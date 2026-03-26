En fotos. Todos los invitados a la gran celebración griega en Barrio Parque

El brindis por el Día Nacional de Grecia. La presencia del embajador de Brasil, Glinternick Bitelli, mereció una mención especial en la noche griega. Entre sonrisas cómplices, el embajador griego remarcó la importancia de la asistencia de sus invitados. "En especial cuando el año pasado, en esta misma fecha muchos asistieron con camisetas y banderas bajo sus trajes ya que luego iban camino al Monumental donde jugaban las selecciones de Argentina y de Brasil. Agradezco a la Conmebol este año por no sobreponer sus partidos con nuestro Día Nacional, o bien que no lo hiciera por temor a que la concurrencia de nuestra celebración los opacara", remarcó generando numerosas risas

Fabian Malavolta