Aires es una ciudad extraordinariamente rica en talento y tiene, además, la capacidad de proyectarlo hacia todo el país y hacia el mundo”
Alejandro Guyot - LA NACION
Durante la ceremonia se proyectaron dos videos: el primero, sobre la trayectoria del homenajeado y, el segundo, con felicitaciones enviadas por destacadas figuras como Javier Zanetti, Sandra Mihanovich o Gabriel Rabinovich
Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Carlos Fernando Cichero, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires
Alejandro Guyot - LA NACION
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Alejandro Guyot - LA NACION
El presidente de la Fundación Konex junto a sus hijos Mariana y Andy Ovsejevich. Durante su discurso subrayó que “una sociedad progresa cuando logra combinar la libertad y el desarrollo individual con una preocupación permanente por el bien común”
Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Luis Ovsejevich recibió los mensajes de distintas personalidades, desde Paloma Herrera y Fernando Bravo a Mercedes Morán, desde España
Alejandro Guyot - LA NACION
Silvina Chediek junto a su hermano, el juez Carlos Mariano R. Chediek
Alejandro Guyot - LA NACION
Oradora en la tarde en la Legislatura, Aída Kemelmajer de Carlucci
Alejandro Guyot - LA NACION
Patricio Degiorgis, director de cátedra Unión Europea de la UCES
Alejandro Guyot - LA NACION
La diseñadora de interiores Roxana Punta Álvarez
Alejandro Guyot - LA NACION
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