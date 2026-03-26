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En fotos. Todos los invitados a la gran celebración griega en Barrio Parque

En su residencia, el embajador griego celebró el 205° Día Nacional y los 205 años de relaciones bilaterales entre Grecia y la Argentina

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en el Día Nacional de Grecia en la residencia del embajador Teresa Bulgheroni - Josefina Pasman - Lucrecia Bulgheroni
Sociales en el Día Nacional de Grecia en la residencia del embajador Teresa Bulgheroni - Josefina Pasman - Lucrecia BulgheroniFabián Malavolta
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis y su esposa, Josefina Pasman de Paizis Paradellis
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis y su esposa, Josefina Pasman de Paizis ParadellisFabian Malavolta
Josefina “Jo” Paizis Paradellis, hija del embajador de Grecia en Argentina
Josefina “Jo” Paizis Paradellis, hija del embajador de Grecia en ArgentinaFabian Malavolta
El canciller Pablo Quirno, y su esposa, Josefina Quirno
El canciller Pablo Quirno, y su esposa, Josefina QuirnoFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni
Teresa BulgheroniFabian Malavolta
Lucrecia Bulgheroni, en la residencia del embajador de Grecia
Lucrecia Bulgheroni, en la residencia del embajador de GreciaFabian Malavolta
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, fue uno de los primeros en llegar
El embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, fue uno de los primeros en llegarFabian Malavolta
Eyal Sela, embajador de Israel
Eyal Sela, embajador de Israel Fabian Malavolta
La recepción en la residencia del embajador
La recepción en la residencia del embajador Fabian Malavolta
Fares Yassir, embajador de Marruecos
Fares Yassir, embajador de Marruecos Fabian Malavolta
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa Hoshino Madoka
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, y su esposa Hoshino MadokaFabian Malavolta
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, junto a Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
El embajador de Grecia recibe al canciller argentino, Pablo Quirno
El embajador de Grecia recibe al canciller argentino, Pablo QuirnoFabian Malavolta
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, su esposa, Josefina Pasman de Paizis Paradellis, y el cónsul, Michalis Chaintoutis, reciben al canciller Pablo Quirno y a su esposa, Josefina Quirno
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, su esposa, Josefina Pasman de Paizis Paradellis, y el cónsul, Michalis Chaintoutis, reciben al canciller Pablo Quirno y a su esposa, Josefina QuirnoFabian Malavolta
El embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, y su esposa, Roza Trajcevska-Verheijden
El embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden, y su esposa, Roza Trajcevska-VerheijdenFabian Malavolta
El embajador de Austria, Gerhard Mayer, junto a su par, el embajador de Suecia, Torsten Ericsson
El embajador de Austria, Gerhard Mayer, junto a su par, el embajador de Suecia, Torsten EricssonFabian Malavolta
El brindis por el Día Nacional de Grecia. La presencia del embajador de Brasil, Glinternick Bitelli, mereció una mención especial en la noche griega. Entre sonrisas cómplices, el embajador griego remarcó la importancia de la asistencia de sus invitados. "En especial cuando el año pasado, en esta misma fecha muchos asistieron con camisetas y banderas bajo sus trajes ya que luego iban camino al Monumental donde jugaban las selecciones de Argentina y de Brasil. Agradezco a la Conmebol este año por no sobreponer sus partidos con nuestro Día Nacional, o bien que no lo hiciera por temor a que la concurrencia de nuestra celebración los opacara", remarcó generando numerosas risas
El brindis por el Día Nacional de Grecia. La presencia del embajador de Brasil, Glinternick Bitelli, mereció una mención especial en la noche griega. Entre sonrisas cómplices, el embajador griego remarcó la importancia de la asistencia de sus invitados. "En especial cuando el año pasado, en esta misma fecha muchos asistieron con camisetas y banderas bajo sus trajes ya que luego iban camino al Monumental donde jugaban las selecciones de Argentina y de Brasil. Agradezco a la Conmebol este año por no sobreponer sus partidos con nuestro Día Nacional, o bien que no lo hiciera por temor a que la concurrencia de nuestra celebración los opacara", remarcó generando numerosas risas Fabian Malavolta
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo Miranda
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo MirandaFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni y su nieta, Lucrecia Bulgheroni
Teresa Bulgheroni y su nieta, Lucrecia BulgheroniFabian Malavolta
Pala Monteserin , directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de Ambiente, junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Pala Monteserin , directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de Ambiente, junto a Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Fabian Malavolta
