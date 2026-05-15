El concepto de bienestar emocional es, para muchos, un terreno ambiguo. A menudo se lo confunde con la ausencia de conflictos o con una racha de buena fortuna constante. Sin embargo, para el psicólogo y escritor Gabriel Rolón, esta noción es un error conceptual que debe ser revisado. En una reciente columna en el programa Perros de la Calle (Urbana Play), el especialista ofreció una perspectiva distinta sobre cómo deberíamos medir nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental en el día a día.

Gabriel Rolón: “Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone”

Rolón sostiene que el bienestar no es un destino permanente ni un estado que dependa exclusivamente de factores externos o circunstancias favorables. Por el contrario, el profesional plantea que la estabilidad emocional es oscilante por naturaleza. A lo largo del camino humano, suceden diversos hechos que impactan de lleno en el ánimo, y pretender mantener una felicidad lineal no solo es irreal, sino también una meta inalcanzable. Para el psicólogo, lo que realmente define el bienestar es la capacidad de mantener una postura sólida y consciente ante los retos que la cotidianidad impone de manera ineludible.

El eje de su reflexión apunta a desmitificar la búsqueda incesante de placer o la negación del dolor. Según el autor, el verdadero valor reside en la integridad con la que una persona habita su presente. “Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone”, afirmó Rolón.

Gabriel Rolón: "El punto es donde vos estás parado en medio de esa situación" (Foto: Urbana Play)

Gabriel Rolón: “El punto es dónde vos estás parado”

Durante su intervención, el psicólogo enfatizó que el concepto de estar bien parado implica, esencialmente, estar presente. “Es estar leyendo el desafío que la vida te propone y diciendo: ‘Es desde acá donde yo lo puedo enfrentar’”, señaló el escritor. Este posicionamiento mental permite que la persona no se sienta desbordada por las circunstancias, ya sean estas situaciones positivas o altamente traumáticas.

Rolón explica que la clave es la misma ante escenarios opuestos: “Sea que lo que te esté pasando sea tan maravilloso como estar enamorándote, o que lo que está pasando es tan terrible como estar viviendo un duelo. Pero el punto es dónde vos estás parado en medio de esa situación”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.