En fotos. Todos los invitados a la gran celebración griega en Barrio Parque

En su residencia, el embajador griego celebró el 205° Día Nacional y los 205 años de relaciones bilaterales entre Grecia y la Argentina
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