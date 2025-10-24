LA NACION

En fotos: todos los invitados a la noche a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas en la embajada de Uruguay

En la residencia del embajador Diego Ignacio Cánepa, los restaurantes Sarasanegro y La Huella protagonizaron “Blend Rioplatense”, el encuentro a beneficio del Hospital de Clínicas de Argentina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Angie Landaburu, Concepción Cochrane Blaquier y Clara Echevarrieta
Angie Landaburu, Concepción Cochrane Blaquier y Clara EchevarrietaFundación Hospital de Clínicas
Alejandro Macfarlane, presidente de Fundación Hospital de Clínicas, junto a Clara Echevarrieta
Alejandro Macfarlane, presidente de Fundación Hospital de Clínicas, junto a Clara EchevarrietaFundación Hospital de Clínicas
Cristiano Ratazzi y Gabriela Castellani
Cristiano Ratazzi y Gabriela CastellaniFundación Hospital de Clínicas
Iván de Pineda, de Fundación Hospital de Clínicas y Concepción Cochrane Blaquier
Iván de Pineda, de Fundación Hospital de Clínicas y Concepción Cochrane BlaquierFundación Hospital de Clínicas
Alejandro Macfarlane, presidente de Fundación Hospital de Clínicas junto al embajador de Uruguay, Diego Ignacio Cánepa.
Alejandro Macfarlane, presidente de Fundación Hospital de Clínicas junto al embajador de Uruguay, Diego Ignacio Cánepa. Fundación Hospital de Clínicas
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
Benjamín Vicuña y Anita EspasandínFundación Hospital de Clínicas
Dora Sánchez
Dora SánchezFundación Hospital de Clínicas
Mauricio Macri y Elena Bordeu
Mauricio Macri y Elena BordeuFundación Hospital de Clínicas
Angie Landaburu y Pía Lezzi
Angie Landaburu y Pía LezziFundación Hospital de Clínicas
Dora Sánchez y Mariana Galante
Dora Sánchez y Mariana GalanteFundación Hospital de Clínicas
Angie Reyser, Luis Galli y Carlos Giovanelli
Angie Reyser, Luis Galli y Carlos GiovanelliFundación Hospital de Clínicas
Concepción Cochrane Blaquier y Dolores Álzaga
Concepción Cochrane Blaquier y Dolores ÁlzagaFundación Hospital de Clínicas
Diego Pino, presidente de Transclor, junto a Flavia Schwenk
Diego Pino, presidente de Transclor, junto a Flavia SchwenkFundación Hospital de Clínicas
Tato Lanusse, de Fundación Hospital de Clínicas, junto a Ramiro Agulla
Tato Lanusse, de Fundación Hospital de Clínicas, junto a Ramiro AgullaFundación Hospital de Clínicas
Damián Pozzoli, Carlos Giovanelli y Alejandro Macfarlane
Damián Pozzoli, Carlos Giovanelli y Alejandro MacfarlaneFundación Hospital de Clínicas
Concepción Cochrane Blaquier, Angie Landaburu, y Clara Echevarrieta
Concepción Cochrane Blaquier, Angie Landaburu, y Clara EchevarrietaFundación Hospital de Clínicas
Fabián Perechodnik, Amalia Amoedo y Sofía Perechodnik
Fabián Perechodnik, Amalia Amoedo y Sofía PerechodnikFundación Hospital de Clínicas
Paz Muruzabal y Sofía Dodero
Paz Muruzabal y Sofía DoderoFundación Hospital de Clínicas
Javier Iturrioz
Javier IturriozFundación Hospital de Clínicas
La artista Nélida Barral y Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina
La artista Nélida Barral y Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la ArgentinaFundación Hospital de Clínicas
Cristiano Ratazzi junto a Gustavo Weiss
Cristiano Ratazzi junto a Gustavo WeissFundación Hospital de Clínicas
Mercedes Riglos, Paola Biscaro y Nat Orlowski
Mercedes Riglos, Paola Biscaro y Nat OrlowskiFundación Hospital de Clínicas
Diego Pino, Damián Pozzoli, de la Fundación Hospital de Clínicas, y el embajador Diego Ignacio Cánepa
Diego Pino, Damián Pozzoli, de la Fundación Hospital de Clínicas, y el embajador Diego Ignacio CánepaFundación Hospital de Clínicas
Martín Cabrales junto a María Podestá, Myriam Levi y Marcelo Figueiras
Martín Cabrales junto a María Podestá, Myriam Levi y Marcelo Figueiras Fundación Hospital de Clínicas
La residencia del embajador de Uruguay, transformada para la comida a beneficio
La residencia del embajador de Uruguay, transformada para la comida a beneficioFundación Hospital de Clínicas
Cecilia Perazzo y Maia Güemes
Cecilia Perazzo y Maia Güemes
Andrea Velatti, Ana Pérez Cuesta y Gabriela Vaca Guzmán
Andrea Velatti, Ana Pérez Cuesta y Gabriela Vaca GuzmánFundación Hospital de Clínicas
