En fotos. Todos los invitados a la Gala Solidaria de Fundación SOIJAr

A pura música, la fundación realizó su encuentro anual en el Teatro Coliseo

Para LA NACIONPaula Ikeda
La gala musical de Fundación Soijar
La Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr, bajo el mando de Gaspar Scabuzzo y acompañada de grandes invitados, fue la gran protagonista de la Gala Solidaria Anual
Valeria Atela, presidenta de Fundación SOIJAr y directora de la Orquesta-Escuela Chascomús, junto a Liliana Parodi, embajadora de la fundación, reciben a la directora de la Orquesta-Escuela Chascomús, María Marta Tálice de Diversidad de Banco Provincia
Jorge La Roza, del Rotary Club de Buenos Aires, la presidenta de ALPI, Graciela González Fernández, junto a Antonio Rodríguez Villar, presidente emérito de la Academia Nacional de Folklore, y la Sra. de Rozas
Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex
Daniela Mora Simoes, directora de Personas Grupo Omint, junto a Liliana Parodi, y a Myriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Telefónica
Valeria Atela junto al maestro Carlos Vieu, director de la Orquesta Estable del Teatro Colón
La exsecretaria del presidente Raúl Alfonsín, Margarita Ronco, y José Ignacio López, de la Acadamia Argentina de Periodismo, presentes en la noche solidaria de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina)
junto a Mirta Maglietta, gerente de Responsabilidad Social de EY
Los maestros Guillermo Scarabino, Andrés Spiller y Marcela Maggin
Liliana Parodi y Valeria Atela reciben a Marta Buchanan, CEO de Grupo América y a Marcela Patané, directora de Radio La Red
La Gaa Solidaria de la Fundación SOIJAr. Durante la noche, los invitados disfrutaron de "La flauta mágica", cantada por la soprano Camila Piccolo, y de "Una noche en el Monte Pelado", de Modest Músorgski
Mercedes Médez Rivas, directora ejecutiva de Cimientos
Integrada por un centenar de jóvenes músicos de todo el país, la Orquesta Filarmónica SOIJAr brilló junto a invitados de lujo recreando piezas inolvidables de bandas sonoras de películas y musicales
Los maestros Andrés Spiller y Marcela Maggin en la noche de Fundación SOIJAr
Además de música de películas, los artistas interpretaron obras de Mozart y de Músorgski
Liliana Parodi junto a los artistas Lula Rosenthal, Camila Piccolo, Laura Conforte y Sebastián Holz
Durante la noche hubo una invitada especial: Liz Rivas, de la Orquesta Sinfónica Infantil
Inbal Comedi, Sebastián Holz, Julián Pucheta, Laura Conforte, Lula Rosenthal, Camila Piccolo y el director invitado, Gaspar Scabuzzo
Gaby López Parodi, Liliana Parodi, Nélida Ponce, Claudia Parodi y Ulises Novoa
El maestro Guillermo Scarabino, director de orquestas, y su esposa
La velada solidaria en el Teatro Coliseo
Liliana Parodi junto a su marido, Ulises Novoa
Valeria Atela junto a su madre, Olga Illodo de Atela, y sus hijos, Augusto y Lautaro Fernandino
Los chicos de la Orquesta-Escuela Chascomús
La recaudación de la Gala Solidaria ayudará a la fundación a llevar adelante sus programas de formación musical y ciudadana al mismo tiempo que permite visibilizar sus actividades
