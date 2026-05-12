Cómo calefaccionar la casa sin estufas

Con el inicio del invierno y la suba de los precios en las tarifas de gas y electricidad, las personas buscan alternativas para mantener el hogar a una temperatura agradable sin depender exclusivamente de estufas o aires acondicionados.

Estas opciones permiten ahorrar energía y optimizar el confort en un contexto económico complejo. Sin embargo, los expertos advierten que la ventilación resulta fundamental para prevenir enfermedades respiratorias y evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los mejores burletes para ventanas: aísla tu hogar y ahorra energía

El primer paso consiste en evitar las corrientes de aire. Es vital revisar el aislamiento de puertas y ventanas para impedir el ingreso de ráfagas frías. Muchas veces, los hogares pierden temperatura por rendijas en cerraduras, buzones o marcos mal sellados. Cubrir estos espacios con telas o tapas resulta una solución económica y directa para conservar el calor dentro de los ambientes.

En segundo lugar, el uso de cortinas gruesas en los ventanales funciona como una barrera efectiva contra el frío. La instalación de materiales como la tela polar reduce significativamente el flujo de aire helado que atraviesa el vidrio. Esta técnica aplica también para las puertas de acceso exterior. En cuanto a los suelos, las alfombras de gran grosor cumplen un rol similar, ya que aíslan las superficies frías y evitan la fuga de calor hacia los cimientos.

Cómo mantener los ambientes del hogar caliente sin necesidad de gastar en luz y gas

Por otra parte, aprovechar la luz solar constituye la forma más sustentable y económica de calefaccionar. Durante el día, abrir persianas y cortinas permite que el sol actúe como una fuente natural de calor.

Al atardecer, cerrar estos elementos ayuda a retener la temperatura acumulada durante las horas previas. Finalmente, el uso de mantas y prendas de abrigo dentro de la vivienda representa la opción más sencilla para reducir la necesidad de encender sistemas de calefacción.

La entrada del sol también sirve para mantener los ambientes calurosos Javier Picerno

Este hábito permite que los usuarios eviten el consumo elevado de energía sin resignar el bienestar en los ambientes interiores. Implementar estos ajustes básicos asegura un invierno más sostenible y eficiente para todas las familias que buscan alternativas ante el escenario tarifario actual. La clave reside en la prevención y en la optimización de los recursos naturales disponibles en cada casa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA