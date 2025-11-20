LA NACION

Todos los invitados a la gran fiesta de las burbujas en el Hipódromo de Palermo

A beneficio de la Fundación Huésped, se llevó a cabo la 14° gala del Prix Baron B – Édition Solidarité en la Tribuna Especial

Para LA NACIONPaula Ikeda
Mauara Reynal, Carolina "Pampita" Ardohain y Sofía Zámolo
Mauara Reynal, Carolina "Pampita" Ardohain y Sofía ZámoloAlejandro Guyot - Collage / LA NACION
Mauara Reynal, con un diseño de Giacobbe
Mauara Reynal, con un diseño de Giacobbe Alejandro Guyot - LA NACION
La modelo Milagros Schmoll en la noche solidaria. Este año, todo lo recaudado será a beneficio de Fundación Huésped, la organización argentina que, desde 1989, trabaja para garantizar el acceso a la salud y promover los derechos humanos a través de la investigación, la prevención y la educación
La modelo Milagros Schmoll en la noche solidaria. Este año, todo lo recaudado será a beneficio de Fundación Huésped, la organización argentina que, desde 1989, trabaja para garantizar el acceso a la salud y promover los derechos humanos a través de la investigación, la prevención y la educaciónAlejandro Guyot - LA NACION
El polista Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain, con un diseño de Giacobbe y peinado de Zacharias Guedes
El polista Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain, con un diseño de Giacobbe y peinado de Zacharias Guedes Alejandro Guyot - LA NACION
Sofía Zámolo, con un diseño de Joti Harriague
Sofía Zámolo, con un diseño de Joti Harriague Alejandro Guyot - LA NACION
En la noche de las burbujas, Benjamín Vicuña, con un diseño de Rochas y broche Swarovsi, y la economista Anita Espasandin, con joyas Swarovski
En la noche de las burbujas, Benjamín Vicuña, con un diseño de Rochas y broche Swarovsi, y la economista Anita Espasandin, con joyas Swarovski Alejandro Guyot - LA NACION
Carolina Oltra, con un vestido de Marcel Atelier y fascinator de Pablo Cova
Carolina Oltra, con un vestido de Marcel Atelier y fascinator de Pablo Cova Alejandro Guyot - LA NACION
Facundo Pieres
Facundo PieresAlejandro Guyot - LA NACION
Chloe Bello, con un diseño de Camila Romano
Chloe Bello, con un diseño de Camila Romano Alejandro Guyot - LA NACION
El polista Lucas Lalor y Stefanía Forani
El polista Lucas Lalor y Stefanía ForaniAlejandro Guyot - LA NACION
Catalina Chavanne, con un diseño propio de Blue Sheep
Catalina Chavanne, con un diseño propio de Blue Sheep Alejandro Guyot - LA NACION
La modelo Helena Otamendi, con un diseño de Pucheta Paz
La modelo Helena Otamendi, con un diseño de Pucheta Paz Alejandro Guyot - LA NACION
Geraldine "Gege" Conti Neumann, con un look de Laurencio Adot y joyas Pandora
Geraldine "Gege" Conti Neumann, con un look de Laurencio Adot y joyas Pandora Alejandro Guyot - LA NACION
Romina Gaetani, con un vestido con caderón y paillettes de Fabián Zitta
Romina Gaetani, con un vestido con caderón y paillettes de Fabián Zitta Alejandro Guyot - LA NACION
Soledad Ainesa, con un diseño de Acne Studios
Soledad Ainesa, con un diseño de Acne StudiosAlejandro Guyot - LA NACION
La modelo Imán Kaumann Madelaire, con un look de Evangelina Bomparola
La modelo Imán Kaumann Madelaire, con un look de Evangelina Bomparola Alejandro Guyot - LA NACION
El diseñador Laurencio Adot y Damián Romero
El diseñador Laurencio Adot y Damián Romero Alejandro Guyot - LA NACION