Alejandro Macfarlane junto a los protagonistas, Patricio Negro, de Sarasanegro, y Martín Pittaluga, de La Huella
Alejandro Macfarlane junto a los protagonistas, Patricio Negro, de Sarasanegro, y Martín Pittaluga, de La HuellaFundación Hospital de Clínicas
Tomás Gol Pares y Francisca Lanusse
Tomás Gol Pares y Francisca LanusseFundación Hospital de Clínicas
La segunda edición de Blend Rioplantense, el evento que celebra la integración rioplatense a través de la gastronomía, el arte y la solidaridad
La segunda edición de Blend Rioplantense, el evento que celebra la integración rioplatense a través de la gastronomía, el arte y la solidaridadFundación Hospital de Clínicas
El expresidente, Mauricio Macri, junto a Jorge Grecco, exsecretario de Medios
El expresidente, Mauricio Macri, junto a Jorge Grecco, exsecretario de MediosFundación Hospital de Clínicas
Paula Selby Avellaneda junto a Alejandro Macfarlane
Paula Selby Avellaneda junto a Alejandro MacfarlaneFundación Hospital de Clínicas
Sarasanegro y La Huella crearon juntos un menú especial que combinó los sabores y el espíritu del Río de la Plata
Sarasanegro y La Huella crearon juntos un menú especial que combinó los sabores y el espíritu del Río de la PlataFundación Hospital de Clínicas
Damián Pozzoli, Leslie Wise, Federico Bonomi y Cynthia Kern
Damián Pozzoli, Leslie Wise, Federico Bonomi y Cynthia KernFundación Hospital de Clínicas
Emilio Luongo, Leo Mateu y Mauricio Macri
Emilio Luongo, Leo Mateu y Mauricio MacriFundación Hospital de Clínicas
Grace Gold y Elena Bordeu
Grace Gold y Elena BordeuFundación Hospital de Clínicas
El presidente de Fundación Hospital de Clínicas, Alejandro Macfarlane, junto a Gabriel Martino, vicepresidente, y Juan Cruz Ávila, Tato Lanusse y Martín Cabrales, de la comisión directiva. Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a renovar equipamiento médico y de diagnóstico por imágenes del Hospital de Clínicas
El presidente de Fundación Hospital de Clínicas, Alejandro Macfarlane, junto a Gabriel Martino, vicepresidente, y Juan Cruz Ávila, Tato Lanusse y Martín Cabrales, de la comisión directiva. Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a renovar equipamiento médico y de diagnóstico por imágenes del Hospital de ClínicasFundación Hospital de Clínicas
Grace Gold, Ramiro Agulla, Clara Echevarrieta, Paz y Lola Caradonti
Grace Gold, Ramiro Agulla, Clara Echevarrieta, Paz y Lola CaradontiFundación Hospital de Clínicas
Martín Pittaluga y Federico Aurelio. Durante la noche, los invitados también pudieron disfrutar de la exhibición y venta de obras de María Calcaterra. Parte de la recaudación fue destinada a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas
Martín Pittaluga y Federico Aurelio. Durante la noche, los invitados también pudieron disfrutar de la exhibición y venta de obras de María Calcaterra. Parte de la recaudación fue destinada a beneficio de la Fundación Hospital de ClínicasFundación Hospital de Clínicas
Martín Cabrales junto a Rodolfo Smith Estrada, Patricio Rotman y su esposa
Martín Cabrales junto a Rodolfo Smith Estrada, Patricio Rotman y su esposaFundación Hospital de Clínicas
Alejandro Macfarlane junto al embajador de Uruguay, Diego Ignacio Cánepa, y los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Hospital de Clínicas
Alejandro Macfarlane junto al embajador de Uruguay, Diego Ignacio Cánepa, y los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Hospital de ClínicasFundación Hospital de Clínicas
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Por qué el papel de cocina no se puede usar para limpiar todo
    1

    Por qué el papel de cocina no se puede usar para limpiar todo

  2. Estaba en pareja, conoció a una mujer que lo enamoró y cuenta por qué no pudo resistir
    2

    Estaba en pareja, conoció a una mujer que lo enamoró y cuenta por qué no pudo resistir: “Fue magia”

  3. El extraño motivo por el que la Tierra tendrá dos lunas hasta 2083
    3

    El extraño motivo por el que la Tierra tendrá dos lunas hasta 2083

  4. 10 diseños con impronta argentina para recordar
    4

    Día del Diseño Gráfico: por qué se celebra hoy en el país y 10 diseños con impronta argentina

Cargando banners ...