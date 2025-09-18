LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la entrega de los Premios María Guerrero en el Teatro Cervantes

La Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó la ceremonia de premiación en la “Sala María Guerrero”

Para LA NACIONPaula Ikeda
Delfina Blaquier, Sofía Gala y Nana GallardoFabián Malavolta
Carolina Petroni, presidenta de la Asociación Amigos del Teatro Nacional CervantesFabian Malavolta
Delfina FrersFabian Malavolta
Julieta Zylberberg Fabian Malavolta
María Victoria Hueyo de Anchorena, presidenta honoraria de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes (ATNC)Fabian Malavolta
La artista Naná GallardoFabian Malavolta
Entre los invitados, Ramón Santamarina, autor del libro “Nueva York, 1852: habla el general Alvear”, y Verónica Zoani de Nutting Fabian Malavolta
Sofia Gala Castiglione Fabian Malavolta
Gerard Confalonieri, Marita Ballesteros y Wanda Brenner, hija de la actriz María SocasFabian Malavolta
Marina BlaquierFabian Malavolta
Ignacio Miguens, de la Asociación Amigos del Teatro San MartínFabian Malavolta
Verónica Zoani de NuttingFabian Malavolta
La presidenta de ALPI, Teresa González FernándezFabian Malavolta
Ramón Santamarina y María Magdalena DemaríaFabian Malavolta
Marita BallesterosFabian Malavolta
María Marta Rivero Haedo de BlaquierFabian Malavolta
Gloria Laurence de ZuberbühlerFabian Malavolta
La cantante y actriz Ángela LeivaFabian Malavolta
Juana SantillánFabian Malavolta
El actor Valentín Born Fabian Malavolta
Andrea BonelliFabian Malavolta
María Marta Rivero Haedo de BlaquierFabian Malavolta
Sofía Gala en el Teatro CervantesFabian Malavolta
El actor Ignacio SuredaFabian Malavolta
La modelo Delfina Frers y Jorge Sánchez Córdoba, expresidente del Banco FinansurFabian Malavolta
Mario MassaccesiFabian Malavolta
Juana Santillán e Isabel ÁlzagaFabian Malavolta
Alejandro VeroutisFabian Malavolta
Nico Posse y Gisela GaffoglioFabian Malavolta
Esteban Meloni, Andrea Bonelli, Delfina Frers y Dany MañasFabian Malavolta
Vicente Centurión y Teresa González FernándezFabian Malavolta
Carolina Petroni y Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires Fabian Malavolta
En el Teatro Cervantes, Jorge y Graciela Meloni, Luciano Correa, Martín Henderson, Fabiana Rey y Esteban MeloniFabian Malavolta
Algunos de los nominados a los premios María Guerrero Fabian Malavolta
Gloria Laurence, Magdalena Demaría, María Victoria Hueyo y María Marta Rivero HaedoFabian Malavolta
La entrega de los Premios María Guerrero en el Teatro Nacional CervantesFabian Malavolta
Moria Casán siguió la entrega de los premios desde el palcoFabian Malavolta
Los premios María Guerrero a distintas categorías teatralesFabian Malavolta
La actriz Victoria OnettoFabian Malavolta
Los shows en la Sala María GuerreroFabian Malavolta
Nominados e invitados especiales fueron parte de la ceremonia Fabian Malavolta
Gerard Confalonieri, Andrea Bonelli y el actor Fabio AsteFabian Malavolta
El director Esteban Meloni, los actores Fabiana Rey y Martín HendersonFabian Malavolta
Marina Blaquier, Gloria Confalonieri de Smith Estrada y Verónica Zoani de NuttingFabian Malavolta
Marita Ballesteros y Teresa CalandraFabian Malavolta
El reconocimiento a Sofía Gala CastiglioneFabian Malavolta
Creadores escénicos de todos los circuitos teatrales fueron premiados en 19 categoríasFabian Malavolta
El productor teatral Carlos IanniFabian Malavolta
Héctor Cavallero y Julio Suaya, junto a Raúl López Rossi y Gustavo González, creadores de "Cuando Frank conoció a Carlitos"Fabian Malavolta
Delfina Blaquier siguió atenta la premiaciónFabian Malavolta