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, con un look de Fabián Zita, accesorios Saint Laurent y joyas Jean Pierre
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, con un look de Fabián Zita, accesorios Saint Laurent y joyas Jean Pierre Alejandro Guyot - LA NACION
Malala Artola, con un diseño Zimmermann
Malala Artola, con un diseño ZimmermannAlejandro Guyot - LA NACION
José Félix Uriburu y Sofía Zámolo
José Félix Uriburu y Sofía ZámoloAlejandro Guyot - LA NACION
Flavia Fernández y Diego Banfi
Flavia Fernández y Diego Banfi Alejandro Guyot - LA NACION
Felipe Durán y Sofía Pagano
Felipe Durán y Sofía Pagano Alejandro Guyot - LA NACION
Mauara y Miguel "Mike" Reynal
Mauara y Miguel "Mike" ReynalAlejandro Guyot - LA NACION
Gabriel Lage y su socio Eduardo Ramírez, junto a Miriam Blanda
Gabriel Lage y su socio Eduardo Ramírez, junto a Miriam Blanda Alejandro Guyot - LA NACION
Estefanía Novillo, Soledad Ainesa y Zuzu Coudeu
Estefanía Novillo, Soledad Ainesa y Zuzu CoudeuAlejandro Guyot - LA NACION
Florencia Torrente, con un vestido de Lacoste y accesorios Swarovski
Florencia Torrente, con un vestido de Lacoste y accesorios SwarovskiAlejandro Guyot - LA NACION
Martín Pepa, Carolina "Pampita" Ardohain, Gege Conti Neumann y Helena Otamendi
Martín Pepa, Carolina "Pampita" Ardohain, Gege Conti Neumann y Helena OtamendiAlejandro Guyot - LA NACION
La espalda descubierta de Milagros Schmoll en la gran noche de las burbujas en el Hipódromo de Palermo
La espalda descubierta de Milagros Schmoll en la gran noche de las burbujas en el Hipódromo de Palermo Alejandro Guyot - LA NACION
La modelo Aldana Ramos, con un vestido trapecio aplicado con motas acrílicas metalizadas en tono oro degrade de Gabriel Lage, y tocado de Roxana Zarecki
La modelo Aldana Ramos, con un vestido trapecio aplicado con motas acrílicas metalizadas en tono oro degrade de Gabriel Lage, y tocado de Roxana ZareckiAlejandro Guyot - LA NACION
Soledad Rodríguez Zubieta, SRZ, junto al diseñador Adrián Brown
Soledad Rodríguez Zubieta, SRZ, junto al diseñador Adrián Brown Alejandro Guyot - LA NACION
La noche de Baron B a beneficio de Fundación Huésped, la organización cuyo trabajo se centra en VIH, salud sexual y reproductiva, vacunas y enfermedades transmisibles
La noche de Baron B a beneficio de Fundación Huésped, la organización cuyo trabajo se centra en VIH, salud sexual y reproductiva, vacunas y enfermedades transmisibles Alejandro Guyot - LA NACION
Con un diseño de Pía Caregall y joyas de Julio Toledo, Mona Gallosi junto a Juan Pedro Zambon
Con un diseño de Pía Caregall y joyas de Julio Toledo, Mona Gallosi junto a Juan Pedro Zambon Alejandro Guyot - LA NACION
El diseñador Fabián Zitta y Charly Fonseca
El diseñador Fabián Zitta y Charly FonsecaAlejandro Guyot - LA NACION
Lizardo Ponce
Lizardo PonceAlejandro Guyot - LA NACION
Joel Ledesma y Thiago Pinheiro, de Laurencio Adot
Joel Ledesma y Thiago Pinheiro, de Laurencio Adot Alejandro Guyot - LA NACION
La modelo Sofía Seijas, con un diseño de Adrián Brown
La modelo Sofía Seijas, con un diseño de Adrián Brown Alejandro Guyot - LA NACION
El chef Alejo Lagouarde
El chef Alejo LagouardeAlejandro Guyot - LA NACION
Camila Orsi, con un look de Evangelina Bomparola
Camila Orsi, con un look de Evangelina Bomparola Alejandro Guyot - LA NACION
Natalia Chamorro y Catalina Nicora
Natalia Chamorro y Catalina NicoraAlejandro Guyot - LA NACION