Los anfitriones reciben al Dr. Oscar Mendiz, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de Fundación Favaloro
Los anfitriones reciben al Dr. Oscar Mendiz, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de Fundación FavaloroFabian Malavolta
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindertzFabian Malavolta
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, y su esposa Claudia De Rossi de Chocano
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, y su esposa Claudia De Rossi de ChocanoFabian Malavolta
El festejo en los jardines
El festejo en los jardinesFabian Malavolta
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde Fabian Malavolta
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul Teymurov
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul TeymurovFabian Malavolta
Saeed Alqemzi, embajador de Emiratos Árabes Unidos
Saeed Alqemzi, embajador de Emiratos Árabes UnidosFabian Malavolta
El embajador de Irlanda, John McCoy, junto al embajador de Unión Europea, Erik Høeg, su par de Ucrania, Yurii Klymenko, y el embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden
El embajador de Irlanda, John McCoy, junto al embajador de Unión Europea, Erik Høeg, su par de Ucrania, Yurii Klymenko, y el embajador de Países Bajos, Mauritz Verheijden Fabian Malavolta
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, Yurii Klymenko Fabian Malavolta
La conversación entre el embajador de Brasil y el de Israel
La conversación entre el embajador de Brasil y el de IsraelFabian Malavolta
El embajador de Urugay, Diego Canepa Baccino
El embajador de Urugay, Diego Canepa BaccinoFabian Malavolta
Israel, Indonesia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes, Panamá, Marruecos y Turquía. El cuerpo diplomático en la Argentina presente en el Día Nacional de Grecia
Israel, Indonesia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes, Panamá, Marruecos y Turquía. El cuerpo diplomático en la Argentina presente en el Día Nacional de GreciaFabian Malavolta
La esposa del embajador de Grecia, Josefina Pasman, conversa con Josefina Quirno, esposa del canciller argentino
La esposa del embajador de Grecia, Josefina Pasman, conversa con Josefina Quirno, esposa del canciller argentinoFabian Malavolta
Durante la noche, se entonaron los himnos de Argentina y de Grecia. "Argentina está en la mira de grandes empresas griegas", afirmó el embajador
Durante la noche, se entonaron los himnos de Argentina y de Grecia. "Argentina está en la mira de grandes empresas griegas", afirmó el embajadorFabian Malavolta
Legisladores, miembros de la comunidad griega y del cuerpo diplomático, presentes en al Día Nacional de Grecia. "En las relaciones entre los pueblos, el factor humano es el que nos trae prosperidad y eso es fundamental para la paz", destacó el embajador
Legisladores, miembros de la comunidad griega y del cuerpo diplomático, presentes en al Día Nacional de Grecia. "En las relaciones entre los pueblos, el factor humano es el que nos trae prosperidad y eso es fundamental para la paz", destacó el embajadorFabian Malavolta
El banquete en la Residencia
El banquete en la ResidenciaFabian Malavolta
El encuentro entre el embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, y el canciller argentino, Pablo Quirno
El encuentro entre el embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli, y el canciller argentino, Pablo QuirnoFabian Malavolta
La anfitriona junto a Carolina Zymnis
La anfitriona junto a Carolina ZymnisFabian Malavolta
Las presentaciones entre el embajador de Israel, Eyal Sela, y su par japonés, Hoshino Yoshitaka
Las presentaciones entre el embajador de Israel, Eyal Sela, y su par japonés, Hoshino YoshitakaFabian Malavolta
La noche griega en Barrio Parque
La noche griega en Barrio ParqueFabian Malavolta
Macarena Monasterio, Annie Georgalos, Josefina Pasman, Irene Palantzoglou y Mary Tsocalis
Macarena Monasterio, Annie Georgalos, Josefina Pasman, Irene Palantzoglou y Mary TsocalisFabian Malavolta
Enrique Duhau junto a María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
Enrique Duhau junto a María Podestá, embajadora de la Orden de MaltaFabian Malavolta
Durante la noche, hubo danzas tradicionales de la mano de la Colectividad Helénica Central
Durante la noche, hubo danzas tradicionales de la mano de la Colectividad Helénica CentralFabian Malavolta
La anfitriona, Josefina Pasman, junto a sus hermanas, Dolores y Guadalupe Pasman
La anfitriona, Josefina Pasman, junto a sus hermanas, Dolores y Guadalupe PasmanFabian Malavolta
Así fue la recepción
Así fue la recepciónFabian Malavolta
El festejo por el Día Nacional griego
El festejo por el Día Nacional griegoFabian Malavolta
El embajador de Grecia junto a su familia
El embajador de Grecia junto a su familiaFabian Malavolta
La Residencia de Grecia
La Residencia de GreciaFabian Malavolta
Los jardines se vistieron para la celebración
Los jardines se vistieron para la celebraciónFabian Malavolta
La residencia del embajador en Palermo Chico
La residencia del embajador en Palermo ChicoFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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