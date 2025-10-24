En fotos: todos los invitados a la noche a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas en la embajada de Uruguay

El presidente de Fundación Hospital de Clínicas, Alejandro Macfarlane, junto a Gabriel Martino, vicepresidente, y Juan Cruz Ávila, Tato Lanusse y Martín Cabrales, de la comisión directiva. Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a renovar equipamiento médico y de diagnóstico por imágenes del Hospital de Clínicas

Fundación Hospital de Clínicas